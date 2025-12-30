Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PM मोदींना फायटर जेट, तर झेलेन्स्कींना बेड्या अन् डॉलर…; पुतिन यांचा ‘सांता’ अवतार, AI व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

Putin Sanata AI Video : सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन सांताक्लॉजच्या रुपात दिसत आहेत. पुतिन भारत, युक्रेन, अमेरिकेच्या अध्याक्षांना गिप्ट देत आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:32 PM
putin santa ai video

PM मोदींना फायटर जेट, तर झेलेन्स्कींना बेड्या अन् डॉलर...; पुतिन यांचा 'सांता' अवातार, AI व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Putin AI Video Viral : मॉस्को : सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन सांताक्लॉजच्या वेशात इतर देशांच्या नेत्यांना भेटवस्तू देत आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग, एर्दोगान आणि युक्रेनेच अध्यक्ष झेलेन्स्की दाखवण्यात आले आहे. हा एआय डनेरेटेड व्हिडिओ असून रशियाच्या केनियातील दूतावासाने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, पुतिन सांताक्लॉजच्या रुपात दिसत असून ते पाठीवर गिफ्टचे पोते घेऊन जात आहे. यामध्ये पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत आणि रशियाचे संबंधाचे प्रतीक असलेल्या स्टील्थ फायटर जेट भेटवस्तूमध्ये दिले आहे, तर युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी बेड्या दिल्या आहेत. त्यांना तुरुंगात टाकले आहे. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांनी अलास्का भेटीशी संबंधित फोटो दिला आहे, तर डॉलरला पाडून त्यावर टीका केला आहे. तसेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंहग यांना चिनी युआर रशियन रुबलपासून बनवलेल्या सजावटीच्या भेटवस्तू, तर उत्तर कोरियाच्या किम जोंग ऊन यांना रशियाकडून तलवार भेट दिली आहे. तर तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांना अक्कुयू लिहिलेला एका स्नो ग्लोब दिला आहे.  तसेच हंगेरी आणि व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रप्रमुखांनाही गिफ्ट दिली आहे. मादुरो यांना डीजे सेट तर हंगेरीच्या व्हिक्टरी ऑर्बनला यांना गॅझप्रॉमकडून विशेष ऑफर दिली आहे.

हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पण झेलेन्स्कींनी मोठी रक्कम मागितली होती असे एकाने म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने पुतिन यांना गिफ्ट मिळाले का असा विचारले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने हा अमेरिकेचा अपमान आहे असे म्हटले आहे. अनेकांनी हसण्याचे इमोजी शेअर केले आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावलर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Dec 30, 2025 | 12:31 PM

