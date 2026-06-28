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‘गर्लफ्रेंड आणि बेस्ट फ्रेंडने मिळून दिला धोका’; ‘Lock Upp 2’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावनिक खुलासा

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

'लॉक अप 2'मध्ये टीव्ही अभिनेता हर्षद चोप्राने 2010 मधील वैयक्तिक आयुष्यातील वेदनादायी प्रसंग उघड केला. गर्लफ्रेंड आणि जिवलग मित्राने विश्वासघात केल्याचा दावा करत तो भावूक झाला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

‘लॉकअप’चा दुसरा सीझन नेटफ्लिक्सवर सुरू झाला आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी स्पर्धकांची नावे उघड केली. स्पर्धकांनीही त्यांच्या आयुष्यातील गुपिते उघड केली. आकांक्षा चमोलाने खुलासा केला की ती ‘बिग बॉस १९’ चा विजेता गौरव खन्नापासून घटस्फोट घेत आहे. दरम्यान, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हर्षद चोप्राने त्याच्या गर्लफ्रेंडच्या विश्वासघाताबद्दल सांगितले.

गर्लफ्रेंडने फसवणूक केली
हर्षद म्हणाला, “माझे चाहते तक्रार करतात की त्यांना माझ्याबद्दल काहीच माहिती नाही. परिस्थिती नेहमीच अशी नव्हती. जेव्हा मी इंडस्ट्रीत नवीन होतो, तेव्हा मी सगळीकडे जायचो आणि सगळ्यांना भेटायचो. पण एक वेळ अशी आली, जेव्हा मी माझी गर्लफ्रेंड आणि माझा जिवलग मित्र, दोघांनाही एकाच वेळी गमावले.”

हर्षद पुढे म्हणाला, “माझ्या गर्लफ्रेंडने माझ्या जिवलग मित्रासोबत मला फसवले. तेव्हापासून मी जरा जास्तच सावध झालो आहे. हे माझं गुपित आहे.” हे ऐकून फराहने विचारले, “तू हे गुपित किती वर्षांपासून लपवून ठेवलं आहेस?” हर्षदच्या डोळ्यात पाणी आले. तो म्हणाला, “कोणालाच माहीत नाही.”

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रितेश देशमुख म्हणाला, “अशी गोष्ट संपूर्ण जगासमोर उघड करण्यासाठी खूप धाडस लागतं. हे सोपं नाही.” हर्षद म्हणाला, “हे माझ्यासोबत २०१० मध्ये घडलं. माझ्या जवळच्या लोकांवर अवलंबून राहणं मला जमतं. त्यामुळे माझ्या जिवलग मित्राला गमावणं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती, आणि त्या दिवशी मी त्या दोघांनाही एकत्र गमावलं.”

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हर्षद पुढे म्हणाला, “खरं तर, जेव्हा तुम्हाला तुमच्या गर्लफ्रेंडबद्दल काही तक्रार असते, तेव्हा तुम्ही तुमच्या जिवलग मित्राकडे जाता, आणि जेव्हा तुम्हाला तुमच्या जिवलग मित्राबद्दल काही आवडत नाही, तेव्हा तुम्ही ते तुमच्या गर्लफ्रेंडला सांगता, पण हो… मी माझ्याच जगात जगतो कारण जेव्हा मी माझ्या जगातून बाहेर पडतो, तेव्हा मला भीती वाटते.”

Web Title: Harshad chopda reveals his girlfriend cheated on him with his best friend

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Published On: Jun 28, 2026 | 09:33 AM

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