गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Konkan Railway News: कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

Konkan Railway News Marathi : नागोठणे परिसरातील तांत्रिक बिघाडामुळे कोकण रेल्वेवरील वाहतूक पुन्हा विस्कळीत झाली. कोकणकन्या एक्सप्रेस तब्बल ५ तास ४० मिनिटे उशिराने मुंबईत पोहोचली, तर मुंबई–मडगाव आणि मडगाव–मुंबई मांडवी एक्सप्रेसलाही मोठा विलंब झाला.

कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने

कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले!
  • कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने
  • अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला
खेड : कोकण रेल्वे मार्गावरील रेल्वे वाहतूक गुरुवारी (2 जुलै 2026) पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे परिसरात पहाटे झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. या बिघाडामुळे आधीच सुमारे तीन तास उशिराने धावणारी २०११२ कोकणकन्या एक्सप्रेस आणखी दोन तास रखडली आणि अखेर ती तब्बल ५ तास ४० मिनिटे उशिराने मुंबईत दाखल झाली.

कोकणकन्या एक्सप्रेसच्या विलंबाचा थेट परिणाम मुंबईहून मडगावकडे जाणाऱ्या १०१०३ मुंबई–मडगाव मांडवी एक्सप्रेसवर झाला. ही गाडीही सहा तासांहून अधिक उशिराने धावत असल्याने मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा या मार्गावरील हजारो प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अनेक प्रवाशांच्या पुढील प्रवासाचे नियोजनही विस्कळीत झाले.

कोकणवासियांसाठी खूशखबर! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्या, मुंबई-सावंतवाडी ट्रेन कधी आणि किती वाजता? पाहा वेळापत्रक

याशिवाय, स्वतंत्र तांत्रिक कारणामुळे १०१०४ मडगाव–मुंबई मांडवी एक्सप्रेसही किमान अडीच तास उशिराने धावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दोन्ही दिशांमधील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक पूर्णपणे बिघडल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, या विलंबामागे मुसळधार पाऊस, दरड कोसळणे किंवा इतर नैसर्गिक अडथळे कारणीभूत नसून तांत्रिक आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे रेल्वे वाहतूक प्रभावित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून रेल्वे प्रशासनाकडून अधिक प्रभावी नियोजनाची मागणी होत आहे.

रेल्वे अभ्यासकांच्या मते, कोकण रेल्वेने पुरेशी क्षमता आणि वेळेचे नियोजन नसतानाही कोकणकन्या एक्सप्रेसला सुपरफास्टचा दर्जा दिल्यामुळे वेळापत्रकावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोकणकन्या आणि मांडवी या दोन्ही महत्त्वाच्या गाड्यांवर त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकणकन्या एक्सप्रेसचा सुपरफास्ट दर्जा रद्द करणे किंवा मडगावहून मुंबईकडे येणारी कोकणकन्या एक्सप्रेस किमान एक तास लवकर सोडणे, हेच तातडीचे उपाय असल्याची मागणी प्रवासी आणि रेल्वे जाणकारांकडून केली जात आहे. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत त्वरित निर्णय घेऊन कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक सुरळीत करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

कोकण रेल्वे मार्गावरील मर्यादित क्षमता आणि वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता वेळापत्रकाचे काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. मात्र, पुरेशी क्षमता आणि वेळेचे नियोजन नसतानाही कोकणकन्या एक्सप्रेसला सुपरफास्टचा दर्जा देण्यात आल्याने वेळापत्रकावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी कोकणकन्या आणि मांडवीसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांमध्ये वारंवार विलंब होत असल्याचे ते सांगतात. सध्या तांत्रिक बिघाड दूर करण्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी दिवसभर अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या गाडीची अद्ययावत स्थिती तपासूनच रेल्वे स्थानकावर जाण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

Kokan Railway: कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘या’ गाड्यांना कणकवली,सिंधुदुर्गात मिळणार थांबा

Web Title: Konkan railway delay konkankanya mandovi express nagothane technical fault

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?
1

RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?

Monsoon Trip : जिथे ढग डोंगररांगांच्या कुशीत विसावतात… पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 6 अप्रतिम ठिकाणे
2

Monsoon Trip : जिथे ढग डोंगररांगांच्या कुशीत विसावतात… पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 6 अप्रतिम ठिकाणे

पैठणी साडी आणि ‘मोर’ यांचे अतूट नाते काय? जाणून घ्या पैठणीचा राजेशाही इतिहास आणि पदरावरील नक्षीमागील रहस्य!
3

पैठणी साडी आणि ‘मोर’ यांचे अतूट नाते काय? जाणून घ्या पैठणीचा राजेशाही इतिहास आणि पदरावरील नक्षीमागील रहस्य!

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा
4

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खुटबाव येथील दुहेरी हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपीला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

खुटबाव येथील दुहेरी हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपीला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

Jul 02, 2026 | 06:44 PM
Aqua Line Mumbai Metro : सार्वजनिक वाहतूक दिनानिमित्त अॅक्वा लाईन प्रवाशांना भेट; बीकेसीत Cityflo ची मोफत फीडर बस सेवा

Aqua Line Mumbai Metro : सार्वजनिक वाहतूक दिनानिमित्त अॅक्वा लाईन प्रवाशांना भेट; बीकेसीत Cityflo ची मोफत फीडर बस सेवा

Jul 02, 2026 | 06:35 PM
RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती

RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती

Jul 02, 2026 | 06:28 PM
Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

Jul 02, 2026 | 06:25 PM
भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

Jul 02, 2026 | 06:23 PM
Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Jul 02, 2026 | 06:22 PM
Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Jul 02, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा