सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Updated On: Jun 29, 2026 | 07:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि किन्नर अस्मिता संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने कल्याण येथे 'किन्नर महोत्सव 2026' उत्साहात पार पडला. तृतीयपंथीय समाजाला सन्मान, समानता आणि समाजात योग्य ओळख मिळावी या उद्देशाने आयोजित करण्यात आले होते,

समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये 'किन्नर महोत्सव 2026'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये 'किन्नर महोत्सव 2026'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • समानता आणि समावेशकतेचा संदेश
  • कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
  • नागरिकांनीही या सादरीकरणांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : तृतीयपंथीय समाजाला मुख्य प्रवाहात सन्मानाचे स्थान मिळावे, त्यांच्याविषयी समाजात सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा आणि समानतेचा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) आणि किन्नर अस्मिता संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने कल्याण येथे ‘किन्नर महोत्सव 2026’ उत्साहात पार पडला.

या महोत्सवात तृतीयपंथीय समाजातील सदस्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत आणि कलाविष्कार सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. विविध सादरीकरणांमधून सामाजिक समावेशकता, समान हक्क, परस्पर सन्मान आणि भेदभावमुक्त समाजाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. कार्यक्रमाला उपस्थित नागरिकांनीही या सादरीकरणांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

KDMC Mayor: कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! महापौरपद शिंदे सेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपला; मनसेचा मोठा पाठिंबा

महोत्सवात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. तृतीयपंथीय समाजाच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केले.

आयोजकांनी सांगितले की, तृतीयपंथीय समाजाला केवळ सहानुभूती नव्हे, तर समान संधी, सन्मान आणि समाजात योग्य स्थान मिळणे आवश्यक आहे. अशा महोत्सवांमुळे समाजातील गैरसमज दूर होण्यास मदत होते आणि विविध घटकांमध्ये संवाद वाढतो.

‘किन्नर महोत्सव 2026’ हा केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून समाजात समावेशकता, समानता आणि मानवी मूल्यांचा प्रसार करणारा एक सामाजिक उपक्रम ठरला. भविष्यातही अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला.

Raj Thackeray on KDMC: कल्याण-डोंबिवलीच्या स्थितीवरून राज ठाकरेंचा संताप; “बाळासाहेब आज असते तर…”

Web Title: Kalyan kinnar mahotsav 2026 transgender equality awareness news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एक तासाच्या पावसातच घरांमध्ये पाणी; केडीएमसीच्या नालेसफाईच्या दाव्यावर नगरसेवक कुणाल पाटील यांचा संतप्त ससंतप्
1

एक तासाच्या पावसातच घरांमध्ये पाणी; केडीएमसीच्या नालेसफाईच्या दाव्यावर नगरसेवक कुणाल पाटील यांचा संतप्त ससंतप्

Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी
2

Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Satara News : कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?
3

Satara News : कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?

ST Employees: वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी; एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार
4

ST Employees: वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी; एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NZ Vs ENG: इंग्लंडचा सूपडा साफ, तर न्यूझीलंडची गरुडझेप; WTC Points टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

NZ Vs ENG: इंग्लंडचा सूपडा साफ, तर न्यूझीलंडची गरुडझेप; WTC Points टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

Jun 29, 2026 | 08:31 PM
‘Artist in Me’ उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद! फेविक्रिलकडून 120+ कलाकार-प्रशिक्षकांचे सक्षमीकरण

‘Artist in Me’ उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद! फेविक्रिलकडून 120+ कलाकार-प्रशिक्षकांचे सक्षमीकरण

Jun 29, 2026 | 08:16 PM
Sangli Politics: संजयकाका पाटील यांचा भाजप प्रवेश ऐनवेळी रद्द, मुंबईकडे रवाना झालेले कार्यकर्ते परतले; नेमकं कारण काय?

Sangli Politics: संजयकाका पाटील यांचा भाजप प्रवेश ऐनवेळी रद्द, मुंबईकडे रवाना झालेले कार्यकर्ते परतले; नेमकं कारण काय?

Jun 29, 2026 | 08:06 PM
Maharashtra Rain Alert: ‘आला गं बाई आला’! पुण्यासह घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढणार, २४ तासांत…

Maharashtra Rain Alert: ‘आला गं बाई आला’! पुण्यासह घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढणार, २४ तासांत…

Jun 29, 2026 | 07:33 PM
Food Poisoning: घरच्या अन्नामुळेही होऊ शकते फूड पॉइझनिंग? स्वयंपाकघरातील ‘या’ छोट्या चुका पडू शकतात महागात

Food Poisoning: घरच्या अन्नामुळेही होऊ शकते फूड पॉइझनिंग? स्वयंपाकघरातील ‘या’ छोट्या चुका पडू शकतात महागात

Jun 29, 2026 | 07:18 PM
पंढरपूरचा कायापालट होणार! विठ्ठल मंदिर परिसरासाठी तब्बल ३,९९३ कोटींचा मेगा प्लॅन; फडणवीसांची मोठी घोषणा

पंढरपूरचा कायापालट होणार! विठ्ठल मंदिर परिसरासाठी तब्बल ३,९९३ कोटींचा मेगा प्लॅन; फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jun 29, 2026 | 07:08 PM
Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jun 29, 2026 | 07:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा