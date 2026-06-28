‘सगळं सहन करावं लागतं..’, Lock Upp 2 मध्ये Sunita Ahujaचा धक्कादायक दावा; गोविंदाच्या कथित अफेअर्सची जोरदार चर्चा

‘लॉक अप २’ या रिअॅलिटी शोची सुरुवातच धक्कादायक खुलाशांनी झाली आहे. शोच्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये स्पर्धक सुनीता आहुजांनी अभिनेता गोविंदासोबतच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठी चर्चा रंगली आहे. सूत्रसंचालक फराह खान आणि रितेश देशमुख यांच्याशी संवाद साधताना त्यांनी गोविंदाच्या कथित अफेअर्सबाबत दावा केला.
संवादादरम्यान सुनीता म्हणाल्या, “जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीवर मनापासून प्रेम करता, तेव्हा नात्यातील अनेक कठीण प्रसंगही सहन करावे लागतात. ‘चिची’च्या आयुष्यात किती अफेअर्स होते? कलाकारांच्या आयुष्यात अशा गोष्टी घडत असतात. मला त्यात काही गैर वाटत नाही. इतकी वर्षे मी ‘चिची’ची साथ दिली आहे. पुढच्या जन्मात त्याचा मुलगा होण्याचा मला हक्क आहे.”
सुनीता आहुजांच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी या दाव्यांवर प्रश्नही उपस्थित केले. मात्र, गोविंदाकडून या वक्तव्यांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
यावेळी रितेश देशमुख यांनीही वातावरण हलके करत एका गंभीर विषयावर विनोद केल्याबद्दल त्यांना पूर्वी झालेल्या टीकेचा उल्लेख केला. त्यानंतर दोघांमध्ये वैवाहिक आयुष्य आणि नात्यांमधील चढ-उतारांवर मनमोकळी चर्चा रंगली.
‘लॉक अप २’च्या पहिल्याच भागापासून सुनीता आहुजा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयीच्या खुलाशांमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली असून, पुढील भागांमध्ये आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे समोर येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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“लॉक अप २” चे स्पर्धक
“लॉक अप २” च्या प्रीमियरपासून सुनीताचे खुलासे चर्चेचा एक मोठा विषय बनले आहेत. तिच्या लग्नाबद्दलच्या मनमोकळ्या संवादांमुळे आणि तिने सामना केल्याचा दावा केलेल्या आव्हानांमुळे प्रेक्षकांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे ती शोमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या स्पर्धकांपैकी एक बनली आहे. “लॉक अप” च्या या सीझनमध्ये सुनीता आहुजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, रियाझ अली, धीरज धूपर, श्रेया कालरा, सुफी मोतीवाला आणि इतर अनेक प्रसिद्ध स्पर्धक आहेत, जे तुरुंगाच्या थीमवर आधारित या रिॲलिटी शोमध्ये ड्रामा, मनोरंजन आणि धक्कादायक वळणांचे आश्वासन देत आहेत.
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