रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाई शहरात झालेल्या जोरदार पावसानंतर मुख्य रस्ता जलमय झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. पाणी निचऱ्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नगरपालिकेच्या बंदिस्त गटारे योजनेवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वाई : उन्हाच्या तीव्र चटक्याने आणि उष्णतेने हैराण झालेल्या वाईकर नागरिकांना आणि दमदार पावसाची वाट पाहणाऱ्या बळीराजाला आजच्या पावसाने दिलासा तर दिला; मात्र याच पावसाने वाई नगरपालिकेच्या विकासाच्या दाव्यांची आणि भोंगळ कारभाराचे धिंडवडे काढले आहेत. पहिल्याच दमदार पावसात वाईतील ‘ग्रामीण रुग्णालय ते किसनवीर चौक’ (गुलाबराव खामकर पथ) या मुख्य रस्त्याने चक्क नदीचे रूप धारण केले होते. रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्यांमुळे पादचारी आणि वाहनचालकांचे अतोनात हाल झाले.

निवडणुकीच्या काळात विकासाचा डांगोरा पिटून मतं मागणारे लोकप्रतिनिधी आणि पालिका प्रशासन या रस्त्याकडे कायम दुर्लक्ष करत असल्याचे आज पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

नगरपालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून बंदिस्त गटारे आणि रस्ते तर चकाचक केले, पण रस्त्यावरील पावसाचे पाणी नेमके जाणार कुठे? याचे कोणतेही नियोजन पालिकेला करता आलेले नाही. “फक्त बंदिस्त गटारे आणि रस्ते बांधणे म्हणजेच विकास नव्हे, हे पालिका प्रशासन आणि अंध बनलेल्या लोकप्रतिनिधींना कोण समजावून सांगणार?” अशी संतप्त चर्चा आज वाईतील चौकाचौकात रंगली होती. आज तर सुरुवात आहे, जर यापेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर थेट नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

ज्या वाईकरांच्या जीवावर निवडून आलात, त्यांना जर साध्या मूलभूत सुविधाही देता येत नसतील, तर लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ राजीनामे देऊन आपल्या खुर्च्या रिकाम्या कराव्यात, अशी अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया संतप्त वाईकरांमधून उमटत आहे. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत आता संपला आहे.

२५ जून रोजी झालेल्या पालिकेच्या सभेमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातच जोरदार शाब्दिक चकमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. प्रशासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी जर स्वतः नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना दाद देत नसतील, तर सामान्य जनतेने दाद मागायची कोणाकडे? पालिकेच्या एसी केबिनमध्ये बसून विकासाचे कागदी घोडे नाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जमिनीवर उतरावे. वाईकरांचे होणारे हाल स्वतःच्या डोळ्यांनी पहावेत आणि यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अन्यथा वाईकर जनता पालिकेला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

सातारा विकासकामांना गती; नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समन्वयाने काम करा, शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रशासनाला सूचना

Web Title: Wai main road waterlogging closed drain project failure

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक; २ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा
1

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक; २ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप
2

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

Satara News : सातारा परिसरात दमदार पावसाने सातारकर चिंब! मेघ गर्जनेमुळे अवकाळी पावसाची शक्यता
3

Satara News : सातारा परिसरात दमदार पावसाने सातारकर चिंब! मेघ गर्जनेमुळे अवकाळी पावसाची शक्यता

सातारा विकासकामांना गती; नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समन्वयाने काम करा, शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रशासनाला सूचना
4

सातारा विकासकामांना गती; नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समन्वयाने काम करा, शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रशासनाला सूचना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी! 6 बंडखोर खासदार अपात्र होणार? उद्धव ठाकरेंचा मोठा दावा; लोकसभा अध्यक्षांकडे कारवाईची मागणी

मोठी बातमी! 6 बंडखोर खासदार अपात्र होणार? उद्धव ठाकरेंचा मोठा दावा; लोकसभा अध्यक्षांकडे कारवाईची मागणी

Jun 28, 2026 | 09:16 PM
मृत मुलाच्या फोनमध्ये आईवडील आजही करतात रिचार्ज! ‘गेला पण आयुष्यभराचं ओझं देऊन गेला’ शेख कुटुंबीयांची हळवी कहाणी

मृत मुलाच्या फोनमध्ये आईवडील आजही करतात रिचार्ज! ‘गेला पण आयुष्यभराचं ओझं देऊन गेला’ शेख कुटुंबीयांची हळवी कहाणी

Jun 28, 2026 | 09:05 PM
तुमच्या गाडीच्या नंबरप्लेट वरील आकडे आणि अक्षरे काय सांगतात? जाणून घ्या नंबर प्लेटवरील दडलेले गुपित!

तुमच्या गाडीच्या नंबरप्लेट वरील आकडे आणि अक्षरे काय सांगतात? जाणून घ्या नंबर प्लेटवरील दडलेले गुपित!

Jun 28, 2026 | 09:00 PM
२०२९ च्या पंतप्रधानपदासाठी भाजपात रस्सीखेच; फोडाफोडीचे राजकारण सुरू – उद्धव ठाकरे

२०२९ च्या पंतप्रधानपदासाठी भाजपात रस्सीखेच; फोडाफोडीचे राजकारण सुरू – उद्धव ठाकरे

Jun 28, 2026 | 08:54 PM
IND W vs AUS W Live Score: हरमनप्रीत कौरचं वादळी अर्धशतक! टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं १७१ धावांचं लक्ष्य

IND W vs AUS W Live Score: हरमनप्रीत कौरचं वादळी अर्धशतक! टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं १७१ धावांचं लक्ष्य

Jun 28, 2026 | 08:47 PM
कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!

कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!

Jun 28, 2026 | 08:43 PM
ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सहकार पॅनलचा झेंडा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची सरशी

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सहकार पॅनलचा झेंडा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची सरशी

Jun 28, 2026 | 08:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा