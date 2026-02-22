Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

दीपिका कक्करने अलीकडेच पोटदुखीची तक्रार केली, ज्यामुळे तिला पुन्हा रुग्णालयात दाखव व्हावे लागणार आहे. दोन दिवसांच्या पोटदुखीनंतर, सीटी स्कॅनमध्ये एक सिस्ट आढळून आले आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 01:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार
  • अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल
  • पती शोएब इब्राहिमने दिली माहिती
 

टीव्ही अभिनेत्री दीपिका कक्कर पुन्हा एकदा तिच्या आरोग्यामुळे चर्चेत आली आहे. मे २०२५ मध्ये, १४ तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर तिला यकृताचा कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. आता, तिच्या पोटात एक लहान गाठ आढळली आहे. अभिनेत्रीचा पती शोएब इब्राहिमने त्याच्या यूट्यूब व्लॉगवर चाहत्यांना अपडेट केले आणि सांगितले आहे की दीपिका पुढील मंगळवारी एक छोटीशी शस्त्रक्रिया करणार आहे. तसेच दीपिका कक्करचे चाहते पुन्हा तिच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत.

पोटदुखीनंतर सीटी स्कॅन केले

२१ फेब्रुवारी रोजी, दीपिकाला गेल्या दोन दिवसांपासून पोटदुखीचा त्रास होत असल्याने रुग्णालयात गेली. शोएबने त्याच्या व्लॉगमध्ये स्पष्ट केले की सुरुवातीला सर्व काही ठीक वाटत होते, परंतु रात्री वेदना वाढल्या, ज्यामुळे आम्हाला डॉक्टरकडे जावे लागले. डॉक्टरांनी सीटी स्कॅन करण्यासाठी सांगितले. आणि स्कॅनमध्ये सुमारे १.३ सेंटीमीटर आकाराची एक लहान गाठ आढळली. गाठ लहान आहे, परंतु दीपिका दोन दिवसांपासून पोट आणि खांद्यामध्ये वेदना होत असल्याचे शोएब इब्राहिमने सांगितले, आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला याबद्दल चिंता वाटत होती.

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

‘अहवाल सामान्य, परंतु भीती कायम’ – शोएब इब्राहिम

दीपिकाने सांगितले की डॉक्टरांच्या मते डाव्या बाजूला जाणवणारी वेदना सिस्टमुळे नाही. इतर सर्व तपासणी अहवाल जवळपास सामान्य आले आहेत. एएफपीची पातळी किंचित वाढलेली आहे, मात्र डॉक्टरांनी त्याबाबत विशेष चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, डिसेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या पीईटी स्कॅनमध्ये ही सिस्ट आढळली नव्हती, त्यामुळे दोघेही सध्या थोडे चिंतेत आहेत.

उपचार एका किरकोळ प्रक्रियेने केले जातील

शोएब इब्राहिम यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या पहिल्या यकृताच्या कर्करोगाच्या उपचारापासून, त्यांना नेहमीच रोग परत येण्याची भीती वाटत होती कारण त्यांचे ट्यूमर खूपच आक्रमक होते. यावेळी, डॉक्टर मोठी शस्त्रक्रिया करणार नाहीत, तर त्याऐवजी सिस्ट जाळण्यासाठी एक किरकोळ प्रक्रिया करतील. दीपिकाला ३-४ दिवस रुग्णालयात दाखल केले जाईल, त्यानंतर मंगळवारी ही प्रक्रिया केली जाईल. शोएब म्हणाले की जर आकार २ सेंटीमीटरपेक्षा कमी असेल तर ही उपचार करता येतील, अन्यथा केस अधिक गंभीर होऊ शकते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर

दीपिका भावुक होत चाहत्यांकडे प्रार्थनेची विनंती

दीपिकाने सांगितले की सकाळी ती खूप घाबरली होती, पण योग्य वेळी ही बाब लक्षात आल्याबद्दल देवाचे आभार मानले. नियमित फॉलोअप अत्यंत आवश्यक असून, अगदी हलकासा त्रासही दुर्लक्षित करू नये, असे तिने स्पष्ट केले. शोएबने पुढे सांगितले की त्यांच्या पुढील उपचार पद्धतीत बदल होऊ शकतो. सध्या सुरू असलेली ओरल केमोथेरपी थांबवून तिच्या जागी इम्युनोथेरपी किंवा इतर पर्यायी उपचार सुरू केले जाऊ शकतात. या जोडप्याने चाहत्यांकडे प्रार्थनेची विनंती केली असून, जे कोणी गंभीर आजाराशी लढा देत आहेत त्यांच्यासाठीही आम्ही मनापासून प्रार्थना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Shoaib ibrahim reveal that dipika kakar develop cyst in her stomach after liver cancer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर
1

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई
2

सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार
3

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश
4

आता ‘खामोश’ म्हणण्याआधी करावा लागेल १० वेळा विचार; शत्रुघ्न सिन्हांच्या फोटो, डायलॉग आणि आवाजाच्या नक्कलेवर हायकोर्टाचा आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

Feb 22, 2026 | 01:50 PM
Kishtwad Terror Attack: सर्च ऑपरेशनदरम्यान थरार! दहशतवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; चकमकीने परिसर हादरला

Kishtwad Terror Attack: सर्च ऑपरेशनदरम्यान थरार! दहशतवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; चकमकीने परिसर हादरला

Feb 22, 2026 | 01:47 PM
राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

Feb 22, 2026 | 01:42 PM
१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

Feb 22, 2026 | 01:37 PM
ना वर्ग, ना फळा…! भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा; गुरुजींच्या धडपडीला नेटकऱ्यांचा सलाम, Video Viral

ना वर्ग, ना फळा…! भररस्त्यात रंगली चिमुकल्यांची शाळा; गुरुजींच्या धडपडीला नेटकऱ्यांचा सलाम, Video Viral

Feb 22, 2026 | 01:31 PM
तुला खूप माज आलाय म्हणत तरुणावर हल्ला; लाकडी काठीने अन् लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण

तुला खूप माज आलाय म्हणत तरुणावर हल्ला; लाकडी काठीने अन् लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण

Feb 22, 2026 | 01:28 PM
Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

Feb 22, 2026 | 01:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM