PCMC Election 2026: पिंपरी-चिंचवड निवडणूक 2026: अजित पवार- शरद पवार गटाचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला

शहरातील सत्ता समीकरण लक्षात घेऊन दोन्ही राष्ट्रवादींकडून सोमवारी (ता. 29) जागावाटपाचा प्राथमिक फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. ठरवलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार राष्ट्रवादी (शरद पवार) १८ जागांवर उमेदवार उभे करणार आहेत, तर उर्वरित ११० जागांवर राष्ट्रवादी (अजित पवार) कडून उमेदवारी देण्यात येणार आहे.
स्थानिक नेतृत्वात दोन्ही गटांमध्ये याबाबत सकारात्मक वातावरण असल्याचे सांगण्यात येते. एकत्र लढून शहरातील सत्तेत येणे हे दोन्ही पक्षांचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, आगामी निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी रणनीती ठरवली जात आहे. दरम्यान, या सहकार्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तासंघर्षाची राजकीय स्पर्धा अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत विशेष बाब अशी आहे की, प्रभाग क्रमांक ९ आणि २० मध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. इतर प्रभागांमध्ये उमेदवार निवड, प्रभागनिहाय आढावा आणि प्रचारयंत्रणेची आखणी सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दोन्ही गटांच्या संयुक्त बैठका, स्थानिक नेत्यांशी चर्चा आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यावर भर देत रणनीती ठरवली जात आहे. या बैठकीत प्रचाराची आखणी, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग आणि शहरातील सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या धोरणांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. येत्या मंगळवारी (दि. ३०) अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार असून, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर प्रचाराला वेग येईल. या तयारीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील निवडणुकीत राजकीय वातावरण अधिक तापलेले दिसणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड : PCMC निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक ९ आणि २० मध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. प्रभागातील स्थानिक समीकरणे, इच्छुक उमेदवारांची संख्या आणि संघटनात्मक ताकद लक्षात घेऊन या प्रभागांमध्ये स्वतंत्र उमेदवार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन प्रभागांमध्ये दोन्ही पक्षांचे पॅनेल उभे राहणार असून, याचा प्रभाव दोन्ही गटांवर जाण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार गटाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष योगेश बहल यांच्या माहितीनुसार, शहरातील १२८ जागांपैकी पिंपरीत शरद पवार गटाला १८ जागा देण्यात आल्या आहेत. प्रभाग ९ आणि २० मध्ये शरद पवार गटाचे ४ उमेदवार अजित पवार गटाकडून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत, ज्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये मैत्रीपूर्ण स्पर्धा होणार आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला असून, या युतीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तासंघर्षाचे समीकरण निश्चित करण्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. आगामी निवडणुकीत या प्रभागातील लढत विशेष लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे.