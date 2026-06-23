बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

उल्हासनगर शहरात पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई मोहिमेला वेग आला असतानाच उल्हासनगर-१ येथील राजीव गांधी नगर परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या साफसफाईच्या कामात बालकामगारांचा वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
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तक्रारीनुसार, प्रभाग क्रमांक ३ अंतर्गत सुरू असलेल्या नाल्याच्या साफसफाईचे काम एका खासगी कंत्राटदारामार्फत पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने करण्यात येत आहे. मात्र कामादरम्यान अल्पवयीन मुलांना थेट नाल्यात उतरवून गाळ व कचरा पोकलेनच्या बकेटमध्ये भरून घेण्याचे काम करून घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ पुरावा देखील उपलब्ध असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याशिवाय पोकलेन चालकाकडून मुलांना मशीनच्या बकेटवर बसवून गोलाकार फिरविले जात असल्याचे दृश्य व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याने या मुलांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकार हा बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार, पोकलेन चालक तसेच नालेसफाई कामाशी निगडित जबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे या गंभीर आरोपांवर महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे आता शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
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