Border 2 New Song: ‘बॉर्डर 2’मधील दुसरं गाणं ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज; सोनम बाजवाच्या सौंदर्यावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्या “बॉर्डर २” या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दुसरे गाणे रिलीज केले आहे. “इश्क दा चेहरा” असे शीर्षक असलेले हे नवीन गाणे दिलजीत दोसांझचे लग्न आणि वरुण धवनचा वडील होण्याचा आनंद सुंदरपणे दर्शवते. पुन्हा एकदा, या गाण्याची तुलना मागील चित्रपट “बॉर्डर” मधील “ए जाते हुए लम्हों” या जुन्या गाण्याशी केली जात आहे. बॉर्डर २” चित्रपटातील “इश्क दा चेहरा” हे गाणे पाहिल्यानंतर, सोनम बाजवावर सर्वाधिक कमेंट्स आल्या आहेत.
बॉर्डर २” चित्रपटातील “इश्क दा चेहरा” हे गाणे प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. हे गाणे सैनिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याभोवती फिरते. चित्रपटातील भावनिक दृश्ये तुमच्या डोळ्यात पाणी आणतील. “बॉर्डर २” मध्ये सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्यातील सुंदर केमिस्ट्री दाखवण्यात आली आहे, जे सैनिकांची भूमिका साकारत आहेत आणि अभिनेत्री त्यांच्या जोडीदाराची भूमिका साकारत आहे. चित्रपटातील नवीन गाणे “इश्क दा चेहरा” पाहिल्यानंतर लोक अभिनेत्री सोनम बाजवावर मोठ्या प्रमाणात कमेंट करत आहेत. तिचे चाहते तिच्या सौंदर्याचे कौतुक करत आहेत.
या गाण्यात काही हृदयस्पर्शी, भावनिक दृश्ये आहेत. चित्रपटातील पात्रे आणि त्यांच्या जोडीदारांमधील नाते हे उत्तम प्रकारे दाखवते, जसे आपले सैनिक वास्तविक जीवनात त्यांचे जीवन जगतात. हे पात्र त्यांच्या देशाचा अभिमान बाळगतात, तर ते त्यांच्या घराच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये देखील पार पाडतात.
हे गाणे दिलजीत दोसांझ आणि सचेत-परंपरा यांनी गायले आहे. याचे बोल कौसर मुनीर यांनी लिहिले आहेत. “इश्क दा चेहरा” हे गाणे सनी देओल आणि मोना सिंग, वरुण धवन आणि मेधा राणा, दिलजीत दोसांझ आणि सोनम बाजवा आणि अहान शेट्टी आणि अन्या सिंग यांच्या कथा सुंदरपणे गुंफते. या गाण्यातील प्रत्येक जोडप्यामध्ये त्यांच्या अतूट प्रेमाचे रंग प्रतिबिंबित होतात.
“बॉर्डर २” हा १९९७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “बॉर्डर” चा सिक्वेल आहे. जे.पी. दत्ता दिग्दर्शित “बॉर्डर” हा १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान झालेल्या लढाईवर आधारित होता. बॉर्डर २ हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
