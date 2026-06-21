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International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत ‘सी-साईड योग उत्सव’; २ हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:01 PM IST
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सारांश

International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईतील प्रियदर्शिनी पार्क येथे आयोजित ‘सी-साईड योग उत्सवा’त २ हजारांहून अधिक नागरिक सहभागी झाले. योगासोबत पर्यावरण संवर्धनाचाही संदेश देण्यात आला.

International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत ‘सी-साईड योग उत्सव’; २ हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

International Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत ‘सी-साईड योग उत्सव’; २ हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग

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विस्तार
  • निरोगी मन, निरोगी शरीरासाठी मुंबईत हजारो लोकांनी केला योग
  • सी-साइड योग उत्सवाच्या निमित्ताने आरोग्य आणि पर्यावरणाची सांगड
  • समाजातील विविध घटकांतील 2 हजाराहून अधिक योगप्रेमींचा सहभाग
 

International Yoga Day :  बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिना निमित्ताने प्रियदर्शिनी पार्क आणि रसिकभाई मेसवानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सी साईड योग उत्सवाचे’ आयोजन करण्यात आले होते. मुंबईतील प्रियदर्शनी पार्क येथे संपन्न झालेल्या या योग उत्सवामध्ये समाजातील विविध घटकांतील 2 हजाराहून अधिक योगप्रेमींनी सहभाग घेतला. ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ ही संकल्पना केवळ माणसांच्या आरोग्यापूरता मर्यादित नसून पृथ्वीचे आरोग्य जपणे ही देखील आपली जबाबदारी असल्याची जाणीव यंदाच्या संकल्पनेमधून करुन दिली जात आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. श्री. रामदास आठवले, खासदार मा. श्री. मिलिंद देवरा, आमदार मा. मनीषा कायंदे आदी मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवत योग साधनेमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक आणि निसर्गोपचार तज्ज्ञ रवि दीक्षित यांनी या योग साधनेचे नेतृत्व केले.

स्वस्थ महासागर, स्वस्थ मन आणि स्वस्थ शरीर हे एकमेकांशी जोडलेले – सुशिबेन शाह

शिवसेना प्रवक्त्या ॲड. सुशिबेन शाह म्हणाल्या की, योग हा केवळ आपल्या अंतर्मनातच स्थिरता निर्माण करत नाही तर आपल्या आजूबाजूलच्या जगात ही कशाप्रकारे आपण संतुलन राखू शकतो, याचं प्रशिक्षण आपल्याला देत असतो. वृद्धत्वाकडे झुकताना निरोगी आयुष्य लाभणे ही आपल्या वैयक्तिक गरजेसह पृथ्वीचीही गरज आहे. आज सुपर निनोचा प्रभाव देशाच्या विविध भागात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ज्याप्रमाणे आपण योगाच्या साहय्याने आपल्या शरीराच्या आणि मनाच्या आरोग्याची काळजी घेत आहोत. त्याचप्रमाणे, आपल्या धरती मातेची, पृथ्वीची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण, स्वस्थ महासागर, स्वस्थ मन आणि स्वस्थ शरीर हे घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

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यावेळी उपस्थित नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धनाचा सामूहिक संकल्प जाहीर केला. पर्यावरण पूरक जीवनशैलीचा स्विकारणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना पर्यावरण संरक्षणाचं महत्त्व पट‍वून देण्याचा संकल्प केला.

योग उत्सवात 360 पेक्षा जास्त NCC कॅडेट्स

या भव्य योग उत्सवात 360 पेक्षा जास्त NCC कॅडेट्स, 50 कोस्ट गार्ड्स, 50 दिव्यांग बांधव, 100 ज्येष्ठ नागरिकांसह विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींनी उत्साहाने सहभाग घेतला होता. त्यामुळे हा उत्सव खऱ्या अर्थाने समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणून एकोपा निर्माण करणारा उत्सव ठरला. सक्षम भविष्याची सुरूवात ही स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ पर्यावरणाच्या मार्गानेच होऊ शकते. यासाठी संपूर्ण समाज एकत्र येण्यासाठी उत्सुक असल्याचे या योग उत्सवातून दिसून आले.

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Web Title: Seaside yoga utsav mumbai international yoga day 2026

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:01 PM

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