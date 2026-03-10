झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

यंदाच्या Zee Cine Awards सोहळ्यात दिग्दर्शक-लेखक Milap Zaveri आणि निर्माता Anshul Garg यांच्यासाठी खास क्षण ठरला. त्यांच्या Ek Deewane Ki Deewaniyat या चित्रपटाला बेस्ट डायलॉग पुरस्कार मिळाला असून या यशामुळे चित्रपटाची आणि त्यातील संवादांची मोठी चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे जावेरी यांनी स्वतः या सन्मानाला “२५ वर्षांतील माझा पहिला झी सिने अवॉर्ड” असे संबोधले आहे.
मिलाप जावेरी यांनी सोशल मीडियावर हा आनंद प्रेक्षकांसोबत शेअर करत कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी एका भावनिक पोस्टमध्ये लिहिले की, “एक दिवाने की दिवानियतसाठी बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड. २५ वर्षांतला माझा पहिला झी सिने अवॉर्ड! या चित्रपटाला आणि त्यातील संवादांना इतके प्रेम दिल्याबद्दल प्रेक्षकांचे मनापासून आभार.” या पोस्टनंतर चाहत्यांनी आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांनीही त्यांचे अभिनंदन केले.
मिलाप जावेरी हे बॉलिवूडमध्ये अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहेत. त्यांनी अनेक व्यावसायिक चित्रपटांचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. तरीही त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीत हा पहिलाच झी सिने अवॉर्ड असल्यामुळे हा क्षण त्यांच्या दृष्टीने अधिक खास मानला जात आहे. जवळपास पावशे शतक चित्रपटसृष्टीत काम केल्यानंतर मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या मेहनतीची दखल मानला जात आहे. दरम्यान, निर्माता अंशुल गर्ग यांच्यासाठीही हा पुरस्कार महत्त्वाचा ठरला आहे. एक दिवाने की दिवानियत हा निर्माता म्हणून त्यांचा पहिलाच चित्रपट आहे. पहिल्याच निर्मितीला मोठा पुरस्कार मिळाल्यामुळे त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात दमदार झाली असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे हा सन्मान त्यांच्यासाठीही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.चित्रपटातील संवादांनी प्रेक्षकांवर विशेष छाप पाडली होती. इंडस्ट्रीतील जाणकारांच्या मते, या चित्रपटातील संवादच त्याच्या लोकप्रियतेचे मुख्य कारण ठरले. अनेक संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते आणि प्रेक्षकांनीही त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला होता.
या चित्रपटात अभिनेता Harshvardhan Rane आणि अभिनेत्री Sonam Bajwa यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. जावेरी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या दोन्ही कलाकारांसह संपूर्ण टीमचे आभार मानले. त्यांच्या मते, संपूर्ण टीमच्या मेहनतीमुळेच हा सन्मान मिळू शकला. दरम्यान, या विजयामुळे सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक चाहत्यांनी असे मत व्यक्त केले की इतकी वर्षे इंडस्ट्रीमध्ये काम करूनही जावेरी यांना यापूर्वी कधीही झी सिने अवॉर्ड मिळाला नव्हता, त्यामुळे हा सन्मान त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.एकूणच, एक दिवाने की दिवानियत या चित्रपटाच्या यशामुळे निर्माता अंशुल गर्ग यांची चित्रपटसृष्टीतील सुरुवात भक्कम झाली आहे, तर मिलाप जावेरी यांना दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या कारकिर्दीतला संस्मरणीय क्षण ठरला आहे.