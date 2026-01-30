Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

KDMC Mayor: कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! महापौरपद शिंदे सेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपला; मनसेचा मोठा पाठिंबा

KDMC News: प्रदीर्घ राजकीय वाद आणि चर्चेनंतर, शिंदे सेना, भाजप आणि मनसे यांनी एकत्र येऊन त्यांच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. शुक्रवारी, शिंदे सेनेच्या हर्षाली थवील चौधरी यांनी महापौरपदासाठी अर्ज दाखल केला.

Updated On: Jan 30, 2026 | 07:03 PM
कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! (photo Credit- X)

कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित!
  • महापौरपद शिंदे सेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपला
  • मनसेचा मोठा पाठिंबा
KDMC Mayor Election 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) निवडणुकीच्या निकालांनी आता सत्तेचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट केले आहे. प्रदीर्घ राजकीय वाद आणि चर्चेनंतर, शिंदे सेना, भाजप आणि मनसे यांनी एकत्र येऊन त्यांच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. शुक्रवारी, शिंदे सेनेच्या हर्षाली थवील चौधरी यांनी महापौरपदासाठी अर्ज दाखल केला. भारतीय जनता पक्षाचे राहुल दामले यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केला. यावेळी महायुतीची एकता स्पष्ट दिसून आली, खासदार श्रीकांत शिंदे, मनसे नेते राजू पाटील, आमदार राजेश मोरे आणि भाजपचे दीपेश म्हात्रे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मनसेचा ‘मास्टरस्ट्रोक’

केडीएमसी निवडणुकीच्या निकालांमध्ये शिंदे सेनेने ५३ जागा जिंकल्या आणि भाजपने ५० जागा जिंकल्याचे दिसून आले. दोन्ही पक्षांकडे बहुमतासाठी पुरेसे संख्याबळ होते, परंतु सुरुवातीला महापौरपदासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चुरशीची स्पर्धा दिसून आली. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या मनसेने अनपेक्षितपणे शिंदे सेनेला पाठिंबा जाहीर केल्याने संपूर्ण राजकीय समीकरण महायुतीच्या बाजूने झुकले.

विकास कामावरती भर – हर्षाली थवील

फार्म भरल्यानंतर शिंदे सेनेच्य हर्षाली थवील यांनी मांध्यांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे तसेच आमदार आणि जिल्हाप्रमुख आणि जनतेने माझ्यावर जो विश्वास ठेवलाय यासाठी मी सगळ्यांचे आभार मानत आहे. मी आता विकास कामावरती भर देणार आहे. रखडलेले प्रोजेक्ट नव्याने सुरू करणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्यासह इतर विकास कामाला प्राधान्य असणार आहे.

महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली

श्रीकांत शिंदे यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली

उमेदवारी दाखल केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महायुतीला बळकटी दिल्याबद्दल त्यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि राजू पाटील यांचे विशेष आभार मानले. येत्या ३ तारखेला होणाऱ्या महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुका बिनविरोध होतील असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.


गेल्या काही दिवसांपासून महापौरपदावरून शिंदे सेना आणि भाजपमध्ये जोरदार वाद सुरू आहे. वृत्तानुसार, दोन्ही पक्ष विरोधी नगरसेवकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होते. उद्धव सेनेतील दोन नगरसेवक शिंदे सेनेच्या संपर्कात असल्याचे दावेही केले जात होते आणि भाजप इतर नगरसेवकांच्या संपर्कात होता. तथापि, आता या सर्व अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे आणि महायुतीने एकत्र सत्तेत येण्याचा निर्णय घेतला आहे.

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

Web Title: Kdmc mayor election shinde sena bjp mns support maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026 : कमळ फुलवण्यासाठी कार्यकर्ते सज्ज; भाजपच्या उमेदवार राधिका ठाकरे यांचा झंझावाती प्रचार
1

ZP Election 2026 : कमळ फुलवण्यासाठी कार्यकर्ते सज्ज; भाजपच्या उमेदवार राधिका ठाकरे यांचा झंझावाती प्रचार

Union Budget 2026: Budget Highlights जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपची विशेष १५ दिवसांची मोहीम
2

Union Budget 2026: Budget Highlights जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपची विशेष १५ दिवसांची मोहीम

Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…
3

Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…

Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र
4

Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Mayor: कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! महापौरपद शिंदे सेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपला; मनसेचा मोठा पाठिंबा

KDMC Mayor: कल्याण-डोंबिवलीत सत्तावाटप निश्चित! महापौरपद शिंदे सेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपला; मनसेचा मोठा पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 07:03 PM
Mumbai Local : कळवा ते ठाणे स्थानकादरम्यान नाल्यातील कचऱ्याला आग लागल्याने रुळावर धुराचे लोट

Mumbai Local : कळवा ते ठाणे स्थानकादरम्यान नाल्यातील कचऱ्याला आग लागल्याने रुळावर धुराचे लोट

Jan 30, 2026 | 07:03 PM
एसिड हल्ल्यापासून राष्ट्रीय गौरवापर्यंत: दुःख, गरिबी आणि अनेक संकटांना सामोरे जात मंगला कपूर यांनी रचला इतिहास

एसिड हल्ल्यापासून राष्ट्रीय गौरवापर्यंत: दुःख, गरिबी आणि अनेक संकटांना सामोरे जात मंगला कपूर यांनी रचला इतिहास

Jan 30, 2026 | 07:00 PM
Budget 2026: रेल्वे प्रवास स्वस्त होणार! ३००० रुपयांचे तिकीट आता १५०० रुपयांना मिळणार? कसं ते जाणून घ्या…

Budget 2026: रेल्वे प्रवास स्वस्त होणार! ३००० रुपयांचे तिकीट आता १५०० रुपयांना मिळणार? कसं ते जाणून घ्या…

Jan 30, 2026 | 06:44 PM
Ahilyanagar News: नगराध्यक्षांच्या दालनाचा ताबा घेतल्याप्रकरणी उपनगराध्यक्षांसह 17 जणांवर नेवासेत गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: नगराध्यक्षांच्या दालनाचा ताबा घेतल्याप्रकरणी उपनगराध्यक्षांसह 17 जणांवर नेवासेत गुन्हा दाखल

Jan 30, 2026 | 06:36 PM
Don’t Be Shy: आलिया भट्टचा नवीन रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट‘डोंट बी शाय’ जाहीर, बहीण शाहीनसोबत करणार निर्मिती

Don’t Be Shy: आलिया भट्टचा नवीन रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट‘डोंट बी शाय’ जाहीर, बहीण शाहीनसोबत करणार निर्मिती

Jan 30, 2026 | 06:30 PM
Maharashtra Politcs: नवा उपमुख्यमंत्री कोण? भुजबळांनी उलगडला फडणवीसांसोबतचा संवाद; तर उद्याच शपथविधी होण्याची शक्यता

Maharashtra Politcs: नवा उपमुख्यमंत्री कोण? भुजबळांनी उलगडला फडणवीसांसोबतचा संवाद; तर उद्याच शपथविधी होण्याची शक्यता

Jan 30, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM