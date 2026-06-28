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Lock Upp Season 2: धक्कादायक! गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोलाच्या घटस्फोटाचा खुलासा, 1 वर्षापासून राहतात वेगळे

Updated On: Jun 28, 2026 | 12:16 AM IST
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सारांश

गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला यांचा घटस्फोट होत आहे. 'लॉक अप २' च्या प्रीमियरमध्ये आकांक्षाने स्वतः याला दुजोरा दिला. गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत आहेत. आकांक्षाने घटस्फोटाचे कारणही उघड केले आहे.

गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला घेणार घटस्फोट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला घेणार घटस्फोट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • आकांक्षा चमोलाने केला गौप्यस्फोट
  • गौरव खन्नापासून घेणार घटस्फोट 
  • गेल्या १ वर्षापासून राहात आहेत वेगळे
गौरव खन्नाची पत्नी आणि अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने त्यांच्या घटस्फोटाला दुजोरा दिला असून, चाहत्यांना धक्का बसला आहे. आकांक्षाने सांगितले की, ती आणि गौरव गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत आहेत. फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी होस्ट केलेल्या ‘लॉक अप’ सीझन २ च्या प्रीमियरमध्ये आकांक्षा चमोलाने हा धक्कादायक खुलासा केला. घटस्फोटाबद्दल बोलताना आकांक्षाने असेही सांगितले की, तिच्या आणि गौरवमध्ये कोणतेही कटुता नाही आणि सर्व काही ठीक आहे.

‘लॉक अप’चा दुसरा सीझन ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षादेखील या शोचा एक भाग आहे आणि तिने पहिल्याच एपिसोडमध्ये एक मोठा गौप्यस्फोट केला. आकांक्षाने खुलासा केला की ती आणि गौरव घटस्फोट घेत आहेत आणि तिने घटस्फोटाचे कारणही सांगितले.

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काय म्हणाली आकांक्षा

आकांक्षा चमोला म्हणाली, “मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत.” शोच्या प्रीमियरमध्ये आकांक्षा चमोलाने फराह खान आणि रितेश देशमुख यांना सांगितले, “तर, मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत. हो, आम्ही गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत आहोत.” आम्ही हे जाहीर केले नाही, पण हे माझे गुपित आहे.

‘घटस्फोटाचा निर्णय परस्पर संमतीने घेतला आहे, आमच्यात कोणतीही कटुता नाही’

आकांक्षाने पुढे स्पष्ट केले की घटस्फोटाचा निर्णय परस्पर संमतीने घेतला आहे आणि तिच्या व गौरवमध्ये कोणतीही कटुता नाही. ती म्हणाली, “हा परस्पर संमतीने घेतलेला निर्णय होता. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून याचा विचार करत होतो. माझ्या आणि गौरवमध्ये कोणतीही कटुता नाही. आम्ही अजूनही एकमेकांशी बोलतो. आम्हाला दोघांनाही असे वाटत नाही की आम्ही जोडीदार म्हणून एकमेकांसाठी योग्य आहोत, कारण भविष्याबद्दलच्या आमच्या कल्पना खूप वेगळ्या आहेत आणि दुर्दैवाने, ते भविष्य एकमेकांसोबत नाही. त्यामुळे, आमच्यात कोणतेही वैर नाही.”

‘आता विवाहित जोडप्याची भावना राहिलेली नाही’

त्यानंतर रितेश देशमुखने विचारले की, गौरव ‘बिग बॉस’मध्ये सहभागी असतानाच ते विभक्त झाले का? आकांक्षाने याला दुजोरा दिला आणि स्पष्ट केले की, सुरुवातीला दोन्ही कुटुंबांना वाटले होते की ती आणि गौरव काही काळासाठी एकमेकांपासून दूर राहत आहेत. आकांक्षा म्हणाली, “आमच्या आई-वडिलांना वाटले की आम्ही फक्त काही काळासाठी वेगळे राहत आहोत, कारण कधीकधी जोडप्यांना गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी थोडा वेळ हवा असतो. आम्ही एकमेकांशी बोलत राहिल्यामुळे, कार्यक्रमांना एकत्र जात असल्यामुळे, एकमेकांना पाठिंबा देत असल्यामुळे आणि सर्व काही शेअर करत असल्यामुळे, सर्वांना वाटले की सर्व काही ठीक होईल. पण विवाहित जोडप्याची ती भावना नाहीशी झाली होती. मला वाटते की ही आमच्या कुटुंबांसाठीही एक मोठी बातमी असेल.”

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जेव्हा गौरव खन्नाने मुलाची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली

आकांक्षा चमोलाच्या या खुलाशाने गौरव खन्नाच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, जेव्हा तो बिग बॉसच्या घरात मृदुल तिवारीला म्हणाला की, त्याचे लग्न होऊन नऊ वर्षे झाली आहेत, पण त्याच्या पत्नीला मुलं नको आहेत. गौरव म्हणाला होता की, त्याला एका विशिष्ट वयापर्यंत मुले हवी होती, पण आकांक्षाला नको होती. पण आकांक्षाच्या प्रेमापोटी त्याने तिचा हा मुद्दा मंजूर केला होता. दरम्यान आता अनेकांना गौरव आणि आकांक्षाचे वेगळे होणे योग्य वाटत आहे. तर गौरवच्या चाहत्यांना वाटत आहे की, त्याचं भविष्य कदाचित अधिक चांगले असेल. 

Web Title: Gaurav khanna and akanksha chamola divorce confirmed by her in lockup season 2 living separately since 1 year

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Published On: Jun 28, 2026 | 12:16 AM

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