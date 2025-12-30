Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हरभजन सिंहने T20 विश्वचषकाबद्दल भविष्यवाणी! भारत-अफगाणिस्तानसह हे 4 संघ सेमीफायनलमध्ये, पाकिस्तानचा केला पत्ता कट

माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंगने टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीतील संघांबद्दल आधीच भाकित केले आहे. त्याने गतविजेत्या भारतासह चार संघांची निवड केली आहे. भज्जीच्या भाकितातील आश्चर्यकारक संघ अफगाणिस्तान आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:19 PM
फोटो सौजन्य - PTI सोशल मिडिया

२०२६ चा टी-२० विश्वचषक फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि श्रीलंकेत होणार आहे, त्याआधी भारताचा संघ न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे यामध्ये सुर्यकुमार यादवकडे भारतीय संघाची कमान देण्यात आली आहे. २० संघांची ही स्पर्धा सुरू होण्यास अजून बराच वेळ आहे, परंतु माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंगने टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीतील संघांबद्दल आधीच भाकित केले आहे. त्याने गतविजेत्या भारतासह चार संघांची निवड केली आहे. 

भज्जीच्या भाकितातील आश्चर्यकारक संघ अफगाणिस्तान आहे, जो त्याने पाकिस्तानपेक्षा निवडला आहे. आयसीसी टी-२० क्रमवारीत पाकिस्तान ७ व्या स्थानावर आहे, तर अफगाणिस्तान १० व्या स्थानावर आहे, परंतु गेल्या काही आयसीसी स्पर्धांमध्ये या संघाने मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये कोणत्याही संघाला हरवण्याची क्षमता असल्याचे दाखवून दिले आहे.

IND vs SL Pitch Report : भारत आज 2025 मधील शेवटचा क्रिकेट सामना खेळणार, जाणून घ्या कशी असेल खेळपट्टी?

गल्फ टुडेच्या वृत्तानुसार, हरभजन सिंगने ही भविष्यवाणी केली आहे, तो म्हणाला, “मला वाटते की भारताकडे विश्वचषक जिंकण्याची खूप चांगली संधी आहे कारण ते एक अतिशय मजबूत संघ आहेत आणि घरच्या मैदानावर खेळत आहेत. त्यांना इतर कोणत्याही संघापेक्षा परिस्थिती चांगली माहित आहे. परंतु विश्वचषकाचा दबाव असा आहे जो त्यांना इतरांपेक्षा चांगल्या प्रकारे हाताळावा लागेल, जो सर्वात महत्वाचा आहे.” भारताव्यतिरिक्त, भज्जीने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तानची निवड केली आहे.

ऑस्ट्रेलियाने २०२१ मध्ये पहिले टी२० विश्वचषक जिंकले. टीम इंडियाने २००७ आणि २०२४ मध्ये आधीच दोन जेतेपदे जिंकली आहेत. दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान अजूनही त्यांचे पहिले विश्वचषक जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दक्षिण आफ्रिका शेवटचे २०२४ मध्ये टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, जिथे त्यांना भारताकडून पराभव पत्करावा लागला.

हरभजनने शेवटी म्हटले की २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग हे भारताचे महत्त्वाचे खेळाडू असतील. अभिषेक त्याच्या पहिल्या विश्वचषकात खेळणार आहे, तर इतर चार जणांनी भारताच्या २०२४ च्या टी२० विश्वचषक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Published On: Dec 30, 2025 | 12:19 PM

