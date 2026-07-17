Ear Care: सावधान! कॉटन बडने कान साफ करता? ही सवय ठरू शकते धोकादायक

कानातील मळाला वैद्यकीय भाषेत सेरुमेन असे म्हणतात. हा कानाच्या नलिकेतील ग्रंथींमधून नैसर्गिकरित्या तयार होतो. अनेकजण कानातील मळ दिसताच तो अस्वच्छ असल्याचे समजून कापसाच्या काडीने (कॉटन बड्स), इअरबड्स किंवा इतर टोकदार वस्तूंचा वापर करून कान स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, ही सवय धोकादायक ठरू शकते. डॉ. सलोनी राजगुरू, कान, नाक, घसा तज्ज्ञ, झायनोवा शाल्बी हॉस्पिटल, घाटकोपर, मुंबई यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
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नक्की काय त्रास होतो
कानातील मळ हा कानाच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग आहे. तो धूळ, घाण, जंतू आणि अगदी लहान कीटकही कानाच्या पडद्यापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखतो. याशिवाय तो कानाच्या आतील त्वचेला ओलावा देतो, त्यामुळे कोरडेपणा, खाज आणि त्वचेची जळजळ होण्याचा धोका कमी होतो.
कोणती काळजी घ्यावी
कॉटन बड्स किंवा इतर टोकदार वस्तूंनी कान साफ करताना मळ बाहेर येण्याऐवजी अधिक आत ढकलला जाऊ शकतो. त्यामुळे कानात मळ साचणे, कानदुखी, ऐकू कमी येणे, कानात सतत आवाज येणे (टिनिटस), चक्कर येणे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये कानाच्या पडद्यालाही इजा होण्याची शक्यता असते.
कानातील मळ केवळ तो ऐकण्यावर परिणाम करत असेल, कान भरल्यासारखे वाटत असेल, वेदना होत असतील, सतत कानात आवाज येत असेल किंवा डॉक्टरांनी त्याची गरज सांगितली असेल, तरच तो काढण्याची आवश्यकता असते. अन्यथा, कान स्वतःची स्वच्छता नैसर्गिकरित्या करत असतो.
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