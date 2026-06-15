Pune Water Supply: पुण्याला सम आणि विषम तारखांनुसार होणार पाणीपुरवठा; नवे वेळापत्रक जाहीर

Pune Water Supply News: जून महिन्याचे १५ दिवस झाले असतानाही राज्यातील अनेक भागांमध्ये अजूनही पावसाची प्रतिक्षा सुरू आहे. काही भागांमध्ये मान्सूनपुर्व पावसाने हजेरी लावली असली तरी बहुतांश भागात अद्यापही पावसाचे नामोनिशान नाही. पुण्यातही काहीशी अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहेत. खडकवासला धरण साखळीतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असल्याने पुणे महापालिकेने शहरात आजपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणांमध्ये सध्या केवळ पाच टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेण्यात आला असून नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सम आणि विषम तारखांनुसार पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुसार महापालिकेकडून नवे वेळापत्रकही लागू केले आहे. सम आणि विषम तारखांनुसार आजपासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या नव्या नियोजनानुसार, सम तारखेला काही विशिष्ट भागांना पाणीपुरवठा केला जाईल, तर विषम तारखेला इतर भागांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. आपटे रोड, भांडारकर रोड, प्रभात रोड, शिवाजीनगर, एरंडवणे, बोपोडी, बाणेर, औंध, बालेवाडी, खडकी, वारजे, कर्वेनगर, शिवणे, उत्तमनगर यांसह अनेक भागांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. काही परिसरांसाठी पाणीपुरवठ्याच्या वेळाही निश्चित करण्यात आल्या असून नागरिकांनी त्यानुसार पाण्याचे नियोजन करायचे आहे.
ससे गावात टँकरने पाणीपुरवठा
ससे गाव परिसरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सम आणि विषम दोन्ही तारखांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच वारजे माळवाडी, कर्वेनगर पाट, रामनगर, शिवणे, उत्तमनगर आणि लगतच्या परिसरांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या वेळा पूर्ववत राहतील. मात्र या भागांनाही आता एक दिवसाआडच पाणी मिळणार आहे.
महापालिकेने नागरिकांना पाण्याची नासाडी टाळण्याचे, पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि आवश्यक तेवढेच पाणी वापरण्याचे आवाहन केले आहे.
पुण्यात पाणी कपात; ‘सम’ आणि ‘विषम’ तारखेनुसार पाणीपुरवठा
सम तारखेला पाणीपुरवठा होणारे भाग
आपटे रस्ता, भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, पुलाची वाडी, शिवाजीनगर गावठाण, डेक्कन जिमखाना परिसर, मनपा भवन, अमर सोसायटी, कांचन गल्ली, भोंडे कॉलनी, खिलारेवाडी, भालेकर चाळ, रजपूत वीटभट्टी, एरंडवणे गावठाण, बोपोडी, चिखलवाडी, एनसीएल परिसर, अभिमानश्री सोसायटी, चव्हाणनगर, बाणेर रस्ता (उजवी बाजू), माऊली पेट्रोल पंपापर्यंतचा परिसर, औंध गाव, प्रिझम सोसायटी, इंदिरा वसाहत, कस्तुरबा वसाहत, भोसले नगर, अशोकनगर, रेंज हिल, खैरेवाडी, संपूर्ण बालेवाडी व गावठाण, मोहननगर, दत्तवाडी, मंगळवार पेठ, नाना पेठ, भवानी पेठ, पुणे स्टेशन परिसर, सोमवार पेठ पोलीस वसाहत, ससून रुग्णालय, बी.टी. कवडे रस्ता (दोन्ही बाजू), भीमनगर, घोरपडीचा काही भाग, भारत फोर्जलगतचा परिसर, जांभूळकर मळा, सेंट पॅट्रिक टाउन, शेवकरवस्ती, होलेमळा, लक्ष्मीनगर तसेच घोरपडीतील तारादत्त कॉलनी, डोबरवाडी, ज्ञानेश्वर पार्क, निगडेनगर आणि ढोलेवस्ती.
विषम तारखेला पाणीपुरवठा होणारे भाग
एरंडवणा, बावधन खुर्द, बावधन बुद्रूक, संतोषनगर, दत्तनगर, आंबेगाव खुर्द, सिद्धार्थनगर, चैत्रबन-पद्मावती परिसर, तळजाई वसाहत, चव्हाणनगर, संभाजीनगर, शंकर महाराज वसाहत, पापळ वस्ती, गणपतनगर, अप्पर पंपिंग स्टेशन मागील परिसर, बी-३७ मागील भाग, प्रसन्न सोसायटी, धर्मवीर पार्क, चिंतामणीनगर (भाग १, २ आणि ३), बकुळनगर, शिवतेजनगर, खडकेवस्ती, सद्गुरुनगर, ओंकारनगर, शक्ती बंगला, गायकवाड वस्ती, नॉर्थ मेन रोड परिसर, भाग्योदयनगर, शिवनेरी नगर आणि साईबाबा नगर.
महापालिकेने नागरिकांना पाणी साठवून ठेवण्याबरोबरच अनावश्यक पाण्याचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा आणि इतर बदलांबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.