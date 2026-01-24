Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Panvels Leadership Is Set To Expand Demand For Giving Opportunities To Representatives From Developed Settlements

Panvel Municipal Election 2026: पनवेलचे नेतृत्व आता विस्तारणार: विकसित वसाहतींमधील प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी

गेल्या पाच वर्षांत महापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते ही सर्व महत्त्वाची पदे जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नेत्यांकडेच राहिली. खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा यांसारख्या नोड्समधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो

Updated On: Jan 24, 2026 | 04:44 PM
Panvel Municipal Corporation (PMC), पनवेल महानगरपालिका, Mayor Reservation OBC,

Panvel Municipal Election 2026: पनवेलचे नेतृत्व आता विस्तारणार: विकसित वसाहतींमधील प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • महापौर पद यंदा सर्वसाधारण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यासाठी राखीव
  • डॉ. चौतमल यांना सलग पाच वर्ष महापौर पद भूषवण्याची संधी
  • ज्या भागाचा महापौर असतो, त्या भागातील समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष अधिक वेगाने
पनवेल ग्रामीण ( वा ) पालिकेचे महापौर पद यंदा सर्वसाधारण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यासाठी राखीव झाल्याने, कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली असताना पालिकेत समाविष्ठ जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकान ऐवजी इतर वसाहती मधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी देण्यात आली पाहिजे अशी चर्चा परिसरातील मतदारांमध्ये आहे.2017 साली पनवेल महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकी नंतर महापौर पद अनुसूचित जाती साठी राखीव झाल्याने डॉ. कविता चौतमोल यांना महापौरपदाची संधी देत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उच्चशिक्षित नेतृत्वाचा संदेश पनवेलकरांना दिला होता.

वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार; विशेष सभेत नेमकं काय घडलं?

नवीन पनवेल या पूर्वीच्या नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभागातून निवडून आलेल्या डॉ. चौतमल यांना सलग पाच वर्ष महापौर पद भूषवण्याची संधी मिळाली. याच कालावधीत सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता म्हणून जवाबदारी सांभाळण्याची संधी केवळ जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकाना देण्यात आल्याने पालिकेत समाविष्ठ इतर वसाहती मधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनवर अन्याय झाल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये असल्याने खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा तसेच पालिकेत समाविष्ट इतर ग्रामीण भागातुन निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पालिकेत नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्यास त्या त्या प्रभागातील प्रलंबित प्रश्न (उदा. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते) अधिक प्रभावीपणे सुटण्यास मदत होऊ शकते. सिडको हस्तांतरण प्रक्रियेत असलेल्या वसाहतींसाठी हे अधिक गरजेचे आहे.

गेल्या पाच वर्षांत महापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते ही सर्व महत्त्वाची पदे जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नेत्यांकडेच राहिली. खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा यांसारख्या नोड्समधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, त्यामुळे इथल्या लोकप्रतिनिधींनाही शहराच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याची संधी मिळणे, हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या

​प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक

​ज्या भागाचा महापौर असतो, त्या भागातील समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष अधिक वेगाने जाते. विशेषतः पाणीपुरवठा.  सिडको नोड्समधील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे.तसेच हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकाचा महापौर पदावर असणे फायदेशीर ठरेल व वाढत्या नागरीकरणानुसार पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यास गती मिळेल.

३. ‘ओबीसी’ आरक्षणाची नवी संधी

​यंदा महापौर पद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग साठी राखीव झाल्याने, सत्ताधारी पक्षाकडे (भाजप) निवडीसाठी मोठा आवाका आहे. कळंबोली किंवा कामोठे यांसारख्या भागातून निवडून आलेल्या सक्षम ओबीसी नगरसेवकाला संधी देऊन आमदार प्रशांत ठाकूर हे समतोल राखण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

राजकीय समीकरणे

जर वसाहतींमधील नगरसेवकांना डावलले गेले, तर आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये नाराजी पसरू शकते. याउलट, खारघर किंवा कळंबोलीला नेतृत्व दिल्यास तिथल्या मतदारांचा विश्वास संपादन करणे सोपे जाईल.

 

Web Title: Panvels leadership is set to expand demand for giving opportunities to representatives from developed settlements

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप
1

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी
2

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

Jan 25, 2026 | 05:30 AM
National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

Jan 25, 2026 | 02:35 AM
कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

Jan 25, 2026 | 12:30 AM
अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

Jan 24, 2026 | 10:34 PM
Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Jan 24, 2026 | 10:00 PM
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM