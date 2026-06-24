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Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:27 AM IST
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सारांश

Mumbai Rain: मुंबईत रात्रभर सुरु असलेल्या पावसामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून ठाण्यावरून वाशी आणि पनवेलच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही काळापुरती बंद करण्यात आली आहे. तसेच रस्स्त्यावर देखील वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

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विस्तार
  • मुंबई, नवी मुंबई आणि उपनगरात जोरदार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
  • तुर्भे-कोपरखैरणे दरम्यान पाणी भरल्याने ट्रान्सहार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.
  • नालासोपाऱ्यातही अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले असून घरं-दुकानांत पाणी शिरल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.
Rain Updates: मुंबई, नवी मुंबई आणि उपनगर परिसरात रात्रीपासून पावसाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. अनेक भागात पहाटेपासून पावसाचा जोर वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. सततच्या सुरू असलेल्या पावसामुळे सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच तुर्भे आणि कोपरखैरेने स्थानकादरम्यान पाणी भरल्याने या मार्गावरील वाहतूक स्थगित करण्यात आली आहे. ठाण्यावरून वाशी आणि पनवेलच्या दिशेने जाणारी अप आणि डाऊन मार्गावरील वाहतूक काही काळापुरती बंद करण्यात आली आहे. पावसामुळे दृष्मानात कमी झाल्याने रस्ते वाहतूक देखील मंदावली आहे.

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वाशी आणि पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या अप आणि डाऊन मार्गावरील वाहतूक बंद

सकाळी कामावर जाण्याची घाई असते आणि अशाच वेळी रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच कल्याण आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणारी वाहतूक देखील उशिराने सुरू आहे. ठाण्यावरून वाशी आणि पनवेलच्या दिशेने जाणारी अप आणि डाऊन मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आल्याने प्रवासी वैतागले आहेत. रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पहायला मिळत आहेत. तसेच वाहतूक पुन्हा सुरू होईपर्यंत ट्रान्सहार्बर मार्गावरील प्रवाशांना कुर्ला मार्गे हार्बर मार्गावरवरून प्रवास करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

पहिल्याच पावसात मुंबईकर हैराण

गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईकरांना पावसाची प्रतिक्षा होती. उकाड्याने हैराण झालेले मुंबईकर पावसाची अतिशय आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र आता पहिल्याच पावसात मुंबईकरांची तारांबळ उडाली आहे. तसेच रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर देखील मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पहिल्याच पावसात मुंबईकरांना रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीने प्रवास करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

पहिल्याच पावसात नालासोपारा जलमय

तसेच नालासोपाऱ्यातील अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. जोरदार पावसामुळे नालासोपाऱ्यातील अनेक भागांतील रस्ते पाण्याखाली गेले असून वाहतूक आणि जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. स्थानिक प्रशासनाने पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या नालेसफाईच्या आणि रस्ते विकासकामांच्या दाव्यांची पहिल्याच पावसात पोलखोल झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अनेक ग्राउंड फ्लोअर मधील घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याचे देखील पाहायला मिळत आहे.

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भाईंदर पश्चिमेत अनेक भाग जलमय

मान्सूनच्या पहिल्याच जोरदार पावसाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पावसाळापूर्व तयारीची पोलखोल झाली आहे. भाईंदर पश्चिमेतील अनेक परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. काही ठिकाणी रस्ते जलमय झाले, तर अनेक घरांमध्येही पावसाचे पाणी शिरले. यामध्ये माजी नगरसेवक ओमप्रकाश अग्रवाल यांच्या निवासस्थानीदेखील गुडघाभर पाणी शिरल्याची घटना घडली. घरातील फर्निचर, कागदपत्रे आणि इतर साहित्य पाण्यात भिजल्याने नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर माजी नगरसेवक ओमप्रकाश अग्रवाल यांनी महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Web Title: Heavy rain in mumbai since night trans harbour trains are cancelled and heavy traffic on road

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:27 AM

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