Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’, निधी नाकारल्याने राज्यभर संताप; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:27 AM IST
जाहिरात
सारांश

MSRTC Employees News: राज्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि वेतनवाढ फरकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे. वित्त विभागाच्या पत्रामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’, निधी नाकारल्याने राज्यभर संताप; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’, निधी नाकारल्याने राज्यभर संताप; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वेतनासाठी निधी नाकारल्याने संतापाचा उद्रेक
  • एसटीला निधी देण्यास शासनाचा नकार
  • अर्थखात्याच्या अभिप्रायाने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
  • श्रीरंग बरगे यांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा!
ST Workers Strike News Marathi : राज्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) मधील सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि वेतनवाढीच्या फरकाच्या हप्त्यांबाबत राज्य शासनाच्या भूमिकेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. एसटी कर्मचारी संघटनांनी शासनावर गंभीर आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘राज्याच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प’ यांना लागणाऱ्या निधीचे तकलादू कारण पुढे करत, यापुढे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनवाढ फरकाचे हप्ते देण्यासाठी एक छदामही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा अत्यंत क्रूर आणि तुघलकी अभिप्राय वित्त विभागाने दिला असल्याचे पत्र एसटीला दिले असून शासनाच्या या अहंकारी आणि संवेदनाहीन भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाचा उद्रेक झाला असून, ‘आता आमच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या शासनाला धडा शिकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. शासनाच्या या दडपशाही आणि अन्यायकारक भूमिकेविरोधात आता आरपारची लढाई लढली जाईल, असा थेट इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.

St Mahamandal : आता काय खैर नाही! एसटी स्थानकांभोवती अवैध प्रवासी वाहतुकीवर राज्यव्यापी धडक; २०० मीटर परिसरात विशेष मोहीम

एसटी कर्मचाऱ्यांची संभाव्य वेतनवाढ, पूर्वीच्या वेतनवाढीच्या फरकाची प्रलंबित रक्कम, थकीत महागाई भत्ता, प्रलंबित घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा फरक यांसह अनेक न्याय्य आर्थिक मागण्यांसाठी सर्वच श्रमिक संघटनांनी शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. केवळ ‘एसटी कर्मचारी काँग्रेस’नेच आजवर सरकारला तब्बल १३ वेळा पत्रे लिहून देणी रक्कम थकीत असल्याची जाणीव करून दिली आहे.

विविध आर्थिक मागण्यांसाठी येत्या जून महिन्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याची नोटीस काही श्रमिक संघटनांनी सरकारला दिली आहे. असे असताना,मागण्यांची दखल घेण्याचे सौजन्य दाखवण्याऐवजी, शासनाने उलटपक्षी ‘निधीच देणार नाही’ असे उद्धट उत्तर एसटीच्या प्रशासनाला देऊन कामगारांच्या हक्कावर दरोडा टाकण्याचे काम केले आहे. ‘एसटी ही काही खासगी मालमत्ता नसून, ती राज्यातील गोरगरीब, कष्टकऱ्यांची लोकोपयोगी सेवा आहे. या लोकवाहिनीची आणि तिच्या अहोरात्र राबणाऱ्या सेवकांची अशी अवहेलना आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असेही बरगे यांनी शासनाला सुनावले आहे.

‘शासनाने आपला हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास, यापूर्वी झालेला ऐतिहासिक सहा महिन्यांचा संपही फिका पडेल, अशा अभूतपूर्व आणि आक्रमक आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटवला जाईल. त्यानंतर राज्यात जी काही परिस्थिती निर्माण होईल, त्याला केवळ आणि केवळ हे आंधळे-बहिरे शासनच जबाबदार असेल, असा गर्भित इशाराही बरगे यांनी दिला आहे.

ST Employees: आर्थिक संकटात लालपरी! ७ हजार कोटींच्या थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रताप सरनाईकांकडे साकडे

Web Title: St workers salary fund row maharashtra government controversy news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

St Mahamandal : आता काय खैर नाही! एसटी स्थानकांभोवती अवैध प्रवासी वाहतुकीवर राज्यव्यापी धडक; २०० मीटर परिसरात विशेष मोहीम
1

St Mahamandal : आता काय खैर नाही! एसटी स्थानकांभोवती अवैध प्रवासी वाहतुकीवर राज्यव्यापी धडक; २०० मीटर परिसरात विशेष मोहीम

ST Employees: आर्थिक संकटात लालपरी! ७ हजार कोटींच्या थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रताप सरनाईकांकडे साकडे
2

ST Employees: आर्थिक संकटात लालपरी! ७ हजार कोटींच्या थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रताप सरनाईकांकडे साकडे

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार? वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढीचे प्रताप सरनाईकांकडून संकेत
3

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार? वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढीचे प्रताप सरनाईकांकडून संकेत

Shivajinagar ST Stand: ६ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर एसटी प्रशासनाचा नवा प्लॅन; आरे’च्या जागेची मागणी
4

Shivajinagar ST Stand: ६ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर एसटी प्रशासनाचा नवा प्लॅन; आरे’च्या जागेची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाढदिवसाचा केक ठरला जीवघेणा! चिमुकल्याच्या पोटात गेल्या लोखंडी तारा; एक्स-रे पाहून पालक हादरले; Video Viral

वाढदिवसाचा केक ठरला जीवघेणा! चिमुकल्याच्या पोटात गेल्या लोखंडी तारा; एक्स-रे पाहून पालक हादरले; Video Viral

Jun 10, 2026 | 11:58 AM
War Crime : रात्रीच्या अंधारात पाकिस्तानचा कपटी हल्ला; 11 निष्पाप मुलांसह 13 जण ठार, हल्ल्यानंतर तालिबान संतप्त

War Crime : रात्रीच्या अंधारात पाकिस्तानचा कपटी हल्ला; 11 निष्पाप मुलांसह 13 जण ठार, हल्ल्यानंतर तालिबान संतप्त

Jun 10, 2026 | 11:57 AM
Pune Mayor office bomb threat: पुण्यात हायअलर्ट! महापौर कार्यालयाला IED बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Pune Mayor office bomb threat: पुण्यात हायअलर्ट! महापौर कार्यालयाला IED बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Jun 10, 2026 | 11:54 AM
Kolhapur Crime: सोशल मीडियावरून ओळख, लॉजवर नेऊन अत्याचार; व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल

Kolhapur Crime: सोशल मीडियावरून ओळख, लॉजवर नेऊन अत्याचार; व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल

Jun 10, 2026 | 11:47 AM
China Gaokao Exam: पोलिसांच्या गाड्यांना स्पर्श करून विद्यार्थी का जात आहेत परीक्षा केंद्रात? जाणून घ्या नेमके कारण …

China Gaokao Exam: पोलिसांच्या गाड्यांना स्पर्श करून विद्यार्थी का जात आहेत परीक्षा केंद्रात? जाणून घ्या नेमके कारण …

Jun 10, 2026 | 11:45 AM
Nightclub Scandal: बेन स्टोक्स देणार कॅप्टन्सीचा राजीनामा? क्रिकेटलाही म्हणणार ‘अलविदा’, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Nightclub Scandal: बेन स्टोक्स देणार कॅप्टन्सीचा राजीनामा? क्रिकेटलाही म्हणणार ‘अलविदा’, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Jun 10, 2026 | 11:40 AM
India Nuclear Weapons : भारताने बदलले संरक्षण धोरण! सीमेवर १२ अण्वस्त्रे तैनात, चीन-पाकिस्तानसाठी इशारा?

India Nuclear Weapons : भारताने बदलले संरक्षण धोरण! सीमेवर १२ अण्वस्त्रे तैनात, चीन-पाकिस्तानसाठी इशारा?

Jun 10, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें