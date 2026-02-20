Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

आगामी उन्हाळा लक्षात घेता येवला व निफाड तालुक्यात टंचाईच्या दृष्टीने पाण्याचे नियोजन करावे तसेच येवला मतदारसंघात सुरु असलेली कामांना गती देऊन नियोजित वेळेत सर्व कामे पूर्ण करावीत अशा सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, उन्हाळ्याच्या दृष्टीने ज्या गावांना पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे त्यांच्या मागणी अर्जानुसार टँकरचे नियोजन करण्यात यावे. तालुक्यातील घरकुलांची कामांसाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने प्राप्त करून कामांना गती देण्यासाठी एकत्रित बैठकीचे नियोजन करावे. पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची उर्वरित कामे ३१ मार्च पुर्वी पूर्णत्वास न्यावीत तसेच मंजूर गेटची कामेही सुरू करावीत. शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने मका खरेदी करण्याचे नियोजन करावे. विंचूर लासलगाव रस्त्याची कामे खंड न पाडता समन्वयातून सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
आगामी उन्हाळा लक्षात घेता येवला व निफाड तालुक्यात टंचाईच्या दृष्टीने पाण्याचे नियोजन करावे तसेच येवला मतदारसंघात सुरु असलेली कामांना गती देऊन नियोजित वेळेत सर्व कामे पूर्ण करावीत अशा सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, उन्हाळ्याच्या दृष्टीने ज्या गावांना पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे त्यांच्या मागणी अर्जानुसार टँकरचे नियोजन करण्यात यावे. तालुक्यातील घरकुलांची कामांसाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने प्राप्त करून कामांना गती देण्यासाठी एकत्रित बैठकीचे नियोजन करावे. पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची उर्वरित कामे ३१ मार्च पुर्वी पूर्णत्वास न्यावीत तसेच मंजूर गेटची कामेही सुरू करावीत. शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने मका खरेदी करण्याचे नियोजन करावे. विंचूर लासलगाव रस्त्याची कामे खंड न पाडता समन्वयातून सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.