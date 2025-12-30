आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ चविष्ट फळे, बद्धकोष्ठता होईल गायब

दैनंदिन आहारात सतत तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे अपचन आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवते. बद्धकोष्ठता होणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. आतड्यांची हालचाल न झाल्यामुळे चिडचिड, गॅस, डोकेदुखी आणि थकवा जाणवू लागतो. शरीरात साचून राहिलेले विषारी घटक संपूर्ण शरीराचे नुकसान करतात. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे कायमच अपचनाचा त्रास होतो. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किंवा जेवणात कोणत्याही हेवी पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आतड्यांमधील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित या फळांचे सेवन करावे. (फोटो सौजन्य – istock)