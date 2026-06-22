Solapur MLC Result : सोलापुरात कमळ फुलले! भाजपचे राजेंद्र राऊत यांना 483 मते, देशमुखांचा पराभव

या निवडणुकीतील सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार माजी आमदार राजेंद्र राऊत हे विजयी झाले आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत नाना देशमुख यांचा पराभव झाला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी 18 जून रोजी मतदान घेण्यात आले होते .सोमवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून सोलापुरातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मतमोजणी पूर्ण करण्यात आली.
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भाजपचे राजेंद्र राऊत यांना 483 मते मिळाली असून त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार देशमुख यांना 118 मते मिळाले आहेत. 16 मते अवैध ठरवण्यात आले आहे. निवडणूक निकालानंतर भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजयाचा दावा केला होता ,मात्र त्यांना अपयश आले आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी किमान 500 मते राजेंद्र राऊत यांना पडतील असे सांगितले होते ,मात्र त्यांचाही अंदाज चुकला आहे .राजेंद्र राऊत हे 385 मतांनी आघाडी घेत विजयी झाले.
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच विजयाचा दावा केला होता. भाजपने नगरपालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये एकूण ३०७ मते मिळवून बहुमत मिळवले. भाजपला महायुतीतील मित्रपक्ष, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांचाही पाठिंबा मिळाला.
भाजपच्या उमेदवाराला करमाळा, माढा आणि माळशिरस येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) आमदारांचा, तसेच सांगोला येथील शेतकरी कामगार पक्षाच्या (शेकाप) आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. याशिवाय, जिल्ह्यातील स्थानिक आघाडीनेही भाजपला पाठिंबा देऊन आपली स्थिती आणखी मजबूत केली. मात्र, माढा लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, निधी वाटप आणि भाजपविरोधी वातावरण यांसारखे मुद्दे उपस्थित करून निवडणूक अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला.
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