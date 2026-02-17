कोकणवासियांसाठी खूशखबर! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्या, मुंबई-सावंतवाडी ट्रेन कधी आणि किती वाजता? पाहा वेळापत्रक

होळी आणि शिमग्यासाठी मोठ्य संख्येने कोकणात प्रवास करतात. याचपार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने कोकणासह देशभरात जाणाऱ्या विशेष 186 गाड्या सुरु करणार आहेत. त्यापैकी 94 ट्रेन होळीसाठी विशेष असतील आणि 94 नियमित ट्रेन असतील. या विशेष गाड्यांसाठी तिकीट बुकिंग १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल.
मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “एआरपीनंतरच्या प्रवासांसाठी बुकिंग लागू असलेल्या संबंधित पुढील एआरपी तारखांना सुरू होईल. सामान्य शुल्कात यूटीएस प्रणालीद्वारे अनारक्षित डबे बुक करता येतील. प्रवासी तिकीट बुकिंगसाठी रेलवन अॅप देखील डाउनलोड करू शकतात.”
सीएसएमटी-नागपूर-सीएसएमटी आठवड्यातून दोनदा विशेष (१० फेऱ्या )
ट्रेन क्रमांक ०२१४१ आठवड्यातून दोनदा विशेष २२ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत दर रविवारी आणि मंगळवारी सीएसएमटीहून सकाळी ००:२० वाजता निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ३:१० वाजता नागपुरात पोहोचेल. गाडी क्रमांक ०२१४२ आठवड्यातून दोनदा येणारी विशेष गाडी २२ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत दर रविवारी आणि मंगळवारी नागपूरहून रात्री १० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी १.३० वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. या गाड्या २२ फेब्रुवारी २०२६ आणि २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विशेष गाड्या म्हणून (४ सेवा) आणि १ मार्च २०२६, ३ मार्च २०२६ आणि ८ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या म्हणून (६ सेवा) धावतील.
थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा.
सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड-सीएसएमटी साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या )
ट्रेन क्रमांक ०११७१ साप्ताहिक विशेष २६ फेब्रुवारी २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ पासून दर गुरुवारी सीएसएमटीहून ००:२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी १२:३० वाजता सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०११७२ साप्ताहिक विशेष २६ फेब्रुवारी २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ पासून दर गुरुवारी सावंतवाडी रोडवरून १७:२० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी ०३:४५ वाजता सीएसएमटी येथे पोहोचेल. या गाड्या २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विशेष गाड्या (२ सेवा) आणि ५ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून धावतील. रचना: १ एसी-२ टियर, ६ एसी-३ टियर, ९ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक व्हॅन.
थांबे: दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ.
सीएसएमटी मुंबई-गोरखपूर-सीएसएमटी दैनिक विशेष (३२ सेवा)
ट्रेन क्रमांक ०१०७९ दैनिक विशेष ट्रेन २१ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत दररोज रात्री १२:३० वाजता सीएसएमटीहून निघेल आणि तिसऱ्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजता गोरखपूरला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१०८० दैनिक विशेष ट्रेन २३ मार्च २०२६ ते १० मार्च २०२६ पर्यंत दररोज दुपारी २:३० वाजता गोरखपूरहून निघेल आणि तिसऱ्या दिवशी रात्री ००:४० वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. या ट्रेन २१ मार्च २०२६ ते २ मार्च २०२६ (१६ सेवा) पर्यंत विशेष ट्रेन म्हणून आणि १ मार्च २०२६ ते १० मार्च २०२६ (१६ सेवा) पर्यंत होळी विशेष ट्रेन म्हणून धावतील.
रचना: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास आणि 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक व्हॅन
– मुक्काम: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, ओराई, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, गोंडा, बस्ती आणि खलीलाबाद.
एलटीटी-सावंतवाडी रोड-एलटीटी साप्ताहिक विशेष (४ सेवा)
ट्रेन क्रमांक ०१११९ साप्ताहिक विशेष प्रत्येक गुरुवार, २६ मार्च २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ रोजी एलटीटीहून २२:१५ वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:३० वाजता सावंतवाडी रोडवर पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०११२० साप्ताहिक विशेष प्रत्येक शुक्रवार, २७ मार्च २०२६ आणि ६ मार्च २०२६ रोजी सावंतवाडी रोडवरून १७:२० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ४:०५ वाजता एलटीटीवर पोहोचेल. या गाड्या २६ मार्च २०२६ आणि २७ मार्च २०२६ रोजी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून आणि ५ मार्च २०२६ आणि ६ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून धावतील. रचना: १ प्रथम वातानुकूलित, ३ वातानुकूलित २-स्तरीय, ७ वातानुकूलित ३-स्तरीय, ८ स्लीपर क्लास, १ पॅन्ट्री कार आणि २ जनरेटर कार.
थांबे: ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ.
एलटीटी-वाराणसी-एलटीटी द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ सेवा)
ट्रेन क्रमांक ०१०७३ द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन २५ मार्च २०२६, २६ मार्च २०२६, ४ मार्च २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ रोजी दर बुधवार आणि गुरुवारी दुपारी १२:१५ वाजता एलटीटीहून निघेल आणि तिसऱ्या दिवशी पहाटे १:१० वाजता वाराणसीला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१०७४ द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन २७ मार्च २०२६, २८ मार्च २०२६, ०६ मार्च २०२६ आणि ०७ मार्च २०२६ रोजी दर शुक्रवार आणि शनिवारी वाराणसीहून ०६.३५ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी १६.४० वाजता एलटीटीला पोहोचेल. या गाड्या २५ मार्च २०२६, २६ मार्च २०२६, २७ मार्च २०२६ आणि २८ मार्च २०२६ रोजी विशेष गाड्या म्हणून धावतील (४ सेवा) आणि ४ मार्च २०२६, ०५ मार्च २०२६, ०६ मार्च २०२६ आणि ०७ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या म्हणून धावतील (४ सेवा). १ एसी-२ टियर, ६ एसी-३ टियर, ९ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक व्हॅन.
ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, राणी कमलापती जंक्शन, बीना, वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, गोविंदपुरी, फतेहपूर, सुभेदारगंज आणि वाराणसी जंक्शन (फक्त ०१०७३ साठी).
एलटीटी-समस्तीपूर-एलटीटी साप्ताहिक एसी स्पेशल (४ सेवा)
ट्रेन क्रमांक ०१०४३ साप्ताहिक स्पेशल २४ मार्च २०२६ आणि ३ मार्च २०२६ रोजी दर मंगळवारी दुपारी १२:१५ वाजता एलटीटीहून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी २३:४५ वाजता समस्तीपूरला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१०४४ साप्ताहिक स्पेशल २६ मार्च २०२६ आणि ०५ मार्च २०२६ रोजी दर गुरुवारी समस्तीपूरहून ०३:०० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी १६:२५ वाजता एलटीटीला पोहोचेल. या ट्रेन २४ मार्च २०२६ आणि २६ मार्च २०२६ रोजी विशेष ट्रेन म्हणून (२ सेवा) आणि ०३ मार्च २०२६ आणि ०५ मार्च २०२६ रोजी होळी स्पेशल ट्रेन म्हणून (२ सेवा) धावतील. 1 फर्स्ट एसी, 3 एसी 2-टायर, 15 एसी 3-टायर, 1 पॅन्ट्री कार आणि 2 जनरेटर कार.
– मुक्काम: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, जळगाव, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, जबलपूर, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज चौकी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, बक्सर. आरा, दानापूर, पाटलीपुत्र, सोनपूर, हाजीपूर आणि मुझफ्फरपूर.
LTT-दानापूर-LTT दैनिक विशेष (32 सेवा)
ट्रेन क्रमांक 01143 डेली स्पेशल 21 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 पर्यंत एलटीटी वरून दररोज 10:30 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 6:45 वाजता दानापूर येथे पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०११४४ दैनिक विशेष २२ मार्च २०२६ आणि ९ मार्च २०२६ रोजी दानापूर येथून दररोज ८:३० वाजता सुटेल आणि तिसऱ्या दिवशी ७:४५ वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल. या गाड्या २१ मार्च २०२६ ते १ मार्च २०२६ पर्यंत विशेष गाड्या म्हणून (१६ सेवा) आणि १ मार्च २०२६ ते ९ मार्च २०२६ पर्यंत होळी विशेष गाड्या म्हणून (१६ सेवा) धावतील. १ एसी-२ टियर, ६ एसी-३ टियर, ९ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक व्हॅन.
थांबे: ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छेओकी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा.
पुणे – नागपूर – पुणे साप्ताहिक वातानुकूलित विशेष (४ फेऱ्या)
ट्रेन क्रमांक ०१४६९ साप्ताहिक विशेष २४ मार्च २०२६ आणि ३ मार्च २०२६ रोजी दर मंगळवारी १५:५० वाजता पुण्याहून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:३० वाजता नागपूरला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१४७० साप्ताहिक विशेष २५ मार्च २०२६ रोजी दर बुधवारी सकाळी ८:०० वाजता नागपूरहून निघेल आणि ४ मार्च २०२६ रोजी त्याच दिवशी रात्री ११:३० वाजता पुण्याला पोहोचेल. या गाड्या २४ मार्च २०२६ आणि २५ मार्च २०२६ रोजी विशेष गाड्या (२ सेवा) आणि ३ मार्च २०२६ आणि ४ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून धावतील. ३ एसी २-टायर, १५ एसी ३-टायर, १ जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि १ जनररेटर व्हॅन.
– थांबे: उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा
पुणे – नागपूर – पुणे साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या)
ट्रेन क्रमांक ०१४५७ साप्ताहिक विशेष २५ मार्च २०२६ आणि ४ मार्च २०२६ रोजी दर बुधवारी १५:५० वाजता पुण्याहून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:३० वाजता नागपूरला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१४५८ ही साप्ताहिक विशेष ट्रेन २६ मार्च २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ रोजी दर गुरुवारी नागपूरहून सकाळी ८:०० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी २३:३० वाजता पुण्यात पोहोचेल. या गाड्या २५ मार्च २०२६ आणि २६ मार्च २०२६ रोजी विशेष गाड्या म्हणून (२ सेवा) आणि ०४ मार्च २०२६ आणि ०५ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या म्हणून (२ सेवा) धावतील. १ प्रथम वातानुकूलित, १ वातानुकूलित २-स्तरीय, २ वातानुकूलित ३-स्तरीय, ५ स्लीपर क्लास, ६ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक व्हॅन.
उरुळी, दौंड चौर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा
पुणे – नागपूर – पुणे साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या)
ट्रेन क्रमांक ०१४५७ साप्ताहिक विशेष २५ मार्च २०२६ आणि ४ मार्च २०२६ रोजी दर बुधवारी १५:५० वाजता पुण्याहून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:३० वाजता नागपूरला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०१४५८ साप्ताहिक विशेष २६ मार्च २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ रोजी दर गुरुवारी सकाळी ८:०० वाजता नागपूरहून निघेल आणि त्याच दिवशी रात्री ११:३० वाजता पुण्याला पोहोचेल. या गाड्या २५ मार्च २०२६ आणि २६ मार्च २०२६ रोजी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून आणि ४ मार्च २०२६ आणि ५ मार्च २०२६ रोजी होळी विशेष गाड्या (२ सेवा) म्हणून धावतील. १ प्रथम वातानुकूलित, १ वातानुकूलित २-स्तरीय, २ वातानुकूलित ३-स्तरीय, ५ स्लीपर क्लास, ६ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक व्हॅन.
थांबे: उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा
