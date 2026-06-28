Rohit Shetty: रोहित शेट्टीला पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून 20 कोटींची खंडणी मागितल्याचा दावा

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अॅक्शन दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्माता रोहित शेट्टी पुन्हा एकदा अंडरवर्ल्ड आणि गुंडांचे लक्ष्य बनला आहे. शनिवारी सकाळी चित्रपटसृष्टी आणि मुंबई पोलिसांना मोठा धक्का बसला, जेव्हा रोहित शेट्टीला पुन्हा एका अज्ञात व्यक्तीकडून जीवे मारण्याची धमकी मिळाली. यावेळी केवळ धमकीच देण्यात आली नाही, तर २० कोटी रुपयांच्या मोठ्या खंडणीची मागणीही करण्यात आली. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची माहिती मिळताच, मुंबई पोलीस तात्काळ सतर्क झाले आणि त्याने हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सोपवले.
ताज्या अहवालानुसार, ही धमकी थेट फोन कॉलद्वारे नव्हे, तर एका ऑडिओ क्लिपद्वारे पाठवण्यात आली होती. शनिवारी सकाळी, रोहित शेट्टीच्या कर्मचाऱ्यांना ९० सेकंदांचा एक ऑडिओ संदेश मिळाला. त्या क्लिपमध्ये स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला होता की, जर ठरलेली रक्कम दिली नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि लक्ष्य स्वतः रोहित शेट्टी असेल.
पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, या ऑडिओमध्ये ऐकू येणारा आवाज हा लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा जवळचा साथीदार आणि हवा असलेला शूटर शुभम लोंकर याचा असल्याचे मानले जात आहे. शुभम लोंकर हा २०२४ मध्ये प्रसिद्ध राजकारणी बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येप्रकरणी आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून तो फरार आहे.
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रोहित शेट्टी धमकी प्रकरण
बिश्नोई टोळीने रोहित शेट्टीला लक्ष्य करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, यावर्षी ३१ जानेवारीच्या रात्री, जुहू येथील रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानाबाहेर दहशत निर्माण करण्यासाठी पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या, ज्याची जबाबदारी स्वतः लॉरेन्स टोळीने स्वीकारली होती.
हा गोळीबार करणाऱ्या दीपक शर्माला पोलिसांनी आग्रा येथून पकडले असता, त्याने अतिशय धक्कादायक खुलासा केला. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या रील आणि पोस्टमुळे प्रभावित होऊन आपण गुन्हेगारीच्या जगात उडी घेतल्याचे दीपकने सांगितले होते. सध्या पोलीस ही नवीन ऑडिओ क्लिप फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवून आवाजाची तपासणी करत आहेत. रोहित शेट्टीच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही कसर सोडत नसल्याचे पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे असून फरार आरोपी प्रवीण लोणकर आणि आरजू बिश्नोई याचा शोधही तीव्र करण्यात आला आहे.
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