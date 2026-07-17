Vishwas Nangare Patil: वाहतूक पोलिसांना आता ‘सर्व्हिस गन’ बाळगणे बंधनकारक; पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांचा मोठा निर्णय

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील नाकाबंदी आणि वाहन तपासणीदरम्यान गुन्हेगार, संशयित व्यक्ती आणि वाहतुकीचे नियम मोडणारे अनेकदा पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करतात. अनेक घटनांमध्ये वाहतूक पोलिसांना धक्काबुक्की, मारहाण आणि अगदी जीवघेण्या हल्ल्यांचाही सामना करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ संरक्षण आणि आत्मसंरक्षण देता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांचा विश्वास आहे की, वाहतूक पोलीसदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या आघाडीवर काम करतात आणि अनेकदा त्यांना तात्काळ कारवाईची आवश्यकता असलेल्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे, त्यांना आवश्यक सुरक्षा साधनांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच पोलीस आयुक्त (सीपी) विश्वास नांगरे पाटील यांनी वाहतूक शाखेच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना स्वच्छ आणि नीटनेटके राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी स्वच्छ गणवेश, शिस्तबद्ध वर्तन आणि नागरिकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध यावर विशेष भर दिला होता. आता, सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘सर्व्हिस गन’ अनिवार्य करणारा आदेश जारी करून, त्यांनी वाहतूक पोलिसांच्या कार्यशैलीत शिस्त आणि तत्परता या दोन्हींना प्राधान्य दिले आहे. या सूचनांनुसार, नागपूर शहरातील प्रमुख चौक, विशेष तपासणी नाके आणि संवेदनशील भागांमध्ये या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल. अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, यामुळे केवळ वाहतूक पोलिसांचे मनोधैर्यच वाढणार नाही, तर गुन्हेगारी प्रवृत्तींनाही प्रभावीपणे आळा बसेल.
दरम्यान, असेही समोर आले आहे की, दोन दिवसांपूर्वी सीपींनी शहरातील सर्व डीसीपी, एसीपी आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना कर्तव्यावर असताना ‘सर्व्हिस गन’ बाळगण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या काही महिन्यांत पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस दलातील सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप आणि वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पोलीस दलाला पूर्णपणे सज्ज ठेवणे आवश्यक आहे.
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