ST Workers Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; वेतनवाढ, महागाई भत्तासंदर्भात प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’, निधी नाकारल्याने राज्यभर संताप; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
दरम्यन, परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. सर्व श्रमिक संघटनांसोबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच २०१६ ते २०२० दरम्यानचा एक टक्का वेतनवाढीचा दर प्रलंबित होता. तो जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनामध्ये देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले. दुसरीकडे प्रलंबित महागाई भत्ता आणि घर भाडे याची वाढ सुद्धा जुलै पेड इन ऑगस्टच्या पगारात देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले आहे. वाढीव महागाई भत्ता, घर भाडे आणि वेतनवाढ यातील जो फरक होता, तो जानेवारी २०२७ पासून लागू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य झाल्यामुळे आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे या बैठकीत जी चर्चा आणि जे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे उद्या अधिकृत करणार असून बैठकीत अतिशय सकारात्मक निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतले. उद्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेता येणार नाही. त्यामुळे विरोधाला विरोध म्हणून आम्ही आंदोलन करत नाही. कामगार हा आमच्यासाठी केंद्रबिंदू आहे. आणि एसटी ही आमची मातृसंस्था आहे, असे सांगून अत्यंत चागला निर्णय घेण्यात आल्या बद्दल सर्व श्रमिक संघटनाच्या वतीने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आभार मानण्यात आले.
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