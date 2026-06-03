Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे सध्या राज्यभरात आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता २५ जून २०२६ पर्यंत लागू असल्याने, लॉटरी सोडतीची नेमकी तारीख, वेळ आणि ठिकाण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर म्हाडाकडून घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
लॉटरीकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची मसुदा यादी १० जून रोजी दुपारी ३:०० वाजता म्हाडाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. अर्जदार १२ जूनपर्यंत कोणतेही दावे किंवा आक्षेप सादर करू शकतील. पडताळणी प्रक्रियेनंतर, पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी १६ जून रोजी जाहीर केली जाईल.
विक्रोळीतील कन्नमवार नगर प्रकल्पांतर्गत १,२२१ फ्लॅट्ससाठी ७.५ टक्के किंमत कपात लागू करण्यात आली. म्हाडाने या लॉटरीला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाचे श्रेय आधुनिक सुविधा, पार्किंग सुविधा, बाजारभावापेक्षा कमी दर आणि संबंधित प्रकल्पांची मोक्याची ठिकाणे यांसारख्या घटकांना दिले आहे.
या वर्षीच्या लॉटरीमध्ये अत्यंत कमी उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटापर्यंत, सर्व श्रेणींमध्ये सदनिका उपलब्ध आहेत. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमती आणि मर्यादित पर्याय पाहता, लोक अधिकाधिक प्रमाणात म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेकडे वळत असल्याचे मानले जाते. परिणामी, या वर्षीच्या लॉटरीला मिळालेला प्रतिसाद हा अलिकडच्या वर्षांतील सर्वाधिक प्रतिसादांपैकी एक मानला जातो.
Exclusive : जखम पोटाला प्लॅस्टर पाठीला! रखडलेला पुनर्विकास, तुटके बांधकाम…, मुंबईतील जगन्नाथ चाळीचं घोडे अडले कुठे?