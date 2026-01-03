Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • Bicycle Travel Fifteen Cyclists From Kalyan Will Travel From Kalyan To Ooty By Bicycle Covering A Distance Of 1200 Km In One Week

Kalyan Bicycle Travel : १५ सायकलस्वारांचा कल्याण ते उटी सायकल प्रवास, एका आठवड्यात कापणार १२०० किमीचे अंतर

सायकलिस्टबद्दल आदर आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा संदेश घेत 18 सायकलस्वारांचा कल्याण ते उटी सायकलप्रवास सुरु केला आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून हे कल्याणातील सायकलस्वार सामाजिक संदेश घेऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:53 PM
१५ सायकलस्वारांचा कल्याण ते उटी सायकल प्रवास, एका आठवड्यात कापणार १२०० किमीचे अंतर

१५ सायकलस्वारांचा कल्याण ते उटी सायकल प्रवास, एका आठवड्यात कापणार १२०० किमीचे अंतर

Follow Us:
Follow Us:
  • कल्याण ते उटी सायकल प्रवास
  • एका आठवड्यात कापणार 1200 किमीचे अंतर
  • फ्लॅगऑफ करून सायकलस्वार रवाना
Kalyan Bicycle Travel News Marathi : सुरुवातीला सायकलचा वापर वाहतूक, व्यायाम, मनोरंजन आणि खेळ यासाठी होतो, ज्यामुळे आरोग्य सुधारते, प्रदूषण कमी होते आणि पैसे वाचतात; ती दैनंदिन कामांसाठी, लांबच्या प्रवासासाठी, तसेच धावणे, माउंटन बाइकिंग यांसारख्या क्रीडा प्रकारांसाठी वापरली जाते आणि यामुळे मानसिक ताण कमी होऊन मूड सुधारतो, असे विविध फायदे सायकलच्या वापरामुळे मिळतात. असाच एक संदेश कल्याणमध्ये सायकलिस्टबद्दलचा आदर आणि रस्त्यावरील त्यांच्या सुरक्षिततेचा संदेश घेऊन कल्याणातील 15 सायकलिस्ट कल्याण ते उटी असा 1 हजार 200 किलोमीटरचा प्रवास सुरू केला आहे. कल्याण डोंबिवलीमहानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, ब्रँड ॲम्बेसेडर डॉ. प्रशांत पाटील, उपआयुक्त संजय जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत फ्लॅगऑफ करून हे सायकलस्वार रवाना झाले. ज्यामध्ये डॉक्टर, वकील यांच्यासह विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक मंडळी आहेत.

गोल्ड मेडलिस्ट, उद्योगपती ते पुण्यातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार

कल्याण पश्चिमेतील दुर्गाडी चौकातून हे 15 सायकलस्वार उटीच्या दिशेने रवाना झाले. कल्याणातील बाईकपोर्ट या सायकलिस्ट संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या 7 वर्षांपासून हे कल्याणातील सायकलस्वार सामाजिक संदेश घेऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहेत. ज्यामध्ये गोवा, दिल्ली, हैद्राबादसह गेल्यावर्षी महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या प्रदेशाचा समावेश आहे. यंदाची ही सायकलस्वारी कल्याण, पुणे, पंढरपूर, विजयपूरा, चित्रदुर्ग, म्हैसूर, मदुमलई जंगलामार्गे गुडलूर आणि मग उटी अशी 1 हजार 200 किलोमीटरची असणार आहे. ज्यामध्ये चंद्रभान साबळे, आनंद जाधव, हितेन राणे, मनोज चौगुले, राकेश कुमार, पवन, दर्शन वाकचौरे, मिलिंद देशमुख, अलतमाश शेख, अमित मोरे, साहिर शेख, डॉ. रेहनुमा, सारंग दळवी, गिरीश राव, संदीप अत्रे, रमेश पालटी, अनुप रॉय, पुरुषोत्तम करंबेळकर हे सायकलिस्ट सहभागी झाले आहेत.

तर यापूर्वी झालेल्या सायकल रॅलीमध्ये दिल्लीनतरचा हा दुसरा सर्वात लांबचा टप्पा असून चढाईच्या दृष्टीने सर्वात आव्हानात्मक प्रवास असणार आहे. कारण जवळपास समुद्रसपाटीपासून दहा हजार फूट म्हणजेच एव्हरेस्टपेक्षा अधिक उंचीवरील ही सायकल रॅली असल्याची माहिती या बाईकपोर्ट सायकलिंग क्लबचे प्रमुख डॉ. रेहनुमा यांनी दिली.

सायकलिस्टबद्दलचा आदर आणि त्यांची रस्त्यावरील सुरक्षितता हा संदेश घेऊन आम्ही यंदाची सायकल रॅली आयोजित केली आहे. सायकलिंगचे आरोग्यासोबतच पर्यावरणाचे महत्त्वही सर्वांना माहिती असून त्याला हातभार लावणाऱ्या सायकलिस्टबद्दल लोकांनी आदर बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच सायकलिस्टनेदेखील आपल्या सुरक्षेचा विचार करूनच शहरात सायकल चालवावी हा सामाजिक संदेश घेऊन आम्ही जाणार असल्याचे या उपक्रमातील सदस्य प्रतिक गरवारे यांनी सांगितले.

हुडहुडी कमी होणार! पण तापमानातील ‘हा’ खेळ कसा असणार? ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Web Title: Bicycle travel fifteen cyclists from kalyan will travel from kalyan to ooty by bicycle covering a distance of 1200 km in one week

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 12:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
1

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

KDMC Election 2026: केडीएमसीवर महायुतीचा झेंडा! पण महापौर खुर्चीसाठी अजून सस्पेन्स कायम
2

KDMC Election 2026: केडीएमसीवर महायुतीचा झेंडा! पण महापौर खुर्चीसाठी अजून सस्पेन्स कायम

पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
3

पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM