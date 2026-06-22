MLC Election Result 2026 : महाविकास आघाडीला धक्का! सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीचा झेंडा; धैर्यशील कदमांचा दणदणीत विजय

22 जून 2026 रोजी सकाळी ८ वाजता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात स्ट्राँग रूम उघडण्यात आली. त्यानंतर चिठ्ठीद्वारे मतमोजणी टेबलांवरील अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. मतपेट्या मतमोजणी टेबलांवर आणून प्रत्यक्ष मतमोजणी प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे आणि नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप आदी उपस्थित होते.
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सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील एकूण १२ मतदान केंद्रांवर मतदान पार पडले होते. एकूण ८९५ मतदारांपैकी ८९४ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत ९९.८९ टक्के इतके विक्रमी मतदान झाले होते.
मतमोजणीसाठी पाच टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली होती. पहिल्या टेबलवर आठ गठ्ठे तर उर्वरित चार टेबलांवर प्रत्येकी सात गठ्ठ्यांची मोजणी करण्यात आली. सर्व ८९४ मतपत्रिकांचा ताळमेळ जुळल्यानंतर मतपत्रिकांची सरमिसळ करून २५ मतपत्रिकांचे गठ्ठे तयार करण्यात आले. प्रत्येक टेबलवर मतमोजणी पर्यवेक्षक, मतमोजणी सहायक व शिपाई नियुक्त करण्यात आले होते. याशिवाय राखीव कर्मचारी, रांग अधिकारी, हौद अधिकारी आणि टॅब्युलेशन पथकाचीही नियुक्ती करण्यात आली होती.
मतमोजणीअंती महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील ज्ञानदेव कदम यांना ५९३ मते मिळाली. महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभयसिंह व्यंकोजीराजे जगताप यांना २९२ मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार किशोर रणजंत धुमाळ यांना एकही मत मिळाले नाही. मतमोजणीत ९ मते बाद ठरली. त्यामुळे एकूण ८८५ वैध मतांपैकी कदम यांनी ३०१ मतांच्या प्रचंड फरकाने विजय मिळविला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या मतदानावर आधारित या निवडणुकीत महायुतीने आपली ताकद सिद्ध करत हा मतदारसंघ कायम राखला आहे. निकाल जाहीर होताच महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करत धैर्यशील कदम यांचे अभिनंदन केले.
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एकूण उमेदवारांना किती मते
धैर्यशील कदम (महायुती)- ५९३
अभयसिंह जगताप (म.वि.आ)- २९२
किशोर धुमाळ- ०
बाद मते- ९
वैध मते- ८८५
विजयाचा फरक- ३०१
मतदान : ८९४ / ८९५ (९९.८९ टक्के)