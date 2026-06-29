Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

या महोत्सवात तृतीयपंथीय समाजातील सदस्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत आणि कलाविष्कार सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. विविध सादरीकरणांमधून सामाजिक समावेशकता, समान हक्क, परस्पर सन्मान आणि भेदभावमुक्त समाजाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. कार्यक्रमाला उपस्थित नागरिकांनीही या सादरीकरणांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
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महोत्सवात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. तृतीयपंथीय समाजाच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केले.
आयोजकांनी सांगितले की, तृतीयपंथीय समाजाला केवळ सहानुभूती नव्हे, तर समान संधी, सन्मान आणि समाजात योग्य स्थान मिळणे आवश्यक आहे. अशा महोत्सवांमुळे समाजातील गैरसमज दूर होण्यास मदत होते आणि विविध घटकांमध्ये संवाद वाढतो.
‘किन्नर महोत्सव 2026’ हा केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून समाजात समावेशकता, समानता आणि मानवी मूल्यांचा प्रसार करणारा एक सामाजिक उपक्रम ठरला. भविष्यातही अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला.
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