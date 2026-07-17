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संपले… Free UPI चे दिवस संपले? 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर द्यावा लागणार अतिरिक्त चार्ज? सरकार आणतंय नवा नियम

Updated On: Jul 17, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

भारतात डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट! सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तयारी करत आहे. या नवीन नियमाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Free UPI चे दिवस संपले ?
  • 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर अतिरिक्त चार्ज?
  • सरकार आणतंय नवा नियम
UPI Payment Charges:  डिजिटल पेमेंट वापरकर्त्यांना एका मोठा धक्का बसणार आहे. आतापर्यंत आपण UPI पेमेंट पूर्णपणे फ्री वापरत होतो. पण आता त्यावर अतिरिक्त शुल्क लागण्याची शक्यता आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांसाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून अतिरीक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. सध्या, UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत आहे, परंतु व्यवहारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या आणि वाढता खर्च लक्षात घेता, ही प्रणाली बदलण्याची तयारी सुरू आहे. नेमका काय बदल होणार आणि त्याचा सामान्यांवर काय परिणाम होणार?

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कोणाकडून शुल्क आकारले जाईल?

अहवालानुसार, हे शुल्क थेट ग्राहकांकडून न आकारता, मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याचा अर्थ असा की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहण्याची शक्यता आहे. खरे तर, UPI ला शाश्वत बनवण्यासाठी एका रेवेन्यू मॉडलवर सरकार आणि पेमेंट इंडस्ट्री बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे.

सरकारची योजना काय?

असे वृत्त आहे की, या प्रस्तावानुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.5% चा स्मॉल मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे पेमेंट कंपन्या आणि बँकांना येणारा खर्च भरून निघेल. इंडस्ट्री बॉडीजनी यापूर्वी मोठ्या व्यापाऱ्यांवर 0.3% पर्यंत MDR लावण्याची मागणी केली होती.

कोणावर परिणाम होणार नाही?

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी लहान दुकानदार आणि लहान व्यवसायांना यातून वगळले जाऊ शकते. सरकारने UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आधीच अनुदान दिले आहे, परंतु वाढत्या व्यवहारांच्या संख्येमुळे हे मॉडेल दीर्घकाळात टिकण्यासारखे नाही असे मानले जाते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, UPI ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे, जिथे दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार होतात. परिणामी, ही प्रणाली मजबूत आणि टिकाऊ ठेवण्यासाठी सरकार आणि नियामक नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत.

जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर त्याचा सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट यापुढे विनामूल्य राहणार नाही. सरकारच्या अंतिम निर्णयामुळे संपूर्ण डिजिटल पेमेंट प्रणालीची भविष्यातील दिशा निश्चित होऊ शकते.

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Web Title: Upi payment charges above 2000 rupees government new plan latest update marathi news

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Published On: Jul 17, 2026 | 04:45 PM

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