Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

धाराशिव तालुक्यात २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ६५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत झालेल्या मार्गदर्शन बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:02 PM
dharashiv
Follow Us:
Follow Us:
  • धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई
  • ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भातील प्रभाग रचनेमागे उद्देश काय?
  • महत्त्वाच्या बैठकीत कोणाची उपस्थिती?
Dharashiv Gram panchayat Election News: 2026 वर्षी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून प्रभाग रचनेस सुरवात करण्यात आली आहे. शनिवारी २१ फेब्रुवारी रोजी आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव तालुक्यातील एकूण ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत यशवंतराव चव्हाण सभागृहात संबंधित अधिकाऱ्यांची सविस्तर मार्गदर्शन बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रभाग रचना ही कायदेशीर तरतुदींनुसार, लोकसंख्येच्या निकषांनुसार व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काधाराटेकोरपणे करण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले.

१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भातील प्रभाग रचनेमागे उद्देश काय?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार आणि ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील प्रभागांची नव्याने आखणी करणे आवश्यक असते. लोकसंख्येतील बदल, नव्याने निर्माण झालेली वसाहत, तसेच भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन प्रभागांची रचना केली जाते. यामुळे प्रतिनिधित्वामध्ये समतोल राखला जाऊन लोकशाही प्रक्रिया अधिक सक्षम होते, असा उद्देश या प्रभाग रचनेमागे असतो.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीची अद्ययावत लोकसंख्या आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. प्रभाग रचनेत भौगोलिक सलगता व नैसर्गिक सीमांचा विचार करावा लागतो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व महिला आरक्षणाबाबत शासनाच्या धोरणांचे पालन करावे. कोणत्याही गावात अन्यायकारक किंवा पक्षपाती पद्धतीने प्रभाग आखणी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. निश्चित कालमर्यादेत प्रारूप प्रस्ताव तयार करून सादर करावेत.बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. तसेच प्रभाग रचना करताना उद्भवणाऱ्या तांत्रिक व कायदेशीर अडचणींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

महत्त्वाच्या बैठकीत कोणाची उपस्थिती?

या बैठकीस तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नायब तहसीलदार उपस्थित होते. त्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव ठेवून पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याचे आवाहन केले. ज्या ६५ ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना होणार आहे, त्या ग्रामपंचायतींची यादी प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रारूप प्रसिद्ध करून हरकती व सूचनांसाठी मुदत देण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन या बैठकीत  करण्यात आले आहे.

राज ठाकरेंच्या शिंदे भेटीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा? चर्चांवर मात्र दोघांचेही मौन

Web Title: Dharashiv taluka 65 gram panchayat election ward formation news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी
1

Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी

“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
2

“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

Dharashiv Crime : ६.९५ लाखांच्या निधीची अफरातफर; दोन अभियंत्यांसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
3

Dharashiv Crime : ६.९५ लाखांच्या निधीची अफरातफर; दोन अभियंत्यांसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Dharashiv News : भरारी पथकांची धडाकेबाज कारवाई, १२वीच्या परीक्षेतील १५ कॉपीप्रकरणी ६ शिक्षकांचे निलंबन
4

Dharashiv News : भरारी पथकांची धडाकेबाज कारवाई, १२वीच्या परीक्षेतील १५ कॉपीप्रकरणी ६ शिक्षकांचे निलंबन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

Feb 22, 2026 | 02:02 PM
ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Feb 22, 2026 | 01:58 PM
NASA Artemis 2: काय आहे हे ‘हेलियम’ संकट? ज्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटला लाँच पॅडवरून खाली उतरवलं

NASA Artemis 2: काय आहे हे ‘हेलियम’ संकट? ज्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटला लाँच पॅडवरून खाली उतरवलं

Feb 22, 2026 | 01:57 PM
Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

Feb 22, 2026 | 01:50 PM
Kishtwad Terror Attack: सर्च ऑपरेशनदरम्यान थरार! दहशतवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; चकमकीने परिसर हादरला

Kishtwad Terror Attack: सर्च ऑपरेशनदरम्यान थरार! दहशतवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; चकमकीने परिसर हादरला

Feb 22, 2026 | 01:47 PM
राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

Feb 22, 2026 | 01:42 PM
१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

Feb 22, 2026 | 01:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM