Pune Rain Update: पुण्यात पावसाची ‘धडाकेबाज’ एन्ट्री; शहरात अनेक ठिकाणी बरसल्या जोरदार सरी

पुणे शहर आणि उपनगर परिसरात पावसाने हजेरी लावली आहे. पुणे शहराच्या अनेक भागांमध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावल्याचे पाहायला मिळाले. अचानक आलेल्या पावसामुळे पुणेकरांची काहीशी तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले. सिंहगड रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, एफसी रस्ता या परिसरात पावसाने हजेरी लावली.
कात्रज, धनकवडी, लोहगाव, पेठ भागांमध्ये पावसाने हजेरी लावली. पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सकाळपासून शहरात ढगाळ हवामान पाहायला मिळत होते. मात्र पाऊस येणार की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मागील आठवड्यात पावसाने हजेरी लावली होती. मात्र त्यानंतर पावसाने विश्रांती घेतल्याचे दिसून आले.
Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री
महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले
दोन दिवसांच्या हलक्या पावसानंतर राज्यातील हवामान पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. पाऊस थांबल्यानंतर मुंबई आणि नागपूरसारख्या भागांमध्ये उष्णता आणि आर्द्रता वाढली होती. पण आता, भारतीय हवामान विभागाने २७ जून रोजी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळाचा इशारा दिला आहे.
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शनिवारी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठीही ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या काही भागांसाठी मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. वाराणसी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूरसह अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह वेगाने वारे (ताशी ४०-५० किमी) वाहण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांसाठी २७ जूनकरिता ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.