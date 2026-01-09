Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रोमँटिक ट्रिपचं धोकादायक वळण! ‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’ पाहा ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर

जेव्हा रोमँटिक ट्रिप अचानक धोकादायक वळणावर जाते तेव्हा काय होते? जाणून घेण्यासाठी ‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’ पहा हंगामा ओटीटीवर!

Updated On: Jan 09, 2026 | 05:33 PM
भारतामधील प्रमुख डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लॅटफॉर्म हंगामा ओटीटीने 8 जानेवारी 2026 रोजी आपली नवीन ओरिजिनल वेब सिरीज ‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’ प्रदर्शित केली आहे. ही सिरीज प्रयागराज शहराच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असून, शहरातील सुंदर रस्ते, ऐतिहासिक घाट आणि खास वातावरण यात दाखवण्यात आले आहे. सुरुवातीला ही कथा एक रोमँटिक ट्रिप वाटते, पण हळूहळू ती रोमांचक आणि धोकादायक सर्पायव्हल स्टोरीमध्ये बदलते.

कथेत मुख्य भूमिकेत अंशुल सिंग आणि सोनिया शुक्ला आहेत, ज्यांची रोमँटिक सुट्टी अचानक धोकादायक वळण घेते, जेव्हा ते नकळतपणे रक्षक बनलेल्या निर्दयी गँगच्या जाळ्यात अडकतात. जे सुरुवातीला विश्वासाने भरलेले होते, ते लवकरच फसवणुकीत बदलते, आणि जोडप्याला दाट जंगलातून, अरुंद रस्त्यांमधून आणि गर्दीच्या बाजारातून पळावे लागते, जेणेकरून ते त्यांच्या मागे असलेल्या लोकांपेक्षा एक पाऊल पुढे राहू शकतील. भी भीती जवळ येते आणि प्रत्येक कोपऱ्यावर धोका उभा असतो, त्यामुळे त्यांचे नाते अशा दबावाखाली येते जिथे चुकीसाठी जागा नसते.

अंशुल सिंगची भूमिका साकारणाऱ्या गौरव शर्मा यांनी सांगितले, “अंशुल एक संवेदनशील आणि समजूतदार मुलगा आहे, पण सोशल मीडियाचा त्यावर मोठा प्रभाव आहे. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते, तेव्हा त्याचे आतले विचार आणि भावना काम करतात. मला सर्वात जास्त आवडले ते म्हणजे आरामदायक स्थितीतून संकटाच्या स्थितीत जाण्याचा हा बदल दाखवणे. प्रयागराजमधील प्रत्यक्ष ठिकाणी शूटिंग केल्याने प्रत्येक सीन अधिक खरा आणि जवळचा वाटला. प्रेक्षकांना त्या गोंधळाचा आणि भीतीचा अनुभव मिळतो.”

सोनिया शुक्लाची भूमिका साकारणाऱ्या अंबिका वाणी म्हणाल्या, “हा माझा पहिला प्रोजेक्ट होता, आणि मी यापेक्षा चांगली सुरुवात होईल अशी कल्पनाही करू शकत नाही. सोनिया सुरुवातीला प्रेमात असलेली व्यक्ती आहे, आणि हळूहळू ती तिच्या आयुष्याच्या लढाईसाठी उभी राहते. हा बदल भावनिकदृष्ट्या खूप ताकदवान होता. मला सर्वात जास्त प्रभावित केले ते तिचा धैर्यशीलपणा. सर्व काही गमावूनही ती स्वतःवर किंवा प्रेमावर विश्वास ठेवते.”

Border 2 New Song: ‘बॉर्डर 2’मधील दुसरं गाणं ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज; सोनम बाजवाच्या सौंदर्यावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

रजनी सिंगची भूमिका साकारणाऱ्या पवित्रा पुनियाने सांगितले, “रजनी एक गुंतागुंतीची भूमिका आहे, जिला सोप्या शब्दांत समजवता येत नाही. ती बहुमुखी, अनपेक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या प्रेरित आहे. ‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’ने मला अभिनेत्री म्हणून आव्हान दिले, विशेषतः रोमँस, थ्रिल आणि जीवनसंग्राम यांचा संगम असल्यामुळे. हंगामा ओटीटीसोबत पुन्हा काम करणे हे नैसर्गिक सर्जनशील सहकार्यासारखे वाटले.”

सिनेसृष्टीतील माजी अभिनेता मनीष वाधवा म्हणाले, “या सिरीजची खास गोष्ट म्हणजे तिचा भावनिक आधार. भीती खरंच जाणवते, नातेसंबंध जिवंत वाटतात, आणि कोणीही पूर्णपणे बरोबर किंवा चुकलेले नाही. हा नैतिक अस्पष्टपणा कथेला अधिक महत्व देतो.”

‘बिग बॉस’ फेम Prince Narula ला झाली अटक? काय आहे Viral Video मागील सत्य?
दिग्दर्शक आणि निर्माता अरविंद बब्बल म्हणाले, “दिग्दर्शक म्हणून ‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’सह माझा मुख्य उद्देश अशी प्रेमकथा सांगणे होता, जी वास्तवापासून दूर न जाऊन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते. मी प्रेक्षकांना त्या दोन व्यक्तींच्या रोमँटिक प्रवासात अचानक सुरू होणाऱ्या जीवनसंग्रामातील तणाव, भीती आणि भावना अनुभवायला सांगू इच्छित होतो. प्रत्येक सीन प्रेक्षकांना जोडप्याशी आणि त्यांच्या निर्णयांशी भावनिकदृष्ट्या जोडण्यासाठी तयार केला आहे. अंबिका वाणी आणि गौरव शर्मा यांनी त्यांच्या अभिनयात नैसर्गिक खरेपणा आणला, ज्यामुळे कथा खरी वाटते आणि प्रेक्षकांना अनुभवात तल्लीन करून टाकते.”

सिरीजबाबत आपले मत व्यक्त करताना हंगामा डिजिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री नीरज रॉय म्हणाले, “‘प्रयागराज की लव्ह स्टोरी’ ही सिरीज त्या शहराशी जोडलेली आहे जिथून मी आलो आहे आणि ज्याला मी चांगले ओळखतो. ही सिरीज नातेसंबंधांचे खरे अनुभव दाखवते – जे संस्कृती, परिस्थिती आणि काही वेळा कठीण निर्णयांनी आकार घेतात. ही सिरीज एका प्रेमकथेचे अनुसरण करते, जी खऱ्या दडपणाखाली आणि परिणामांसह उलगडते, त्यामुळे ती आदर्श किंवा कल्पनिक नसून खरी आणि सहज समजण्याजोगी आहे. आम्ही आशा करतो की प्रेक्षक खरीपणाची अनुभूती घेतील आणि ओळखीच्या भावना आणि वास्तव स्क्रीनवर पाहतील.”
‘प्रयागराज की लव स्टोरी’ आता हंगामा ओटीटी आणि टाटा प्ले बिंग, वॉचो, बीएसएनएल, प्लेबॉक्सटीव्ही, रेलवायर ब्रॉडबँड, एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले आणि डोर टीव्ही यांसारख्या भागीदार प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होत आहे.

Web Title: Romantic trip takes a dangerous turn watch prayagraj ki love story on hungama ott

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 05:33 PM

Topics:  

