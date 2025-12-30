PM मोदींना फायटर जेट, तर झेलेन्स्कींना बेड्या अन् डॉलर…; पुतिन यांचा ‘सांता’ अवतार, AI व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

मोठी बातमी! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या निवासस्थानावर हल्ला; संपूर्ण देशभरात खळबळ
व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, पुतिन सांताक्लॉजच्या रुपात दिसत असून ते पाठीवर गिफ्टचे पोते घेऊन जात आहे. यामध्ये पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत आणि रशियाचे संबंधाचे प्रतीक असलेल्या स्टील्थ फायटर जेट भेटवस्तूमध्ये दिले आहे, तर युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी बेड्या दिल्या आहेत. त्यांना तुरुंगात टाकले आहे. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांनी अलास्का भेटीशी संबंधित फोटो दिला आहे, तर डॉलरला पाडून त्यावर टीका केला आहे. तसेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंहग यांना चिनी युआर रशियन रुबलपासून बनवलेल्या सजावटीच्या भेटवस्तू, तर उत्तर कोरियाच्या किम जोंग ऊन यांना रशियाकडून तलवार भेट दिली आहे. तर तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांना अक्कुयू लिहिलेला एका स्नो ग्लोब दिला आहे. तसेच हंगेरी आणि व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रप्रमुखांनाही गिफ्ट दिली आहे. मादुरो यांना डीजे सेट तर हंगेरीच्या व्हिक्टरी ऑर्बनला यांना गॅझप्रॉमकडून विशेष ऑफर दिली आहे.
🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry. As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पण झेलेन्स्कींनी मोठी रक्कम मागितली होती असे एकाने म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने पुतिन यांना गिफ्ट मिळाले का असा विचारले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने हा अमेरिकेचा अपमान आहे असे म्हटले आहे. अनेकांनी हसण्याचे इमोजी शेअर केले आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावलर तुफान व्हायरल होत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.
