Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

Zee Cine Awards मध्ये Milap Zaveri आणि Anshul Garg यांच्यासाठी खास क्षण ठरला. त्यांच्या Ek Deewane Ki Deewaniyat या चित्रपटाला बेस्ट डायलॉग पुरस्कार मिळाला.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:04 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

यंदाच्या Zee Cine Awards सोहळ्यात दिग्दर्शक-लेखक Milap Zaveri आणि निर्माता Anshul Garg यांच्यासाठी खास क्षण ठरला. त्यांच्या Ek Deewane Ki Deewaniyat या चित्रपटाला बेस्ट डायलॉग पुरस्कार मिळाला असून या यशामुळे चित्रपटाची आणि त्यातील संवादांची मोठी चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे जावेरी यांनी स्वतः या सन्मानाला “२५ वर्षांतील माझा पहिला झी सिने अवॉर्ड” असे संबोधले आहे.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग

मिलाप जावेरी यांनी सोशल मीडियावर हा आनंद प्रेक्षकांसोबत शेअर करत कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी एका भावनिक पोस्टमध्ये लिहिले की, “एक दिवाने की दिवानियतसाठी बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड. २५ वर्षांतला माझा पहिला झी सिने अवॉर्ड! या चित्रपटाला आणि त्यातील संवादांना इतके प्रेम दिल्याबद्दल प्रेक्षकांचे मनापासून आभार.” या पोस्टनंतर चाहत्यांनी आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांनीही त्यांचे अभिनंदन केले.

मिलाप जावेरी हे बॉलिवूडमध्ये अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहेत. त्यांनी अनेक व्यावसायिक चित्रपटांचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. तरीही त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीत हा पहिलाच झी सिने अवॉर्ड असल्यामुळे हा क्षण त्यांच्या दृष्टीने अधिक खास मानला जात आहे. जवळपास पावशे शतक चित्रपटसृष्टीत काम केल्यानंतर मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या मेहनतीची दखल मानला जात आहे. दरम्यान, निर्माता अंशुल गर्ग यांच्यासाठीही हा पुरस्कार महत्त्वाचा ठरला आहे. एक दिवाने की दिवानियत हा निर्माता म्हणून त्यांचा पहिलाच चित्रपट आहे. पहिल्याच निर्मितीला मोठा पुरस्कार मिळाल्यामुळे त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात दमदार झाली असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे हा सन्मान त्यांच्यासाठीही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.चित्रपटातील संवादांनी प्रेक्षकांवर विशेष छाप पाडली होती. इंडस्ट्रीतील जाणकारांच्या मते, या चित्रपटातील संवादच त्याच्या लोकप्रियतेचे मुख्य कारण ठरले. अनेक संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते आणि प्रेक्षकांनीही त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला होता.

Arun Tupe Death: मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, घरात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप असप्ष्ट

या चित्रपटात अभिनेता Harshvardhan Rane आणि अभिनेत्री Sonam Bajwa यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. जावेरी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या दोन्ही कलाकारांसह संपूर्ण टीमचे आभार मानले. त्यांच्या मते, संपूर्ण टीमच्या मेहनतीमुळेच हा सन्मान मिळू शकला. दरम्यान, या विजयामुळे सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक चाहत्यांनी असे मत व्यक्त केले की इतकी वर्षे इंडस्ट्रीमध्ये काम करूनही जावेरी यांना यापूर्वी कधीही झी सिने अवॉर्ड मिळाला नव्हता, त्यामुळे हा सन्मान त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.एकूणच, एक दिवाने की दिवानियत या चित्रपटाच्या यशामुळे निर्माता अंशुल गर्ग यांची चित्रपटसृष्टीतील सुरुवात भक्कम झाली आहे, तर मिलाप जावेरी यांना दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या कारकिर्दीतला संस्मरणीय क्षण ठरला आहे.

Web Title: Anshul gargs debut film gets big win at zee cine awards

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 08:04 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

Mar 10, 2026 | 08:04 PM
Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

Mar 10, 2026 | 08:02 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
US Iran War : इराणी नौदल उद्ध्वस्त, क्षेपणास्त्रेही संपुष्टात; तेहरानमध्ये सत्तापालट की आत्मसमर्पण? ट्रम्प यांचे पुढचे पाऊल काय?

US Iran War : इराणी नौदल उद्ध्वस्त, क्षेपणास्त्रेही संपुष्टात; तेहरानमध्ये सत्तापालट की आत्मसमर्पण? ट्रम्प यांचे पुढचे पाऊल काय?

Mar 10, 2026 | 07:45 PM
“श्रीवर्धनच्या नागरिकांना स्वच्छ व नियमित पाणी… “; मंत्री Aditi Tatkare यांचे स्पष्ट निर्देश

“श्रीवर्धनच्या नागरिकांना स्वच्छ व नियमित पाणी… “; मंत्री Aditi Tatkare यांचे स्पष्ट निर्देश

Mar 10, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM