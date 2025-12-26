Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

AUS vs ENG : जोश टंगचा ‘पंजा’…बॉक्सिंग डे कसोटीच्या पहिल्या दिवशी कांगारुला इंग्लडने 152 धावांवर गुंडाळलं!

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ १५२ धावांवर ऑलआउट झाला. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी धुमाकूळ घातला.

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:02 AM
फोटो सौजन्य - England Cricket सोशल मिडिया

Australia vs England 4th test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये चौथ्या कसोटीचा आजपासून शुभारंभ झाला आहे. मागील तीन सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये पहिल्यादिनापासूनच इंग्लडच्या संघाने चांगली कामगिरीचे प्रदर्शन केले आहे. मागील तीन सामन्यामध्ये इंग्लडची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली त्यामुळे संघावर मोठ्या प्रमाणात टीका देखील झाली. त्याचबरोबर त्याच्या कामगिरीवर देखील अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. 

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ १५२ धावांवर ऑलआउट झाला. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी धुमाकूळ घातला. जोश टोंगने पाच, तर एस्लिंटनने दोन, कार्सेने एक आणि बेनस्टोकने एक बळी घेतला. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या इंग्लिश संघाने सुरुवातीपासूनच ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना खेळपट्टीवर स्थिरावू दिले नाही. इंग्लिश गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडला २७ धावांवर बाद करून चांगली सुरुवात केली. त्यानंतर नियमित अंतराने विकेट पडत राहिल्या. 

Vaibhav Suryavanshi मोठ्या सामन्यातून बाहेर, 190 धावा करूनही का मिळाले नाही संघात स्थान? जाणून घ्या कारण

ऑस्ट्रेलियाकडून मायकेल नेसरने सर्वाधिक ३५ धावा केल्या. उस्मान ख्वाजा २९ आणि अ‍ॅलेक्स कॅरीने २० धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियन दिग्गज स्टीव्ह स्मिथ ९ धावांच्या वैयक्तिक धावांवर बाद झाला. ट्रॅव्हिस हेडही १२ धावांवर बाद झाला. इंग्लंडचा गोलंदाज जोश टँगने शानदार गोलंदाजी केली आणि सलामीवीर जेक वेदरलँडला त्याच्या वैयक्तिक १० धावांवर बाद केले. त्यानंतर टँगने अनुभवी मार्नस लाबुशेनलाही जो रूटने झेलबाद केले. टँगनेही स्टीव्ह स्मिथवर जोरदार हल्ला केला. त्याने त्याला जास्त वेळ राहू दिले नाही आणि त्याला ९ धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. 

जोश टँगने त्याच्या धारदार गोलंदाजीने या डावातील सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू मायकेल नेसरलाही बाद केले. यानंतर त्याने शेवटचा बळी घेण्यासही विलंब केला नाही आणि स्कॉट बोलँडला लगेच बाद करून ऑस्ट्रेलियाची धावसंख्या १५२ धावांवर आणली. ऑस्ट्रेलियाच्या डावात कॅमेरून ग्रीन धावबाद झाला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. तो कार्सेने धावबाद झाला.

Published On: Dec 26, 2025 | 11:02 AM

