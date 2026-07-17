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NCP Politics: पार्थ दादांचे राजकीय करिअर संपवण्याचा कट…! राष्ट्रवादीत लेटरबॉम्ब

Updated On: Jul 17, 2026 | 04:44 PM IST
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सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत संघर्षात अडकला असतानाच हा हे पत्र समोर आले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या स्वतंत्र बैठकांमुळे पक्षात मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

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NCP Politics: पार्थ दादांचे राजकीय करिअर संपवण्याचा कट...! राष्ट्रवादीत लेटरबॉम्ब

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विस्तार
  • सुनेत्रा पवारांना पत्र लिहून उदयकुमार आहेर यांचा गंभीर आरोप
  • लोकसभा निवडणुकीनंतर पार्थ पवारांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न
  • आपण पार्थ दादांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्वतःची योग्यता सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे
NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आधीच अंतर्गत धुसफूस असताना राष्ट्रवादीच्या गोटातून एक लेटरबॉम्ब फुटला आहे. या लेटरबॉम्बमुळे राष्ट्रवादीत आणखी मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून, काही नेते राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांची राजकीय कारकीर्द जाणीवपूर्वक संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात पार्थ पवार यांना स्थान देण्याचा विचार करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी १३ जुलै रोजी लिहिलेले हे पत्र, पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर काही तासांतच सार्वजनिक झाले आहे. सत्ताधारी पक्षात वाढत्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील बैठकांची ही मालिका सुरूच आहे.

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लोकसभा निवडणुकीनंतर पार्थ पवारांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न

उदयकुमार आहेर यांनी लिहिलेल्या पत्रात आरोप केला आहे की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पार्थ यांना जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आले. “काही लोक एका सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून पार्थ दादांचे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हे काही गुपित नाही. त्यामुळे, आरोप करणाऱ्यांना आणि गैरसमज पसरवणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी, आपण पार्थ दादांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्वतःची योग्यता सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे.”

पार्थला मोठी राजकीय भूमिका दिली पाहिजे – आहेर

पार्थ पवार यांना मोठी राजकीय भूमिका मिळावी अशी अजित पवारांची इच्छा होती, असा दावाही आहेर यांनी केला आहे. तसेच, “२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, पार्थ दादांचा अपमान करण्याचे आणि त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. पार्थला मोठी संधी दिली पाहिजे, याची अजित दादांना खात्री होती. आता आपण ते अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण केले पाहिजे.”

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्तारात तरुण नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याची संधी आहे. आहेर यांनी पार्थ पवार यांचे वर्णन एक दूरदर्शी नेते म्हणून केले आहे. तेच जे तरुण मतदारांशी पक्षाचे नाते अधिक घट्ट करण्यास सक्षम आहेत.

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राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अंतर्गत संघर्षात अडकला

खास बाब म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत संघर्षात अडकला असतानाच हा हे पत्र समोर आले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या स्वतंत्र बैठकांमुळे पक्षात मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या बैठकांची माहिती न दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे, तर पटेल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याची जाहीरपणे मागणी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पार्थ पवार आणि देवेंद् फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही बैठकांची माहिती पवार कुटुंबाला दिली जाईल. असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सुनेत्रा पवार यांना दिले आहे.

 

 

Web Title: Ncp politics plot to end parth pawars political career letter bomb

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Published On: Jul 17, 2026 | 04:44 PM

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