 India-China Trade News: ट्रम्प स्वतःच्याच सापळ्यात अडकला! चीनच्या जवळीकमुळे भारतात औषधे स्वस्त होण्याची शक्यता

हेही वाचा: India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज
आता मात्र, ट्रम्पमुळे भारत आणि चीन आणखी जवळ येत आहेत. ड्रॅगन नावाचा चीन, भारताला आणखी स्वस्त दरात वस्तू विकणार आहे. यामध्ये चीनमधून भारतात येणारा औषधी कच्चा माल समाविष्ट आहे. जेव्हा चीन भारताला स्वस्त दरात औषधी कच्चा माल पुरवेल तेव्हा भारतातील औषधांच्या किमती कमी होतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशातील नागरिकांना परवडणारी औषधे मिळतील. चीन सरकार सहकार्य करू शकते. हे सर्वांना माहीत आहे की, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण देशातील आवश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रित करते.
एका प्रस्तावानुसार २९ ऑगस्ट १९९७ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. हे प्राधिकरण आवश्यकतेनुसार औषधांच्या किमती समायोजित करू शकते. स्वस्त कच्चा माल मिळाल्यानंतरही जर त्यांनी किमती समायोजित केल्या नाहीत तर सरकार हस्तक्षेप करू शकते अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा: Pakistan International Airlines: कोण आहेत आरिफ हबीब? कंगाल पाकच्या सरकारी विमान कंपनीत ७५% खरेदी हिस्सा आणि गुजरातशी खास कनेक्शन
जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच अमेरिका जरी पुढे असला तरी भारताची आर्थिक वाढ अत्यंत वेगाने वाढत आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.