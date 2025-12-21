Top Marathi News Today Live: महाराष्ट्रातील २८८ नगरपरिषदा, नगरपंचचायतींची मतमोजणी प्रक्रिया आज पार पडणार!

Maharashtra Breaking News : Politics, Crime, Weather: 20 डिसेंबर रोजी राज्यात नगरपरिषदांसह नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले. या मतदानाचा निकाल आज 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. थोड्याच वेळात मतमोजणीला देखील सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आजच्या निकालाकडे लागले आहे. तसेच आज क्रिडा क्षेत्रातील एक महत्त्वाची अपडेट म्हणजे २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी १५ सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. इशान किशन दोन वर्षांहून अधिक काळ भारतीय संघाबाहेर होता. मात्र आता नुकत्याच संपलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये इशानने शानदार कामगिरी केली आणि त्याचे फळ त्याला टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघात निवड झाल्याने मिळाले.