गोल्ड मेडलिस्ट, उद्योगपती ते पुण्यातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार

पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ मधून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार असलेले सुरेंद्र पठारे हे पुण्यातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:16 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरु आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ मधून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार असलेले सुरेंद्र पठारे हे पुण्यातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता तब्बल २७१ कोटी ८५ लाख २१ हजार ८७७ रुपये इतकी आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, पठारे कुटुंबाच्या मालमत्तेत स्थावर मालमत्तेचा मोठा वाटा असून, त्याचे मूल्य २१७ कोटी ९३ लाखांहून अधिक आहे. यामध्ये जमिनी, व्यावसायिक इमारती आणि निवासी मालमत्ता यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वित्तीय संस्था व इतर देणी मिळून ४६ कोटी ५९ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि इनोव्हा क्रिस्टा यांसारख्या आलिशान वाहनांचाही त्यांच्या मालमत्तेत समावेश आहे.

उच्चशिक्षित असलेले सुरेंद्र पठारे यांनी COEP मधून इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले असून ते गोल्ड मेडलिस्ट राहिले आहेत. शिक्षणानंतर त्यांनी विविध व्यवसायांमध्ये यशस्वी वाटचाल करत स्वतःची ओळख निर्माण केली. आता ते पहिल्यांदाच महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांची पत्नी ऐश्वर्या पठारे या देखील प्रभाग क्रमांक ३ मधून भारतीय जनता पक्षच्या उमेदवार आहेत.

सुरेंद्र पठारे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे आमदार बापू पठारे यांचे चिरंजीव आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बापू पठारे यांच्या विजयात सुरेंद्र पठारे यांच्या नियोजनबद्ध प्रचाराची मोठी भूमिका असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. अलीकडेच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पुण्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील टीम अधिक भक्कम झाल्याचेही बोलले जात होते.

दरम्यान, पुण्यातील इतर उमेदवारांच्या मालमत्तेची तुलना केली असता, खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे दिवंगत आमदार रमेश वांजळे यांच्या कन्या सायली वांजळे यांची कौटुंबिक मालमत्ता ७७ कोटी ६५ लाख रुपये आहे. तर दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांची कौटुंबिक मालमत्ता ११ कोटी २२ लाख रुपये इतकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुन्हा एकदा पुण्यातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरल्याने सुरेंद्र पठारे हे राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

