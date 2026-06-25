मान्सूनसाठी मुंबई मेट्रो प्रशासन सज्ज! सर्व मार्गांवर अतिरिक्त मेट्रो गाड्यांची व्यवस्था; उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी व्यापक तयारी

महा मुंबई मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देत सर्व मार्गांवर अतिरिक्त राखीव (स्टैंडबाय) मेट्रो गाड्या तैनात केले आहेत. स्थानकांवरील वाढती गर्दी किंवा कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत या गाड्या तात्काळ सेवेत दाखल करण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) मान्सूनचा जोर दिवसेंदिवस वाढत असताना शहराची जीवनवाहिनी अखंड सुरू ठेवण्यासाठी महा मुंबई मेट्रोने व्यापक तयारी केली आहे. मुसळधार पाऊस, वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या प्रवासी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांना सुरक्षित, अखंड आणि विश्वासार्ह सेवा देण्यासाठी सर्व मेट्रो मार्गांवर विशेष नियोजन केले आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
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महा मुंबई मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देत सर्व मार्गावर अतिरिक्त राखीव (स्टैंडबाय) मेट्रो गाड्या तैनात केले आहेत.स्थानकांवरील वाढती गर्दी किंवा कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत या गाड्या तात्काळ सेवेत दाखल करण्यात येणार आहेत.त्यामुळे गर्दीच्या काळात प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभहोणार असून सेवा खंडित होण्याचा धोका कमी होणार आहे.
मेट्रो प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अतिरिक्त गाड्यांची व्यवस्था केवळ सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेसाठी मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. हवामानातील बदल, प्रवासी संख्येतील अचानक वाढसह इतर कोणत्याही कारणामुळे आवश्यकता निर्माण झाल्यास दिवसभरात कोणत्याही वेळी या स्टैंडबाय सेवा सुरू करता येणार आहे.मान्सूनमध्ये अनेकदा रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होतो. पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि रेल्वे सेवांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता मेट्रोकडे प्रवाशांचा कल वाढतो. हीच बाब लक्षात घेऊन महा मुंबई मेट्रोने अतिरिक्त नियोजन केले आहे.
मुंबईत पावसाळ्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. अशा परिस्थितीत मेट्रो ही तुलनेने अधिक विश्वासार्ह आणि वेळेवर धावणारी वाहतूक व्यवस्था मानली जाते. त्यामुळे मान्सून काळात प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायी आणि वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देणे हे महा मुंबई मेट्रोचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. मान्सूनमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांदरम्यानही शहराची गती कायम राखण्यासाठी महा मुंबई मेट्रोने केलेली ही तयारी मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. अतिरिक्त स्टैंडबाय गाड्या, तांत्रिक सज्जता आणि सतत देखरेख यामुळे आगामी पावसाळी दिवसामध्ये मेट्रो सेवा अधिक सक्षम आणि प्रवासी-केंद्रित राहणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
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मान्सून काळातही प्रवाशांना अखंड, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्यासाठी महा मुंबई मेट्रो पूर्णपणे सज्ज असून, कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असे मेट्रो प्रशासनाने स्पष्ट केले.