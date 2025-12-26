Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Rapido Driver Abused The Woman And Made Her Get Out In The Middle Of The Road Viral News In Marathi

गाडीतून उतर… रॅपिडो ड्रायव्हरने महिलेला शिवीगाळ करत रस्त्याच्या मधोमध उतरवलं; रडतच तिने VIDEO केला शेअर

Viral Video : रात्री रॅपिडो कॅब बुक करणं पडलं महागात! गाणी कमी करायला सांगताच ड्रायव्हरला राग अनावर झाला त्याने शिवीगाळ करतच महिलेला कॅबमधून बाहेर उतरवलं. घटनेत पुढे काय घडलं ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:49 AM
गाडीतून उतर... रॅपिडो ड्रायव्हरने महिलेला शिवीगाळ करत रस्त्याच्या मधोमध उतरवलं; रडतच तिने VIDEO केला शेअर

(फोटो सौजन्य – Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • रात्री रॅपिडो कॅब बुक केल्यानंतर महिलेला ड्रायव्हरकडून गैरवर्तन आणि शिवीगाळ सहन करावी लागली.
  • गाण्याचा आवाज कमी करण्याची विनंती केल्यावर ड्रायव्हर संतापला आणि भररस्त्यात उतरायला सांगितले.
  • भीतीदायक परिस्थितीत ड्रायव्हरने अचानक गाडी पळवली; कशीबशी महिला गाडीतून बाहेर पडली.
आपला प्रवास सुखकर करण्यासाठी अनेकजण आजकाल ऑनलाईन कॅबचा पर्याय निवडतात. रात्रीच्या वेळी मोकळ्या रस्त्यावर रिक्षा किंवा कॅब शोधणे कठीण ठरु शकते अशावेळी ऑनलाईन बुक केलेली कॅब काहीवेळातच स्वत: आपल्याला घ्यायला येते ज्यामुळे अनेकजण प्रवासासाठी ऑनलाईन कॅब बुकिंगचा पर्याय निवडतात. अशातच आता यासंदर्भात एका महिलेने आपला अनुभव शेअर केला आहे, रात्रीच्या वेळी रॅपिडो कॅब बुक करताच तिला ड्रायव्हरसोबत एका वाईट परिस्थितीला सामोरे जावे लागले ज्याविषयी तिने व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केले आहे. व्हिडिओमध्ये महिला रडत रडत आपली व्यथा सांगताना दिसली. चला तर मग नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

जपान है तो मुमकिन है! तंत्रज्ञानाचा चमत्कार, रस्ताच बनवला म्युझिकल… गाडी गेली की आपोआप वाजतं संगीत, Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये महिला आपला अनुभव शेअर करताना दिसते. ती सांगते की, रॅपिडो कॅब ड्रायव्हरने त्या महिलेला अतिशय वाईट वागणूक दिली. त्याने तिला गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचवण्याआधीच भररस्त्यात गाडीतून बाहेर निघायला सांगितल आणि महिलेने जेव्हा असं करण्यास नकार दिला तेव्हा तो तिला शिवीगाळ करु लागला. रात्रीच्या अंधारात ऑफिसवरुन घरी परतताना महिलेसोबत हा प्रकार घडला.

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, गाडीमध्ये फार मोठ्या आवाजात गाणे वाजत होते. तिने ड्रायव्हरला दोनदा आवाज कमी करण्यास सांगितले, पण त्याने ते ऐकले नाही. तिसऱ्यांदा जेव्हा तिने पुन्हा म्युझिक कमी करण्यास सांगितले, तेव्हा ड्रायव्हरला राग अनावर झाला. ड्रायव्हरने महिलेला अपशब्द वापरत सांगितले, “तुझ्या बापाची गाडी आहे का? फोनवर बोलायचे असेल तर उतर माझ्या गाडीतून आणि जाऊन आपल्या बापाच्या गाडीत बस.” महिलेने सांगितले की, जेव्हा तिने दुसरी कॅब येईपर्यंत तिला गाडीतच थांबण्याची विनंती केला तेव्हा ड्रायव्हरने ‘आता तू पाहा’ म्हणत अचानक गाडी पळवली. यानंतर कशीबशी गाडी थांबवत ती यातून बाहेर निघाली.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Star Girl ✨ (@stargirl_on_the_go)

अबब! ऑनलाईन खरेदी पडली महागात, 5 ग्रॅमचं सोनं ऑर्डर केलं पण डिलिव्हर झालं 1 रुपयाचं नाणं; Video Viral

महिलेने आरोप केला आहे की, जेव्हा ती पोलिस ठाण्यत तक्रार दाखल करायला गेली तेव्हा पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्याऐवजी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. तिने डिस्ट्रिक्ट कोर्टात ड्रायव्हर विरोधात केस दाखल केल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @stargirl_on_the_go नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक युजर्सने कमेंट करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तुमच्या धाडसाला सलाम” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कधीही एकतर्फी कथेवर विश्वास ठेवू नये” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “माझ्यासोबतही असं घडलं होत पण मी त्यावेळी धाडस दाखवलं नाही कारण त्यावेळी माझ्यासोबत माझी मुले होती”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral rapido driver abused the woman and made her get out in the middle of the road viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 10:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर
1

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL
2

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral
3

झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral
4

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

Jan 21, 2026 | 01:57 PM
Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Jan 21, 2026 | 01:53 PM
Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

Jan 21, 2026 | 01:50 PM
प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Jan 21, 2026 | 01:45 PM
कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

Jan 21, 2026 | 01:43 PM
Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Jan 21, 2026 | 01:40 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM