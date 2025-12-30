Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Chandrapur News: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्राचं लक्ष! संसदीय पॅनल बैठकीत संवर्धनाच्या आव्हानांवर चर्चा

केंद्राची संसदीय पॅनल समिती ताडोबा आणि नागपूरच्या ३ दिवसीय दौऱ्यावर होती. यावेळी अधिकाऱ्यांनी पॅनलला खाणकामाच्या परिणामाबाबत माहिती दिली. ताडोबा-अंधारी प्रकल्पाचा केंद्राच्या संसदीय पॅनलने आढावा घेतला.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:50 PM
Chandrapur News: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्राचं लक्ष! संसदीय पॅनल बैठकीत संवर्धनाच्या आव्हानांवर चर्चा

Chandrapur News: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्राचं लक्ष! संसदीय पॅनल बैठकीत संवर्धनाच्या आव्हानांवर चर्चा

Follow Us:
Follow Us:
  • ताडोबा-अंधारी प्रकल्पाचा केंद्राच्या संसदीय पॅनलकडून आढावा
  • केंद्राच्या संसदीय पॅनल बैठकीत संवर्धन चर्चा
  • ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्राची महत्त्वाची बैठक!
चंद्रपूर: केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विषयक स्थायी समितीच्या संसदीय पॅनलने आपल्या दोन दिवसांच्या ताडोचा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या भेटीदरम्यान संवर्धन आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा आढावा घेतला. या पॅनलने प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या वेगाने होणाऱ्या औद्योगिक विस्ताराचा विशेषतः खाणकाम आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचा वन्यजीव अधिवासाची अखंडता, वाघांची हालचाल आणि प्रदेशाच्या पर्यावरणीय संतुलनावर होणाऱ्या परिणामांची तपासणी केल्याचे समजते.

Pune Municipal Election 2026: पुण्यात जागावाटपावरून भाजप–शिवसेना युती फिस्कटली; शिंदेंची शिवसेना स्वतंत्र लढणार

ही समिती ताडोबा आणि नागपूरच्या ३ दिवसीय दौऱ्याचा भाग म्हणून शनिवारी (दि. २७) चंद्रपूरमध्ये दाखल झाली. खाणकाम, पर्यटन आणि विकासाच्या दबावामुळे प्रकल्पाचे भविष्य कसे घडत आहे, याचे मूल्यांकन करणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. राज्यसभा खा. भुवनेश्वर कलिता यांच्या अध्यक्षतेखालील १० सदस्यीय शिष्टमंडळाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो (डब्लूसीसीबी) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह केंद्र आणि राज्य वन अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केली.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

समितीने, सध्या सुरू असलेले संवर्धन कार्यक्रम, वाघांच्या संख्येला असलेले नवीन धोके, अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि संवेदनशील वनक्षेत्रांवर पर्यटनाचा वाढता दबाव यांचा आढावा घेतल्याचे समजते. यावेळी एनटीसीएचे प्रमुख त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभू नाथ शुक्ला आणि उपसंचालक (कोअर) आनंद येल्लू रेड्डी, तसेच नागपूरच्या निरीचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खाणकामाच्या परिणामाबाबत दिली माहिती

अधिकाऱ्यांनी पॅनलला वन्यजीव संरक्षण धोरणे, मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण, प्रदूषणासंबंधी चिंता आणि पर्यटनाचा प्रवाह नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. अधिवास व्यवस्थापन आणि प्रकल्पाच्या सीमेला लागून असलेल्या खाणकामाच्या पट्ट्यांचे परिणाम याबद्दलही समितीला माहिती देण्यात आली.

MNS leader joins Shiv Sena : मनसेचा विश्वासू शिलेदार आता शिंदेंचा साथीदार; शिंदे यांच्या उपस्थितीत केला शिवसेनेत प्रवेश

समितीने घेतला ताडोबातील पर्यटनाचा आनंद

मूल्यांकनानंतर, समितीचे सदस्य आणि खा. जगदंबिका पाल यांनी रविवारी ताडोबा येथील त्यांच्या क्षेत्रीय भेटीची छायाचित्रे सोशल मीडियावर शेअर केली, आणि समितीच्या तपासणीमध्ये कोअर झोनमधील सकाळच्या सफारीचा समावेश होता, असे नमूद केले. पराक्रम वाधाचे दर्शन हा अनुभव ‘अविस्मरणीय’ असल्याचे वर्णन करताना पाल यांनी लिहिले की, नैसर्गिक वारसा जपण्यासाठी सामूहिक जबाबदारीची गरज आहे. हीच भावना समितीच्या ताज्या भेटीदरम्यानच्या व्यापक आढावा कार्यसूचीमध्येही प्रतिध्वनित झाली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Meeting of the parliamentary panel held on tadoba andhari tiger reserve chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM