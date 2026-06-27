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Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री

Updated On: Jun 27, 2026 | 12:57 PM IST
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सारांश

Monsoon 2026: हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह वेगाने वारे (ताशी ४०-५० किमी) वाहण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांसाठी २७ जूनकरिता 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे

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Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री

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विस्तार
  • दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि गुजरातसह एकूण १६ राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळाचा इशारा
  • मान्सून येण्यापूर्वी पूरक वातावरण तयार झाल्यामुळे पुढील काही दिवस मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस सातत्याने सुरू राहील,
  • विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज दुपारनंतर हवामानात मोठा बदल होऊन मुसळधार पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता
Monsoon Update: उत्तर भारतातील उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने (IMD) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि गुजरात यांसह १६ राज्यांत मेघगर्जनेसह वादळी वारे आणि पावसाचा इशारा जारी केला आहे. अनेक भागांमध्ये ताशी ४० ते ७० किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

हवामान विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत मान्सून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये मान्सून नियोजित वेळेपेक्षा थोडा उशिरा येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मान्सून उत्तर भारतात दाखल होऊ शकतो. तसेच, मान्सूनपूर्व हालचालींमुळे, पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह मध्यम ते हलका पाऊस सुरू राहू शकतो.

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२९ जून ते १ जुलै दरम्यान उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. लखनौ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूरसह अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे.

विदर्भात आजपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात

दोन दिवसांच्या हलक्या पावसानंतर राज्यातील हवामान पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. पाऊस थांबल्यानंतर मुंबई आणि नागपूरसारख्या भागांमध्ये उष्णता आणि आर्द्रता वाढली होती. पण आता, भारतीय हवामान विभागाने २७ जून रोजी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळाचा इशारा दिला आहे.

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शनिवारी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठीही ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या काही भागांसाठी मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूरसह अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे.

विदर्भात हवामान कसे असेल?

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह वेगाने वारे (ताशी ४०-५० किमी) वाहण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांसाठी २७ जूनकरिता ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

२८ जूननंतर बिहारमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढू शकते. पाटणा, गया, मुझफ्फरपूर, भागलपूर, पूर्णिया आणि दरभंगा यासह अनेक जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि मेघगर्जनेचा इशारा देण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यभरातील तापमान २ ते ४ अंशांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

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राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा

२७ ते २९ जून दरम्यान राजस्थानच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. या काळात वारे ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहू शकतात. मध्य प्रदेशात मान्सून सक्रिय झाल्याने भोपाळ, इंदूर, उज्जैन, जबलपूर, रेवा यासह अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे.

 

 

Web Title: Monsoon update imd issues thunderstorm heavy rain alert for 16 states including delhi up bihar

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Published On: Jun 27, 2026 | 12:57 PM

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