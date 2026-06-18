गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महावितरणने ४८ तासांचा अल्टिमेटम देत २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट वीज मीटर बसवले आहेत. या सक्तीविरोधात कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • स्मार्ट मीटरला भाकपचा विरोध कायम!
  • महावितरणचा धडाका
  • दोन दिवसात शहरात १ लाख ४१ हजार स्मार्ट वीजमीटर
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): ‘भारत सरकारने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जर तुमचे मीटर ‘स्मार्ट मीटर’ नसेल, तर हा संदेश मिळाल्यापासून ४८ तासांनंतर महावितरण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींद्वारे तुमचे सध्याचे मीटर बदलून त्याऐवजी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार आहे’ असे मेसेज शनिवारी वीज ग्राहकांच्या मोबाईलवर धडकले. यानंतर लगेचच स्मार्ट वीजमीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली. दोनच दिवसात शहरातील १ लाख ४१ हजार ४८३ स्मार्ट वीजमीटर बसविण्यात आले असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे. शनिवारी मेसेज धडकल्यापासून वीजग्राहकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे तर ‘भाकप’कडून वीज मीटर बसवण्यास विरोध कायम आहे. दरम्यान, राज्यात महावितरणतर्फे आतापर्यंत १ कोटी २० लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे अचूक रीडिंग होते. राज्यात स्मार्ट मीटरचे प्रमाण वाढल्यानंतर ग्राहकांच्या वीजबिलाच्या तक्रारी खूप कमी झाल्या आहेत.

स्मार्ट टीओडी मीटरला विरोध करा, अन्यथा अंधारात राहा

हे मीटर फायदेशीर असल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात येत आहे. शनिवारी प्रत्येक वीजग्राहकाच्या मोबाईलमध्ये हे मेसेज प्राप्त झाले. तर सोशल मीडियावरही हे संदेश व्हायरल होऊन यावर चर्चा सुरु झाली. ‘हा संदेश मिळाल्याच्या ४८ तासांनंतर तुमचे सध्याचे मीटर बदलून त्याऐवजी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार असून, मीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असून सहकार्य करण्याची आणि या सुविधेचा लाभ घेण्याची विनंती सदरील मेसेजमध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार काम सुरु झाले आहे. या दरम्यान, मेसेजचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. स्मार्ट मीटर टीओडी मोटरला विरोध करा अन्यथा कष्टाची कमाई गमवायला तयार राहा, अंधारात रहायला तयार रहा, असे प्रसिद्धीपत्रक पक्षाने काढले आहे.

स्मार्ट वीज मीटरमुळे तक्रारींमध्ये घट

दरम्यान, ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये स्मार्ट मीटरमुळे मोठी घट झाल्याचे महावितरणने म्हटले आहे. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २० लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे अचूक रीडिंग होते. ग्राहकाला मोबाईल अॅपद्वारे दर तासाला त्याचा वीज वापर मोबाईल फोनवर समजतो. त्यामुळे वीजबिलाबाबत पारदर्शकता राहते. ग्राहकाला वीजवापरावर व वीजबिलावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वापरलेल्या विजेसाठी प्रती युनिट ८५ पैसे सवलत मिळते, असे महावितरणने म्हटले आहे.

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे

शहरात ४१ टक्के काम पूर्ण

मेसेज पाठवल्यांनंतर मंगळवारपासून शहरात स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यास प्रारंभ झाला. शहरात ३ लाख ३८ हजार ४०४ मीटर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात मंगळवार, बुधवार या दोनच दिवसात तब्बल १ लाख ४१ हजार ४८३ स्मार्ट वीजमीटर बसवण्यात आले असून ही टक्केवारी ४१. ८१ टक्के इतकी आहे. उर्वरित १ लाख ९६ हजार ९२१ स्मार्ट वीजमीटर देखील लवकरच बसवले जाणार असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

लावलेले स्मार्ट मीटर काढून टाका

पक्षाचे राज्य कौन्सिल सदस्य अॅड. अभय टाकसाळ यांनी म्हटले आहे कि, महावितरणने हा मेसेज पाठवून पुन्हा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मार्ट मीटरला विरोध करावाच लागेल. पक्षाने तयार केलेले फॉर्म भरा महावितरणच्या कार्यालयात नेऊन द्या, स्मार्ट मीटर लावू देऊ नका, लावले असल्यास काढून टाकण्यासाठी आंदोलनात सहभागी व्हा, असे आवाहन पक्षाने केले आहे. दरम्यान, याबाबत विविध पक्ष संघटनांची कृती समिती करून कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अॅड. अभय टाकसाळ यांनी म्हटले आहे.

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश

Web Title: Mahavitaran installs 1 41 lakh smart meters in 2 days in chhatrapati sambhajinagar cpi protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 02:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ
1

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे
2

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश
3

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ
4

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण

India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण

Jun 18, 2026 | 02:15 PM
PF Interest Rate: सरकारने PF वरील व्याजाला दिली मंजुरी, 7 कोटी सबस्क्राईबर्सना मिळणार फायदा

PF Interest Rate: सरकारने PF वरील व्याजाला दिली मंजुरी, 7 कोटी सबस्क्राईबर्सना मिळणार फायदा

Jun 18, 2026 | 02:10 PM
संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा

Jun 18, 2026 | 02:03 PM
US Iran डीलमध्ये पुन्हा पेच! अणु करार, शांतता करार की फक्त MoU ; ट्रम्प यांच्या विधानामुळे गोंधळ

US Iran डीलमध्ये पुन्हा पेच! अणु करार, शांतता करार की फक्त MoU ; ट्रम्प यांच्या विधानामुळे गोंधळ

Jun 18, 2026 | 02:02 PM
वारंवार वेदनाशामक गोळ्या घेता? मग थांबा! मूत्रपिंडावर ताण येत असल्यास दिसून येतात ही गंभीर लक्षणे,

वारंवार वेदनाशामक गोळ्या घेता? मग थांबा! मूत्रपिंडावर ताण येत असल्यास दिसून येतात ही गंभीर लक्षणे,

Jun 18, 2026 | 02:00 PM
Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय

Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय

Jun 18, 2026 | 01:59 PM
Udaipur Incident : ७० मीटर उंचावर झिप लाईनवर अडकले पर्यटक, ८ मिनिटे हवेत अडकून प्राण कंठाशी; Video Viral

Udaipur Incident : ७० मीटर उंचावर झिप लाईनवर अडकले पर्यटक, ८ मिनिटे हवेत अडकून प्राण कंठाशी; Video Viral

Jun 18, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा