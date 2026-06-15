Monsoon Update : 20 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होणार? मुंबईत उकाडा कायम, मराठवाडा-विदर्भात उष्णतेचा इशारा

यापूर्वी, भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) दैनंदिन अहवालानुसार, १२ जूनपर्यंत तीन ते चार दिवसांत मान्सून महाराष्ट्रात आणखी पुढे सरकेल असे सूचित केले होते. तथापि, शनिवार, १३ जून रोजीच्या अहवालात महाराष्ट्राचा उल्लेख अचानक वगळण्यात आला. १३ जूनच्या बुलेटिनमध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि दक्षिण छत्तीसगडच्या काही भागांमध्ये दोन ते तीन दिवसांत मान्सूनचे आगमन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, परंतु महाराष्ट्राचा उल्लेख वगळण्यात आला होता. त्याऐवजी, राज्यासाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थितीबद्दल चिंता वाढली आहे.
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उपग्रहांच्या छायाचित्रांवरून असे दिसून येते की महाराष्ट्रावर पावसाचे ढग नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, राज्यात मान्सूनचे आगमन १९ किंवा २० जूनपर्यंत लांबणीवर पडू शकते. महाराष्ट्रावर प्रति-चक्रीवादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे उष्ण हवा बाहेरच्या दिशेने ढकलली जात आहे. उष्ण हवेच्या या प्रवाहामुळे पावसाचे ढग तयार होण्यास अडथळा येत आहे. सध्या वायव्येकडून जोरदार वारे वाहत आहेत, तर पश्चिमेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये आर्द्रता खूप कमी आहे. परिणामी, किमान तापमान जास्त राहत आहे, परंतु पावसासाठी आर्द्रतेची पातळी अपुरी आहे.
आर्द्रतेमुळे मुंबईत गेल्या आठवड्याभरात किमान तापमान ३०°C किंवा त्याहून अधिक नोंदवले गेले आहे. राज्याच्या अंतर्गत भागातही किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असून, कमाल आणि सरासरी तापमानात लक्षणीय तफावत आहे. अहिल्यानगरमध्ये कमाल आणि सरासरी तापमानात ४°C, मालेगावमध्ये ४.४°C, सातारा येथे ४.५°C आणि सांगलीमध्ये ४.१°C चा फरक नोंदवला गेला.
प्रादेशिक हवामान विभागाच्या शनिवारच्या अंदाजानुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये १६ जूनपर्यंत उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. यानंतर मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे, मात्र मुसळधार पावसाची अपेक्षा नाही. राज्याच्या इतर भागांमध्ये, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे रविवारसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भात, अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वाशिम येथे रविवार आणि सोमवारी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.
कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रात मान्सून दाखल झाला असला तरी, पश्चिम महाराष्ट्रात त्याची प्रगती थांबली आहे. पुण्यात कमाल तापमान ३६°C पर्यंत पोहोचू शकते. कोल्हापूर आणि इतर घाट परिसरात मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता आहे.
खानदेशमध्ये मान्सूनचे आगमनही लांबले असून, दिवसाचे तापमान ३९°C ते ४२°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. दिवसभर हवामान ढगाळ आणि उबदार राहण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात हलका पाऊस पडण्याची शक्यता असली तरी, मुसळधार पावसासाठी रहिवाशांना जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागेल.
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