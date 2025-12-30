Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune Municipal Corporation Elections Have Created An Atmosphere Of Confusion Among Workers Of All Parties

Pune Election : युती अन् आघाड्या पाहून कार्यकर्ते गोंधळले; निष्ठेबरोबर शत्रुत्वही पाण्यात

पुणे महापालिका निवडणुकीत होणाऱ्या युत्या आणि आघाड्या पाहून सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते गोंधळले आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:57 PM
पुण्यात भाजप 38, शिवसेना २

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • युती अन् आघाड्या पाहून कार्यकर्ते गोंधळले
  • निष्ठेबरोबर शत्रुत्वही पाण्यात
  • पुण्यात नेमकं काय घडतंय?
पुणे/दीपक मुनोत : महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पुणे महापालिका निवडणुकीत होणाऱ्या युत्या आणि आघाड्या पाहून सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते गोंधळले आहेत. पक्षाशी किंवा नेत्याशी निष्ठा ठेवून कार्यकर्त्यांनी भांडणे केली, कदाचित अन्य पक्षाशी शत्रुत्व घेतले. त्यांना सद्यस्थितीत पश्चाताप होत असेल.

अगदी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विभागला गेला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार असे दोन गट तयार झाले. कार्यकर्तेही दोन गटात विभागले गेले. स्वतंत्र सभा, बैठका झाल्या. त्यात एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप झाले. पवारसाहेबांचे वय झाले आहे, आता त्यांनी थांबावे अशी भाषणे झाली. भाजप विचारधारेशी कधीच जमवून घेणार नाही असे शरद पवार म्हणाले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकमेकांविरुद्ध लढविल्या. आता वेगळे चित्र दिसू लागले. दोन्ही पवार पुण्यात एकत्र येत आहेत. या युतीला भाजपची संमती आहे, त्यामुळे भाजप कार्यकर्ते गोंधळलेले आहेत. सत्तेतील मित्र पक्षांच्या विरोधात भाजप उमेदवारांना लढायचे आहे.

सोलापूरमध्ये शिंदे आणि अजित पवार यांची युती झाली असून, भाजप त्यांच्या विरोधात आहे. मुंबईत भाजप आणि शिंदे एकत्र असून ते अजित पवार यांच्या विरोधात आहेत. मुंबईत शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाकरे बंधूंबरोबर आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही पवार एकत्र आणि त्यांची लढाई भाजपशी. महाविकास आघाडी आणि महायुती हे दोन्हीही विस्कळीत आहेत. प्रत्येक गावा-गावात वेगवेगळ्या पक्षांची युती किंवा आघाडी होताना दिसत आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती विचारधारा स्वीकारायची याविषयी कार्यकर्तेच गोंधळलेले आहेत.

निवडणूक निकालानंतर महापालिकेत सत्तेसाठी भाजप, शिंदे, पवार एकत्र येणार आहेत आणि सत्तेची संधी मिळत असेल तर काँग्रेस, शरद पवार आणि ठाकरे एकत्र येण्यास तयार असतील. या सगळ्या साठमारीमुळे जे पराभूत होणार आहेत, ते आपल्या माणसांकडूनच पराभूत होणार आहेत आणि राजकारणातून बाद होणार आहेत.

या सर्व गोंधळात रवींद्र धंगेकर यांची कोंडी झाली, अशा बातम्या आहेत. शिवसेना, मनसे असे फिरत फिरत तीन वर्षांपूर्वी धंगेकर काँग्रेसमध्ये गेले. काँग्रेसमधून नुकतेच ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले. या सगळ्या राजकीय प्रवासात त्यांनी भाजपच्या काही नेत्यांना दुखावले. भाजप आणि शिवसेना यांच्या जागा वाटपाची बोलणी पुण्यात झाली. तेव्हा त्यातून धंगेकरांना दूर ठेवण्यात आले. दरम्यान धंगेकर यांच्या मुलाने निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला आणि वेळप्रसंगी अपक्ष निवडणूक लढण्याची तयारी दाखवली आहे. एकूणच धंगेकरांची कोंडी झाली असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

Web Title: Pune municipal corporation elections have created an atmosphere of confusion among workers of all parties

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
3

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM