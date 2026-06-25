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Satara News: सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा! ७ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुशांत मोरेंचे गंभीर आरोप

Updated On: Jun 25, 2026 | 04:43 PM IST
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सारांश

Satara News: घरपट्टी भरण्यास उशीर झाल्यास नागरिकांकडून २ टक्के दंड आकारला जातो. मात्र, गॅस कंपनीकडून संबंधित रक्कम न भरताच काम सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंपनीने निर्धारित शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय हे काम करू देऊ नये. तसेच सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे या कामाला परवानगी देऊ नये.

Satara News, Municipal Council, Vinod Jalak, Sushant More,

Satara News: सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा! ७ कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सुशांत मोरेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

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विस्तार
  • विनोद जळक यांनी खाजगी कंपनीशी आर्थिक तडजोड करून परवानगी दिल्याचा संशय
  • संतोष पाटील यांनी या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्याधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी
  • सातारा पालिकेकडून ९ जून २०२६ रोजी भारत पेट्रोलियमला अधिकृत पत्र
Satara News: सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सर्वसाधारण सभेची आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता घेतली नसतानाही भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. सांगली या कंपनीला गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी आर्थिक तडजोड करत ही परवानगी दिल्याचा आरोप करत त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे केली आहे. तसेच मुख्याधिकारी जळक यांच्यावर कारवाई न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

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जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा नगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग क्रमांक २, ३, १६ व १७ मध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी  ९ जून २०२६ रोजी सातारा शहर नगरपरिषदेकडून भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., सांगली यांना परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी देताना खुदाई व दुरुस्ती शुल्क भरण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. या शुल्काची एकूण रक्कम अंदाजे ७ कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, संबंधित रक्कम न भरताच काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या कामासाठी सर्वसाधारण सभेची आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आलेली नाही. याशिवाय संबंधित प्रभागांतील नगरसेवकांनाही याबाबत अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एवढे मोठे काम शहरात सुरू असताना आर्थिक तडजोड करून मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.

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मोरे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, घरपट्टी भरण्यास उशीर झाल्यास नागरिकांकडून २ टक्के दंड आकारला जातो. मात्र, गॅस कंपनीकडून संबंधित रक्कम न भरताच काम सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंपनीने निर्धारित शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय हे काम करू देऊ नये. तसेच सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे या कामाला परवानगी देऊ नये. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच कामास परवानगी द्यावी आणि मुख्याधिकारी विनोद जळक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.

 

 

Web Title: Satara news 7 crore gas pipeline corruption allegation collector complaint

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Published On: Jun 25, 2026 | 04:43 PM

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