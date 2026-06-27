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महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’मुळे ठाकरे गटाला धक्का; आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:44 AM IST
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सारांश

Maharashtra politics :  महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 'ऑपरेशन टायगर 2.0' अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसू शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. ठाकरे गटातील तब्बल 14 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा आहे

महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? 'ऑपरेशन टायगर 2.0'मुळे ठाकरे गटाला धक्का; आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा

महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? 'ऑपरेशन टायगर 2.0'मुळे ठाकरे गटाला धक्का; आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा

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विस्तार
  • महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप?
  • ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’मुळे ठाकरे गटाला धक्का
  • आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा
Maharashtra political crisis : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा राजकीय उलथापालथीची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा लोकसभा खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर लगेचच, उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारचे कॅबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शुक्रवारी (26 जून 2026) एक धक्कादायक दावा केला आहे की, राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर २.०’ सुरू झाले आहे. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील १४ हून अधिक आमदार लवकरच पक्ष बदलून एकनाथ शिंदे यांच्या मूळ शिवसेनेत सहभागी होणार असल्याचा दावा केला आहे.

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गुलाबराव पाटील यांनी माध्यमांना हसत हसत सांगितले, “थोडी वाट पाहा, उद्धव गटातील १४ हून अधिक आमदार आमच्या पक्षात सहभागी होत आहेत.” पाटील यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील चार आमदारांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या एका गुप्त बैठकीची बातमी आधीच चर्चेत आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्याकडे २० आमदार शिल्लक

सध्याच्या विधानसभेत शिवसेनेचे (यूबीटी) एकूण २० आमदार शिल्लक आहेत, त्यापैकी १० एकट्या मुंबईचे आहेत. या मुंबईच्या आमदारांमध्ये स्वतः आदित्य ठाकरे, उद्धव यांचे चुलत भाऊ वरुण सरदेसाई आणि संजय राऊत यांचे भाऊ सुनील राऊत यांचा समावेश आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, जर एखाद्या गटाला आपले सदस्यत्व न गमावता फुटून वेगळे व्हायचे असेल, तर त्यांना किमान दोन-तृतीयांश आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. याचा अर्थ, फुटून वेगळे होण्यासाठी कायदेशीररित्या २० पैकी नेमके १४ आमदार आवश्यक आहेत आणि शिंदे गटाने हा जादुई आकडा गाठल्याचा दावा केला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या (MVA) बैठकीला ६० पैकी २३ आमदार अनुपस्थित राहिल्याने ही राजकीय खळबळ अधिकच तीव्र झाली, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी उपहासाने म्हटले की, विरोधी पक्षांची एकता केवळ कागदावर नव्हे, तर जमिनीवर दिसली पाहिजे. दरम्यान, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे देखील शिंदे गटात सामील झाल्याच्या अफवा पसरल्या. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षनेते स्वतः शिंदे यांच्या संपर्कात होते. मात्र वडेट्टीवार यांनी नंतर आपण काँग्रेसशी एकनिष्ठ असल्याचे सांगून या अटकळी फेटाळून लावल्या.

५०-६० कोटी रुपयांना विकलेले खासदार बंडखोर नव्हे, तर गद्दार

संभाव्य फुटीच्या वृत्तांदरम्यान, शिवसेनेने (यूबीटी) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नुकतेच पक्ष सोडून गेलेल्या सहा खासदारांवर हल्लाबोल करताना, उद्धव गटाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद हे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेले बंडखोर होते. पण आमच्या निवडणूक चिन्हावर जिंकून ज्यांनी बाजू बदलली, त्यांना बंडखोर नव्हे, तर गद्दार म्हटले पाहिजे. त्यांनी स्वतःला ५० ते ६० कोटी रुपयांना विकले आहे. उरलेला किल्ला वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी नागपूरहून तीन दिवसीय मोठा राजकीय संपर्क कार्यक्रम सुरू केला आहे. ते सहाही बंडखोर खासदारांच्या (यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव आणि शिर्डी) मतदारसंघांना भेट देऊन जनतेपर्यंत पोहोचत आहेत.

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देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे एकाच विमानात

महाराष्ट्रातील तापलेल्या राजकीय वातावरणात शुक्रवारी आकाशात एक अतिशय रंजक आणि रहस्यमय दृश्य पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवारी एकाच व्यावसायिक विमानातून प्रवास करताना दिसले. आदित्य ठाकरे आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत हेही विमानात उपस्थित होते. विमानातील या नेत्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले. एकीकडे उद्धव यांच्या आमदारांमधील फुटीच्या बातम्या सर्वश्रुत असताना, दुसरीकडे फडणवीस आणि उद्धव यांचे अशाप्रकारे एकत्र दिसणे अनेक नवीन राजकीय समीकरणांकडे निर्देश करत आहे.

Web Title: Operation tiger 2 0 maharashtra 14 more mla may join eknath shinde group

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:44 AM

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