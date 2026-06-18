गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुन्हा एकदा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि फेरबदल होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील आठवड्यात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, पोलीस दलातील हालचालींना वेग आला आहे.

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा
  • वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता
  • कोणत्या पोलीस ठाण्याची किंवा विभागाची जबाबदारी मिळणार
सावन वैश्य, नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुन्हा एकदा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि फेरबदल होण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. पुढील आठवडाभरात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, पोलीस दलातील विविध स्तरांवर हालचालींना वेग आला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील काही पोलीस उपायुक्त (DCP) यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्येही बदल करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा काही पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची चर्चा सुरू झाली असून, पदोन्नती मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांनाही नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

APMC Police Action : एपीएमसी पोलिसांची धडक कारवाई; वेश्याव्यवसायाविरोधात मोहीम, अतिक्रमणावरही संयुक्त कारवाई

या संभाव्य फेरबदलांमुळे कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या पोलीस ठाण्याची किंवा विभागाची जबाबदारी मिळणार, याकडे पोलीस दलासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. नव्याने नियुक्त होणारे अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी, गुन्हेगारी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि नागरिकाभिमुख पोलीसिंग कशा पद्धतीने राबवतील, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणाला प्राधान्य देत अनेक सक्षम अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे, काही पोलीस ठाण्यांना ‘क्रीम पोस्ट’ म्हणून ओळखले जात असतानाही नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव न स्वीकारता योग्य अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

नवी मुंबई हे राज्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. आयटी क्षेत्र, आशियातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत फळ व भाजीपाला बाजार, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक क्षेत्रे आणि मोठ्या प्रमाणावरील नागरी विस्तार यामुळे शहराचे धोरणात्मक महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे या सर्व संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सक्षम व अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

आगामी फेरबदलांमधून कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणती जबाबदारी दिली जाते आणि त्याचा शहरातील कायदा-सुव्यवस्था तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील संभाव्य बदल्यांची अधिकृत घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर पोलीस प्रशासनाच्या नव्या कार्यपद्धतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

रात्रीच्या वीज कपातीने नवी मुंबईकर हैराण! वाढत्या उष्णतेत झोपमोड, संताप आणि प्रशासनाविरोधात नाराजी

Web Title: Navi mumbai police commissionerate senior officers transfer reshuffle likely next week

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 03:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ‘या’ दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ
1

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ‘या’ दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ

Ratnagiri News: रत्नागिरीच्या किनारपट्टी विकासासाठी ८५.८४ कोटी! पायाभूत सुविधांचा कायापालट
2

Ratnagiri News: रत्नागिरीच्या किनारपट्टी विकासासाठी ८५.८४ कोटी! पायाभूत सुविधांचा कायापालट

Navi Mumbai : पाणी वाचवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा! नवी मुंबईत पाण्याच्या अपव्ययावर लाख रुपयांपर्यंत दंड
3

Navi Mumbai : पाणी वाचवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा! नवी मुंबईत पाण्याच्या अपव्ययावर लाख रुपयांपर्यंत दंड

Karjat News : विद्यार्थिनींच्या आत्मसन्मानासाठी पुढाकार; कर्जतच्या भालिवडीत साकारली आधुनिक ‘पिंक रूम’
4

Karjat News : विद्यार्थिनींच्या आत्मसन्मानासाठी पुढाकार; कर्जतच्या भालिवडीत साकारली आधुनिक ‘पिंक रूम’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?

US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?

Jun 18, 2026 | 04:00 PM
Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Jun 18, 2026 | 03:59 PM
महिंद्राच्या ‘या’ ५ आगामी SUV ची चाहूल! ३ पेट्रोल/डिझेल आणि २ इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची होणार एंट्री! आताच जाणून घ्या

महिंद्राच्या ‘या’ ५ आगामी SUV ची चाहूल! ३ पेट्रोल/डिझेल आणि २ इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची होणार एंट्री! आताच जाणून घ्या

Jun 18, 2026 | 03:56 PM
TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

Jun 18, 2026 | 03:52 PM
Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Jun 18, 2026 | 03:51 PM
Mahabharata: कर्ण, भीष्म आणि द्रोणाचार्य यांच्यात नेमके काय घडले? महाभारतातील महत्त्वाचा प्रसंग जाणून घ्या

Mahabharata: कर्ण, भीष्म आणि द्रोणाचार्य यांच्यात नेमके काय घडले? महाभारतातील महत्त्वाचा प्रसंग जाणून घ्या

Jun 18, 2026 | 03:50 PM
अॅनिमेशनच्या जगात ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’चा डंका; एनेसी 2026 मध्ये होणार भव्य सादरीकरण

अॅनिमेशनच्या जगात ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’चा डंका; एनेसी 2026 मध्ये होणार भव्य सादरीकरण

Jun 18, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा