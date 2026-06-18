गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

महाराष्ट्रात सीएसआर निधीचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी सीएसआर निधी, बिनव्याजी कर्ज योजना आणि डिजिटल प्रशासनावर भर देण्याचे संकेत त्यांनी दिले.

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचा वापर होण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी राज्यस्तरीय ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
  • सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भातील सादरीकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विविध विकासात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन
 

महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी आकर्षित करणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. या निधीचा अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक वापर होण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी अधिक आर्थिक बळ मिळावे यासाठी राज्यस्तरीय ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भातील सादरीकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध विकासात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले. राज्यात उपलब्ध असलेल्या सीएसआर निधीचा योग्य विनियोग करून तो ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी वापरण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र बिनव्याजी कर्ज योजना तयार करण्याची सूचना केली. या योजनेद्वारे विकासकामांसाठी आवश्यक निधी सहज उपलब्ध होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले.

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला. गावठाण हद्दीबाहेरील आणि लगतच्या भागातील बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी स्पष्ट आणि जबाबदार यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच संबंधित संस्थांकडून अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी तंत्रज्ञानाधारित नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाकडेही बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामपंचायत हद्दीबाहेरील अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केली.

मालमत्तांचे अचूक दस्तावेजीकरण आणि करप्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे नकाशा योजनेअंतर्गत मॅपिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेचा विस्तार करून गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांनाही त्याचा लाभ मिळावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा

बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सक्षमीकरण, डिजिटल प्रशासन आणि विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी आयोगाच्या शिफारशींवर सादरीकरण केले.

Web Title: State csr cell maharashtra devendra fadnavis local self government development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप
1

Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता
2

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Ratnagiri News: रत्नागिरीच्या किनारपट्टी विकासासाठी ८५.८४ कोटी! पायाभूत सुविधांचा कायापालट
3

Ratnagiri News: रत्नागिरीच्या किनारपट्टी विकासासाठी ८५.८४ कोटी! पायाभूत सुविधांचा कायापालट

Pune Zilla Parishad: ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा! पुणे जिल्हा परिषदेची वैद्यकीय मदत आता २५ हजारांवर
4

Pune Zilla Parishad: ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा! पुणे जिल्हा परिषदेची वैद्यकीय मदत आता २५ हजारांवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!

ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!

Jun 18, 2026 | 05:35 PM
ST Bus Fire : नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली

ST Bus Fire : नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली

Jun 18, 2026 | 05:32 PM
IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?

IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?

Jun 18, 2026 | 05:24 PM
Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?

Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?

Jun 18, 2026 | 05:22 PM
The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

Jun 18, 2026 | 04:59 PM
सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

Jun 18, 2026 | 04:58 PM
Telegram बनलंय नवं ‘डार्क वेब’! दहशतवाद, डेटा लीक अन् सायबर फ्रॉडचा अड्डा असल्याचा केंद्र सरकारचा खळबळजनक दावा

Telegram बनलंय नवं ‘डार्क वेब’! दहशतवाद, डेटा लीक अन् सायबर फ्रॉडचा अड्डा असल्याचा केंद्र सरकारचा खळबळजनक दावा

Jun 18, 2026 | 04:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा