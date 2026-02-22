Liver cancer च्या उपचारादरम्यान दीपिका कक्करला आता आणखी एक आजार; अभिनेत्रीला रुग्णालयात करणार दाखल

टीव्ही अभिनेत्री दीपिका कक्कर पुन्हा एकदा तिच्या आरोग्यामुळे चर्चेत आली आहे. मे २०२५ मध्ये, १४ तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर तिला यकृताचा कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. आता, तिच्या पोटात एक लहान गाठ आढळली आहे. अभिनेत्रीचा पती शोएब इब्राहिमने त्याच्या यूट्यूब व्लॉगवर चाहत्यांना अपडेट केले आणि सांगितले आहे की दीपिका पुढील मंगळवारी एक छोटीशी शस्त्रक्रिया करणार आहे. तसेच दीपिका कक्करचे चाहते पुन्हा तिच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत.
पोटदुखीनंतर सीटी स्कॅन केले
२१ फेब्रुवारी रोजी, दीपिकाला गेल्या दोन दिवसांपासून पोटदुखीचा त्रास होत असल्याने रुग्णालयात गेली. शोएबने त्याच्या व्लॉगमध्ये स्पष्ट केले की सुरुवातीला सर्व काही ठीक वाटत होते, परंतु रात्री वेदना वाढल्या, ज्यामुळे आम्हाला डॉक्टरकडे जावे लागले. डॉक्टरांनी सीटी स्कॅन करण्यासाठी सांगितले. आणि स्कॅनमध्ये सुमारे १.३ सेंटीमीटर आकाराची एक लहान गाठ आढळली. गाठ लहान आहे, परंतु दीपिका दोन दिवसांपासून पोट आणि खांद्यामध्ये वेदना होत असल्याचे शोएब इब्राहिमने सांगितले, आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला याबद्दल चिंता वाटत होती.
सिद्धांत–मृणालच्या Do Deewane Seher Mein ला मिळतेय प्रेक्षकांची पसंती? चित्रपटाने केली एवढीच कमाई
‘अहवाल सामान्य, परंतु भीती कायम’ – शोएब इब्राहिम
दीपिकाने सांगितले की डॉक्टरांच्या मते डाव्या बाजूला जाणवणारी वेदना सिस्टमुळे नाही. इतर सर्व तपासणी अहवाल जवळपास सामान्य आले आहेत. एएफपीची पातळी किंचित वाढलेली आहे, मात्र डॉक्टरांनी त्याबाबत विशेष चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, डिसेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या पीईटी स्कॅनमध्ये ही सिस्ट आढळली नव्हती, त्यामुळे दोघेही सध्या थोडे चिंतेत आहेत.
उपचार एका किरकोळ प्रक्रियेने केले जातील
शोएब इब्राहिम यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या पहिल्या यकृताच्या कर्करोगाच्या उपचारापासून, त्यांना नेहमीच रोग परत येण्याची भीती वाटत होती कारण त्यांचे ट्यूमर खूपच आक्रमक होते. यावेळी, डॉक्टर मोठी शस्त्रक्रिया करणार नाहीत, तर त्याऐवजी सिस्ट जाळण्यासाठी एक किरकोळ प्रक्रिया करतील. दीपिकाला ३-४ दिवस रुग्णालयात दाखल केले जाईल, त्यानंतर मंगळवारी ही प्रक्रिया केली जाईल. शोएब म्हणाले की जर आकार २ सेंटीमीटरपेक्षा कमी असेल तर ही उपचार करता येतील, अन्यथा केस अधिक गंभीर होऊ शकते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्यन खानचा सन्मान; ‘द बॅड्***स ऑफ बॉलीवूड’साठी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर पुर
दीपिका भावुक होत चाहत्यांकडे प्रार्थनेची विनंती
दीपिकाने सांगितले की सकाळी ती खूप घाबरली होती, पण योग्य वेळी ही बाब लक्षात आल्याबद्दल देवाचे आभार मानले. नियमित फॉलोअप अत्यंत आवश्यक असून, अगदी हलकासा त्रासही दुर्लक्षित करू नये, असे तिने स्पष्ट केले. शोएबने पुढे सांगितले की त्यांच्या पुढील उपचार पद्धतीत बदल होऊ शकतो. सध्या सुरू असलेली ओरल केमोथेरपी थांबवून तिच्या जागी इम्युनोथेरपी किंवा इतर पर्यायी उपचार सुरू केले जाऊ शकतात. या जोडप्याने चाहत्यांकडे प्रार्थनेची विनंती केली असून, जे कोणी गंभीर आजाराशी लढा देत आहेत त्यांच्यासाठीही आम्ही मनापासून प्रार्थना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.