मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ulhasnagar News :  उल्हासनगर महापालिकेच्या नालेसफाई कामात अल्पवयीन मुलांना नाल्यात उतरवून कचरा आणि गाळ काढण्याचे काम करून घेतल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. पोकलेन मशीनच्या बकेटवर मुलांना बसविल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नालेसफाई की बालकांचा छळ?
  • अल्पवयीन मुलांना पोकलेनच्या बकेटमध्ये बसवून जीवघेणा स्टंट
  • कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी
उल्हासनगर महापालिकेच्या नालेसफाई कामातील एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला असून, मोठ्या नाल्यात अल्पवयीन मुलांना उतरवून त्यांच्याकडून कचरा व गाळ काढण्याचे काम करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता पोकलेन मशीनच्या बकेटवर मुलांना बसवून खेळविल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याने बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून दोषींवर तात्काळ निलंबन व फौजदारी कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

उल्हासनगर शहरात पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई मोहिमेला वेग आला असतानाच उल्हासनगर-१ येथील राजीव गांधी नगर परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या साफसफाईच्या कामात बालकामगारांचा वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

तक्रारीनुसार, प्रभाग क्रमांक ३ अंतर्गत सुरू असलेल्या नाल्याच्या साफसफाईचे काम एका खासगी कंत्राटदारामार्फत पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने करण्यात येत आहे. मात्र कामादरम्यान अल्पवयीन मुलांना थेट नाल्यात उतरवून गाळ व कचरा पोकलेनच्या बकेटमध्ये भरून घेण्याचे काम करून घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ पुरावा देखील उपलब्ध असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

याशिवाय पोकलेन चालकाकडून मुलांना मशीनच्या बकेटवर बसवून गोलाकार फिरविले जात असल्याचे दृश्य व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याने या मुलांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकार हा बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार, पोकलेन चालक तसेच नालेसफाई कामाशी निगडित जबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे या गंभीर आरोपांवर महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे आता शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे चहाप्रेमी शहर; बदलत्या ट्रेंड्समुळे पीच टी, कोम्बुचा आणि वेलनेस टीची वाढती क्रेझ

Web Title: Ulhasnagar drain cleaning minor children used as labour serious allegations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis : ड्रग्जविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात उभारणार विशेष युनिट
1

Devendra Fadnavis : ड्रग्जविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात उभारणार विशेष युनिट

अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचे थेट परमीट रद्द होणार; परिवहन मंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
2

अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचे थेट परमीट रद्द होणार; परिवहन मंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

Anna Hazare : केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा; RTI नियमांतील बदल मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून उपोषण
3

Anna Hazare : केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा; RTI नियमांतील बदल मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून उपोषण

अवचितगडावर लागला दोन ऐतिहासिक तोफांचा शोध! दुर्गप्रेमींच्या जिद्दीला यश!
4

अवचितगडावर लागला दोन ऐतिहासिक तोफांचा शोध! दुर्गप्रेमींच्या जिद्दीला यश!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

Jun 23, 2026 | 07:31 PM
आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

Jun 23, 2026 | 07:17 PM
दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

Jun 23, 2026 | 07:06 PM
बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

Jun 23, 2026 | 07:03 PM
Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Jun 23, 2026 | 06:55 PM
‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

Jun 23, 2026 | 06:53 PM
Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Jun 23, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा