 India-China Trade News: ट्रम्प स्वतःच्याच सापळ्यात अडकला! चीनच्या जवळीकमुळे भारतात औषधे स्वस्त होण्याची शक्यता

भारतावर ५०% अतिरिक्त कर लादून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्वतःच्याच बनवलेल्या सापळ्यात अडकलेले दिसतात. ट्रम्प यांनी भारताला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा अतिरिक्त कर लादला असला तरी, भारताला त्याचा फायदा झाला आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:52 AM
  • चीनकडून भारताला मिळणार स्वस्त कच्चा माल
  • ५०% अतिरिक्त कराचा फटका बसला ट्रम्पनाच
  • भारत-चीन संबंधात होणार नवा अध्याय सुरू

India-China Trade News:  भारतावर ५०% अतिरिक्त कर लादून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःच्याच बनवलेल्या सापळ्यात अडकलेले दिसतात. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा अतिरिक्त कर लादला असला तरी, भारताला त्याचा मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून येते. एवढेच नाही तर, चीनसोबतचे भारताचे संबंध, जे खूपच कटु होते, ते आता सुधारत असल्याचे देखील दिसून येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतावर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्यानंतर, त्यांच्यावर जगभरात टीका झाली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका झाली. चीनने भारताला पाठिंबा दर्शविला होता.

हेही वाचा: India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

आता मात्र, ट्रम्पमुळे भारत आणि चीन आणखी जवळ येत आहेत. ड्रॅगन नावाचा चीन, भारताला आणखी स्वस्त दरात वस्तू विकणार आहे. यामध्ये चीनमधून भारतात येणारा औषधी कच्चा माल समाविष्ट आहे. जेव्हा चीन भारताला स्वस्त दरात औषधी कच्चा माल पुरवेल तेव्हा भारतातील औषधांच्या किमती कमी होतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशातील नागरिकांना परवडणारी औषधे मिळतील. चीन सरकार सहकार्य करू शकते.  हे सर्वांना माहीत आहे की, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण देशातील आवश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रित करते.

एका प्रस्तावानुसार २९ ऑगस्ट १९९७ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. हे प्राधिकरण आवश्यकतेनुसार औषधांच्या किमती समायोजित करू शकते. स्वस्त कच्चा माल मिळाल्यानंतरही जर त्यांनी किमती समायोजित केल्या नाहीत तर सरकार हस्तक्षेप करू शकते अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: Pakistan International Airlines: कोण आहेत आरिफ हबीब? कंगाल पाकच्या सरकारी विमान कंपनीत ७५% खरेदी हिस्सा आणि गुजरातशी खास कनेक्शन

जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच अमेरिका जरी पुढे असला तरी भारताची आर्थिक वाढ अत्यंत वेगाने वाढत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Dec 26, 2025 | 10:52 AM

