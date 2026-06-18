Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील काही पोलीस उपायुक्त (DCP) यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्येही बदल करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा काही पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची चर्चा सुरू झाली असून, पदोन्नती मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांनाही नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.
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या संभाव्य फेरबदलांमुळे कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या पोलीस ठाण्याची किंवा विभागाची जबाबदारी मिळणार, याकडे पोलीस दलासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. नव्याने नियुक्त होणारे अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी, गुन्हेगारी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि नागरिकाभिमुख पोलीसिंग कशा पद्धतीने राबवतील, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणाला प्राधान्य देत अनेक सक्षम अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे, काही पोलीस ठाण्यांना ‘क्रीम पोस्ट’ म्हणून ओळखले जात असतानाही नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव न स्वीकारता योग्य अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
नवी मुंबई हे राज्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. आयटी क्षेत्र, आशियातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत फळ व भाजीपाला बाजार, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक क्षेत्रे आणि मोठ्या प्रमाणावरील नागरी विस्तार यामुळे शहराचे धोरणात्मक महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे या सर्व संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सक्षम व अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
आगामी फेरबदलांमधून कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणती जबाबदारी दिली जाते आणि त्याचा शहरातील कायदा-सुव्यवस्था तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील संभाव्य बदल्यांची अधिकृत घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर पोलीस प्रशासनाच्या नव्या कार्यपद्धतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
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