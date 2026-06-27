Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री

हवामान विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत मान्सून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये मान्सून नियोजित वेळेपेक्षा थोडा उशिरा येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मान्सून उत्तर भारतात दाखल होऊ शकतो. तसेच, मान्सूनपूर्व हालचालींमुळे, पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह मध्यम ते हलका पाऊस सुरू राहू शकतो.
२९ जून ते १ जुलै दरम्यान उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. लखनौ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूरसह अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे.
दोन दिवसांच्या हलक्या पावसानंतर राज्यातील हवामान पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. पाऊस थांबल्यानंतर मुंबई आणि नागपूरसारख्या भागांमध्ये उष्णता आणि आर्द्रता वाढली होती. पण आता, भारतीय हवामान विभागाने २७ जून रोजी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळाचा इशारा दिला आहे.
शनिवारी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठीही ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या काही भागांसाठी मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूरसह अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह वेगाने वारे (ताशी ४०-५० किमी) वाहण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांसाठी २७ जूनकरिता ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.
२८ जूननंतर बिहारमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढू शकते. पाटणा, गया, मुझफ्फरपूर, भागलपूर, पूर्णिया आणि दरभंगा यासह अनेक जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि मेघगर्जनेचा इशारा देण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यभरातील तापमान २ ते ४ अंशांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.
२७ ते २९ जून दरम्यान राजस्थानच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. या काळात वारे ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहू शकतात. मध्य प्रदेशात मान्सून सक्रिय झाल्याने भोपाळ, इंदूर, उज्जैन, जबलपूर, रेवा यासह अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे.