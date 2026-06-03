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Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:03 PM IST
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सारांश

Mhada Lottery 2026 News : मुंबईतील 2640 घरांसाठी म्हाडा लॉटरीला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून तब्बल 75 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 10 तारखेला अर्जदारांची ड्राफ्ट यादी जाहीर होणार असून, त्यानंतर लॉटरी ड्रॉची प्रक्रिया पार पडणार आहे. घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो अर्जदारांचे लक्ष आता म्हाडाच्या ड्रॉच्या तारखेकडे लागले

घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

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विस्तार
  • घराचे स्वप्न पूर्ण होणार?
  • मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज
  • म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली
Mhada Lottery 2026 News Marathi : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mhada) मुंबई बोर्डाने आयोजित केलेल्या २,६४० फ्लॅट्सच्या लॉटरीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या लॉटरीसाठी ७५,३६६ अर्ज आले, म्हणजेच प्रत्येक घरामागे सरासरी २८.५४ अर्ज आले. ही आकडेवारी मुंबईकरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेली प्रचंड मागणी स्पष्टपणे दर्शवते. मुंबई बोर्डाने ३० मार्च २०२६ रोजी विविध गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत २,६४० फ्लॅट्ससाठी संगणकीकृत लॉटरीची घोषणा केली होती. २८ मे पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले. या लॉटरीमध्ये समाविष्ट असलेले फ्लॅट्स कन्नमवार नगर (विक्रोळी), पात्रा चाळ-सिद्धार्थ नगर (गोरेगाव), ओल्ड मागाठाणे (बोरिवली), गोराई, चेंबूर, वांद्रे, घाटकोपर, दादर, वडाळा, पवई आणि माझगाव यासह अनेक भागांमध्ये आहेत.

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आचारसंहितेमुळे लॉटरीला विलंब

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे सध्या राज्यभरात आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता २५ जून २०२६ पर्यंत लागू असल्याने, लॉटरी सोडतीची नेमकी तारीख, वेळ आणि ठिकाण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर म्हाडाकडून घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

१० जून रोजी मसुदा यादी

लॉटरीकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची मसुदा यादी १० जून रोजी दुपारी ३:०० वाजता म्हाडाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. अर्जदार १२ जूनपर्यंत कोणतेही दावे किंवा आक्षेप सादर करू शकतील. पडताळणी प्रक्रियेनंतर, पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी १६ जून रोजी जाहीर केली जाईल.

किंमत कपातीचा लाभ

विक्रोळीतील कन्नमवार नगर प्रकल्पांतर्गत १,२२१ फ्लॅट्ससाठी ७.५ टक्के किंमत कपात लागू करण्यात आली. म्हाडाने या लॉटरीला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाचे श्रेय आधुनिक सुविधा, पार्किंग सुविधा, बाजारभावापेक्षा कमी दर आणि संबंधित प्रकल्पांची मोक्याची ठिकाणे यांसारख्या घटकांना दिले आहे.

म्हाडाच्या लॉटरीला मिळालेला प्रतिसाद

या वर्षीच्या लॉटरीमध्ये अत्यंत कमी उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटापर्यंत, सर्व श्रेणींमध्ये सदनिका उपलब्ध आहेत. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमती आणि मर्यादित पर्याय पाहता, लोक अधिकाधिक प्रमाणात म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेकडे वळत असल्याचे मानले जाते. परिणामी, या वर्षीच्या लॉटरीला मिळालेला प्रतिसाद हा अलिकडच्या वर्षांतील सर्वाधिक प्रतिसादांपैकी एक मानला जातो.

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Web Title: Mumbai mhada lottery 2640 houses 75000 applications draft list draw date

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:03 PM

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